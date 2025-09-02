الذكاء الاصطناعي وأطباء اليوم: المهارات البشرية وتحدي التكنولوجيا

في السنوات القليلة الماضية، وصفت الدراسات العديد من الطرق التي حسنت بها أدوات الذكاء الاصطناعي أداء الأطباء في عملهم: فقد ساعدتهم في اكتشاف السرطان، وساعدتهم على إجراء التشخيصات بشكل أسرع، وفي بعض الحالات، ساعدتهم على التنبؤ بدقة أكبر بمن قد يكون معرضًا لمضاعفات صحية.

لكن أبحاثًا جديدة تشير إلى أن التعاون مع الذكاء الاصطناعي قد يحمل تكلفة خفية.

في دراسة نُشرت في مجلة "لانست لأمراض الجهاز الهضمي والكبد"، وُجد أنه بعد ثلاثة أشهر فقط من استخدام أطباء أداة ذكاء اصطناعي مصممة لمساعدة في اكتشاف النموات قبل السرطانية أثناء فحوصات تنظير القولون، أصبح الأطباء أسوأ بشكل كبير في العثور على هذه النموات بأنفسهم.

هذه هي الدلالة الأولى على أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تآكل قدرة الطبيب على أداء المهارات الأساسية بدون هذه التكنولوجيا، وهي ظاهرة تعرف باسم "فقدان المهارات" أو "انخفاض الكفاءة".

قال الدكتور عمر أحمد، طبيب الجهاز الهضمي في مستشفى جامعة كوليدج لندن، والذي أصدر افتتاحية بالتزامن مع الدراسة: "هذه عملية ذات اتجاهين. نحن نقدم للذكاء الاصطناعي مدخلات تؤثر على مخرجاته، ولكنه يبدو أيضًا يؤثر على سلوكنا."

بدأت الدراسة كما هو معتاد في تجارب الذكاء الاصطناعي في الطب. تم منح الأطباء في أربعة مراكز للتنظير في بولندا إمكانية الوصول إلى أداة ذكاء اصطناعي تقوم بوضع علامة حول النموات المشبوهة في الوقت الفعلي أثناء إجراء تنظير القولون. وأظهرت عدة تجارب سريرية كبيرة أخرى أن هذه التكنولوجيا تحسن بشكل ملحوظ من معدل اكتشاف الأطباء للنموات ما قبل السرطانية، وهو مؤشر مقبول على أداء أطباء التنظير.

ثم، وعلى خلاف الدراسات السابقة، قام الباحثون بقياس ما يحدث عندما تُزال هذه الأداة.

في الأشهر الثلاثة قبل استخدام التكنولوجيا، كان الأطباء يكتشفون النموات في حوالي 28% من فحوصات تنظير القولون. وبعد استعمال الأداة، انخفض معدل الاكتشاف إلى حوالي 22% — أقل بكثير من المعدل الأساسي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة رصدية، ما يعني أنها لا تفسر ما إذا كانت التكنولوجيا تسببت في انخفاض الأداء. قد توجد أسباب أخرى للنتيجة، مثل أن الأطباء أجروا ما يقارب ضعف عدد فحوصات التنظير بعد إدخال أداة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالفترة السابقة، مما قد يكون سببًا لانخفاض التركيز على كل فحص.

لكن الخبراء قالوا إن وجود تأثير فقدان المهارات ليس أمرًا مفاجئًا. هذه الظاهرة وثّقت جيدًا في مجالات أخرى: على سبيل المثال، يخضع الطيارون لتدريبات خاصة للحفاظ على مهاراتهم في عصر الطيار الآلي.

قال الدكتور روبرت واتشر، رئيس قسم الطب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ومؤلف كتاب "قفزة عملاقة: كيف يغير الذكاء الاصطناعي الرعاية الصحية وما يعنيه ذلك لمستقبلنا": "السؤال الكبير هو: وماذا في ذلك؟ هل هذا مهم؟"

من ناحية، قال واتشر، هناك الكثير من الأمثلة التي تُظهر كيف أن التكنولوجيا الجديدة تجعل المهارات القديمة قديمة بلا ضرر. على سبيل المثال، بفضل اختراع السماعة الطبية، يكافح العديد من الأطباء الآن لفحص قلب ورئتي المريض بدونها، كما كان الحال في القرن الثامن عشر.

لكن بالنسبة للدكتور أحمد، الذكاء الاصطناعي مميز في أنه يحتاج إلى إشراف طويل الأمد من البشر. الخوارزميات تتدرب على لحظة زمنية محددة، ومع تغير الواقع من حولها، قد تؤدي إلى أداء أقل جودة في بعض الأحيان — مما يتطلب مراقبة وصيانة لضمان استمرارها في العمل بشكل صحيح. أحيانًا، عوامل غير متوقعة مثل تغيّر إضاءة المكان قد تجعل نتائج الذكاء الاصطناعي "تذهب في اتجاه خاطئ تمامًا"، كما قال.

ومن المفترض أن يكون الأطباء جزءًا من هذه العملية لحماية المرضى من تلك الاحتمالات.

تساءل الدكتور أحمد: "إذا فقدت مهاراتي، كيف سأكتشف الأخطاء؟"

حتى لو كانت الأدوات مثالية، حذر واتشر من أن فقدان المهارات قد يشكل خطرًا على المرضى في فترة الانتقال الحالية، حين لا تتوفر أدوات الذكاء الاصطناعي في كل أنظمة الصحة، وقد يُطلب من الطبيب المعتاد على استخدام التكنولوجيا العمل بدونها عند الانتقال إلى عمل جديد.

وعلى الرغم من وضوح تآكل المهارات لدى مراقبة بيانات آلاف الإجراءات، قال واتشر إنه يشك في أن كل طبيب يلاحظ تغيّرًا في قدراته بنفسه.

لا يزال من غير الواضح تمامًا لماذا تنخفض مهارات الطبيب بسرعة أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي. وجدت دراسة صغيرة لتتبع حركة العين أن الأطباء عند استخدام الأداة يميلون إلى تقليل النظر إلى حواف الصورة، مما يشير إلى أن بعض المهارات العضلية المرتبطة بمراجعة الفحص قد تغيرت بسبب استخدام الأداة.

قال الدكتور أحمد إنه قد يكون أيضًا بعد شهور من الاعتماد على مساعد، تناقصت القدرة الإدراكية اللازمة لتقييم كل فحص بدقة.

على أي حال، خبراء التعليم الطبي وقادة الرعاية الصحية يفكرون بالفعل في كيفية مكافحة هذا التأثير. بعض أنظمة الصحة، مثل جامعة كاليفورنيا في سان دييغو الصحية، استثمرت مؤخرًا في التدريب المحاكي، والذي قد يُستخدم لمساعدة الأطباء على ممارسة الإجراءات بدون الذكاء الاصطناعي للحفاظ على مهاراتهم، وفقًا للدكتور كريس لونغهورست، المدير الطبي لابتكار في النظام الصحي.

قال الدكتور آدم رودمان، مدير برامج الذكاء الاصطناعي في مركز بيث إسرائيل داكونيس الطبي في بوسطن، إن بعض كليات الطب تفكر أيضًا في حظر استخدام الذكاء الاصطناعي على الطلاب في سنوات دراستهم الأولى.

وأضاف رودمان: "إذا كان استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لمدة ثلاثة أشهر فقط قد أضعف مهارات الأطباء ذوي الخبرة المشاركين في الدراسة (بمتوسط ممارسة 27 عامًا)، فما الذي سيحدث لطلاب الطب والمقيمين الذين لا يزالون في بداية تطوير هذه المهارات؟"

وذكر: "نحن نسميها بشكل متزايد بـ 'عدم المهارة الدائمة'."

(تي دي روزنبلوث، مراسل صحي في نيويورك تايمز متخصص في أخبار الصحة والموضوعات المتعلقة بالتضليل الطبي)