الحقن السحرية لإنقاص الوزن: تكلفة الصحة الحقيقية وراء أدوية أوزمبيك ومنجارو

الشفاء الحقيقي لا يوفر اختصارات. يتطلب الحضور، والصبر، والاستعداد للجلوس في حالة عدم الراحة. يتطلب تعلّم تحمل عقولنا وأجسامنا. لا يمكن لأي حقنة أن تُعلّم التغذية أو تبني المرونة من خلال الانتباه التدريجي والمستمر للألم الفريد للشخص. لقد عملت مع بعض الأفراد الأكثر تميزاً في العالم، وتعلمت أن الرفاه الحقيقي لا يتعلق بالمظهر. بدلاً من ذلك، عندما نتحدث عن الصحة كرفاهية، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالاستمتاع بالخدع الرخيصة. الرفاه الحقيقي هو العيش في جسم يعمل بشكل جيد، ويُهضم بهدوء، ويدعم عقلاً صافياً.​