لطالما كنت سلبياً تجاه الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى نماذج اللغة الكبيرة وعقول النحل من موظفي المكاتب والمهاجرين ذوي الأجور المنخفضة الذين أُجبروا على التنكر كبرامج دردشة آلية (ابحث عن ذلك)، بينما كنت متأكداً أيضاً من أنه سيكون أسوأ على البشرية من وسائل التواصل الاجتماعي.

تتأكد هذه المخاوف مع استخدام الناس لنماذج اللغة الكبيرة كمعالجين ليس لديهم شهادات طبية، وزملاء دراسة سيكذبون ويخبرونك بما تريد سماعه إذا كان ذلك يبقيك منخرطاً. مرة أخرى، ابحث عن ذلك، ولا تستخدم نفس محرك البحث إلا إذا كان للعثور على محرك آخر.

السرقة الرقمية: وقود نماذج الذكاء الاصطناعي

هذا ليس معروفًا أو مفهومًا على نطاق واسع، مرة أخرى بفضل وسائل التواصل الاجتماعي التي تقسم المجتمع إلى قطع صغيرة لكي تلتهمها الدوامة اللانهائية من الأثرياء والأقوياء المحاطين بالمتملقين الذين يسعون للمزيد من المال والسلطة لملء فراغ بداخلهم. لكنها حقيقة أن هذه الذكاءات الاصطناعية المزعومة يتم تدريبها على مواد مسروقة، وتولد عملها بناءً على تلك السرقة.

في المملكة المتحدة، بلغ هذا الأمر ذروته مع إصرار الحكومة على خطط لتسهيل سرقة هذه الشركات للمواد الأصلية، حيث لا يعرف المبدع إلى أي مدى يحتاج إلى "إلغاء الاشتراك" من سرقة عمله. وهذا بدوره يرجع إلى نقص قوانين شفافية الذكاء الاصطناعي، لكن الحقيقة هي أنني إذا طلبت من نموذج لغوي كبير أن يصنع لي صورة لشيء واحد بأسلوب فنان معين، فإنني أعلم أن الذكاء الاصطناعي يدخل إلى قاعدة بياناته الخاصة بأعمال هذا الفنان لتوليد مركب منها ومن أعمال أخرى لما أريد صنعه.

لأنها ليست مرسومة، بل هي مولدة. الرسوم، أو الكتابة في هذا الشأن، تمر بمراحل. تتوقف، تعدل، تتراجع وتعدل بناءً على الشعور والعاطفة. تفعل كل ما يفعله البشر حيال كل شيء، بالدرجة الأولى الإفراط في التفكير، فقط لكي تكون غير راضٍ عن النتيجة.

تجربة شخصية: عندما يفتقد الذكاء الاصطناعي "الحياة"

لقد اختبرت هذا الأمر بنفسي، بل وطلبت من أحد نماذج اللغة الكبيرة أن يحاول كتابة عمود لي؛ لم يكن سيئًا، لكنه كان بعيدًا عن الجودة لأنه لا حياة فيه. أنا من جيل الألفية وأعتبر نفسي مواطنًا رقميًا فخورًا، وهناك طريقة معينة للتواصل لا يمتلكها إلا الأشخاص الذين نشأوا عبر الإنترنت؛ أي أننا نتحدث بنفس النبرة التي نكتب بها. بالنسبة لي، فقط بدون التأتأة.

في حاجتي للظهور وإيجاد أصدقاء عبر الإنترنت، فإن هذا الارتباط بين ما سأقوله وكيف سأكتبه، قصير. يمكنني تعديل نفسي بشكل جيد للغاية، وما يهم أكثر هو التأكد من أنني مفهوم، بدلاً من لصق الكلمات معًا عاطفيًا، وإذا شعرت بالرضا عن ذلك، فليكن ما يكون للآخرين.

هذا ما تفعله جميع نماذج اللغة الكبيرة؛ تأخذ القاسم المشترك الأدنى لما طُلب منها وتبصقه، لأن هذا هو هدفها. حقًا، نماذج اللغة الكبيرة هي مجرد آلات رقمية؛ لن تكون ذكية إلا إذا فكرت بنفسها، وهي لا تفعل ذلك، لأنها غير قادرة على استدعاء التجارب السابقة أو الوصول إلى الذاكرة من خلال المحفزات العاطفية.

في حالة أحد برامج الدردشة الآلية الشهيرة التي يستخدمها الجميع بكثرة، فإنه سيحفظ استجابة أعجب بها المستخدم ليتم إعادة إنتاجها في وقت لاحق لمستخدم آخر، حيث يعرف بعض المعلمين أن طلابهم استخدموا الذكاء الاصطناعي في واجب ما من خلال تشابه الجمل والمقاطع الفردية عبر واجبات الطلاب المختلفة.

الشيء الوحيد المتبقي هو معرفة طريقة لتأمين المنتج الإبداعي من الانجراف إلى نموذج التدريب، مع تركه حراً للتوزيع بين الأشخاص الذين صُنع لهم.