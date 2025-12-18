الدانة الهاشمي.. ربع بصر يكفي لتصوير العالم

تم تشخيص إصابة الهاشمي بسرطان شبكية العين الثنائي، وهو نوع نادر من سرطانات العين، عندما كانت تبلغ من العمر ستة أشهر فقط. هذا المرض، الذي لا يزال حتى اليوم نادرًا جدًا في دولة الإمارات، أدى في البداية إلى فقدانها الكامل لعينها اليمنى، قبل أن يبدأ بمهاجمة اليسرى تدريجيًا. وبعد أربع جولات من العلاج الكيميائي والإشعاعي المكثف، تبقى لديها فقط 25 في المئة من الرؤية في عينٍ واحدة.