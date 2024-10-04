ومع ذلك، أثناء ممارستي لعملي اليومي، يبدو أن الذكاء الاصطناعي يقتصر على تصنيف مؤشرات الأداء الرئيسية لبعض القصص أو مراقبة أسلوب الكتابة. نحن على مشارف "نقطة التحول" في تطوير الذكاء الاصطناعي، لكننا لم نصل إليها بعد، وما زالت حياتنا أكثر سهولة بفضل هذه التكنولوجيا. لا أستطيع التنبؤ بدقة بما سيحدث في المستقبل، لكنني ألاحظ أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في العديد من المجالات، مثل التصنيع وخدمات الطعام وخدمات الحراسة وحتى في كتابة وتحرير الأخبار. في بعض الأحيان، يتم تقليص تمويل غرف الأخبار بسبب الضغوط المالية، مما يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد بحيث يمكن للروبوتات تولي خمس أو عشر أو حتى عشرين وظيفة كتابة.