الحب من "إكس" إلى "زد".. الروح واحدة واللغات شتى

مؤخراً، انتشر وسم #2016 على إنستغرام كالنار في الهشيم الرقمي، حيث انطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في رحلة حنين إلى الماضي، ونشروا مقاطع فيديو وصوراً ولحظات من عقد مضى فقط. ربما نجد صعوبة في تصديق أن عشر سنوات فقط قد مرت منذ عام 2016، وهو الوقت الذي كانت تبدو فيه الحياة بطريقة ما أقل تعقيداً وإرباكاً (بالطبع، حقيقة أن الأشياء تبدو دائماً أفضل في الماضي هي مسألة جدلية أخرى!). لكن لا يمكن إنكار أن السنوات القليلة الماضية جلبت تغييراً سريعاً، وإعادة معايرة عاطفية، وإعادة ضبط ثقافي - وهي تحولات لم تغير فقط كيف نعيش ونعمل ونتواصل، بل غيرت أيضاً كيف نحب.
قد يلهمنا عيد الحب 2026 رغبة مماثلة للنظر إلى الوراء، ولكن إذا كان هناك شيء واحد لم يكن موجوداً في عام 2016 بنفس الطريقة، فهو "المفردات" الهائلة للرومانسية الحديثة. مصطلحات مثل: Situationships (علاقات غير محددة)، Contra-dating (المواعدة العكسية)، Choremance (رومانسية المشاركة في المهام المنزلية)، Breadcrumbing (إلقاء فتات المودة)، Monkey branching (التنقل بين العلاقات) - لقد تضاعفت لغة الحب، مما حول المشهد العاطفي الصعب أصلاً إلى شيء يبدو مخيفاً تقريباً. والأسئلة المطروحة هي: في أي مرحلة من العلاقة أنت؟ وماذا يجب أن تسمى أفعالك خلالها؟ هل تغيرت المشاعر الجوهرية للرغبة والانتماء والشراكة حقاً؟ أم أن الحب تعلم ببساطة أشكالاً جديدة بينما يتنقل كل جيل عبر واقعه الخاص؟
تعتمد الإجابة على من تسأل، وموقعه في قصة حبه. بالنسبة لأليكس جورج (47 عاماً)، وهو رجل أعمال متزوج منذ أكثر من عقدين، فإن المعجم المتوسع مثير للضحك أكثر مما هو مثير للقلق. يضحك أليكس على عدد المصطلحات التي واجهها مؤخراً، رغم شعوره بأن كل هذه المراحل والمناورات العاطفية موجودة منذ أقدم العصور. ويقول ضاحكاً: "كل ما تصادفه عبر الإنترنت - من فتات المودة إلى العلاقات غير المحددة - كان موجوداً دائماً بشكل أو بآخر. ربما قام هذا الجيل فقط بإضفاء الطابع الرسمي عليها، ووضع تسميات لكل فعل. عندما كنا نتواعد، لم نكن نسمي الأشياء بأي مسمى، كنا نعيش ونحب بطريقتنا فحسب!".
سواء بوجود تسميات أو بدونها، فإن ما يظل ثابتاً هو المسار الذي يسلكه كل جيل قبل الوصول إلى وجهته العاطفية. على سبيل المثال، غالباً ما يُنظر إلى "الجيل زد" (Gen Z) على أنه متهرب عاطفياً أو يخشى الالتزام، لكن نظرة فاحصة على تجاربهم تشير إلى شيء أكثر دقة: رغبة في الوضوح في عالم غير مؤكد.
بالنسبة لسونيا مالدي كارا، وهي طالبة وكاتبة بدوام جزئي في أوائل العشرينيات من عمرها، بدأ الحب بالطريقة التي تبدأ بها العديد من العلاقات الحديثة - عبر الإنترنت. أشهر من المتابعة المتبادلة على إنستغرام وسناب شات تحولت ببطء إلى محادثات، ثم إلى شيء أعمق. اليوم، هي خطيبة لمحمد، وهو محترف في القوات المسلحة، منذ عامين. تقول متفاجئة من سؤالنا: "لم نقاوم التسميات.. بمجرد أن أدركنا أننا متوافقون في ما نريده، شعرنا أنه من الطبيعي تحديد ماهية العلاقة".
رغم المسافات والجداول الزمنية المتطلبة، تعيش الرومانسية بالنسبة لسونيا في الأنشطة العادية: "الاطمئنان على الطرف الآخر حتى وأنت مشغول. قول (أنا هنا) أو (هل أنت بخير؟).. هكذا نبقى متصلين".
في الواقع، غالباً ما تتأرجح علاقات "الجيل زد" بين طرفين نقيضين: عالم العلاقات غير المحددة المرئي للغاية والمربك عاطفياً والرومانسية الاستعراضية، وبين نهج أكثر هدوءاً وتعمداً يضرب بجذوره في الوضوح والاتساق والحضور العاطفي. الشعار هو: لا يهم أين ستؤدي العلاقة أو كم ستستمر، ولكن طالما أنها قائمة، يجب أن يكون هناك غرض وإشباع.
ومثلما هو الحال في حياتهم المهنية، يتردد صدى الحاجة إلى اليقين في عوالمهم الشخصية أيضاً. وعلى عكس الكثيرين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم الذين انتظروا وتساءلوا وأثبتوا أنفسهم ثم التزموا (أو تراجعوا)، فإن الحب الشاب اليوم لا يريد دائماً البقاء طويلاً في "غرفة الانتظار". كايا بيترز (27 عاماً)، وهي مسؤولة وسائل التواصل الاجتماعي، عرفت مبكراً أن زوجها روجرز هو "الشخص المنشود". لم ينتظرا طويلاً وتزوجا قبل شهرين. تقول: "الكثير من صديقاتي يتوقن للزواج، إنهن لا يردن إضاعة الوقت بمجرد أن يعرفن أنهن التقين بالشخص المناسب".
تعترف كايا أن المواعدة خلال سنوات الجامعة كانت تتركها مرتبكة غالباً بسبب الطبيعة المتقلبة لحب المراهقين. لكن مع تقدمها في السن، أصبحت توقعاتها أكثر دقة: "نريد الوضوح؛ فالبقاء في مساحات غامضة يبدو أصعب. من الأفضل حسم الأمر ثم مواجهة الحياة معاً".
على سبيل المثال، يبدو أن "جيل الألفية" (الميلينيالز) يفضل اتخاذ خيار أكثر استنارة وبطءاً، بعد تفكير وملاحظة دقيقة. سيال موسى، وهي ربة منزل تزوجت في سن الـ 32، هي واحدة من هؤلاء النساء اللواتي جاءهن الحب بعد الكثير من المداولة. بعد مرورها بعلاقات عابرة في العشرينيات، التقت بزوجها البريطاني أثناء سفرها إلى دبي وشعرت باتصال فوري - اتصال صمد أمام الاختلافات الثقافية والتكيف. تقول: "بعد الثلاثين، تعرفين ما الذي تقبلين عليه. تكونين أكثر تأكداً مما تريدين، وهذا يجعل القرارات أسهل. تعرفين أيضاً ما الذي يجب التمسك به وما الذي يجب التخلي عنه لإنجاح العلاقة". حالياً، تلاشت مرحلة "شهر العسل" التقليدية، لكنها لا تزال الصديقة المقربة لزوجها، مصممة على المضي قدماً معه في السراء والضراء.
قد تختلف الجداول الزمنية الشخصية، لكن المواعدة في العصر الحديث تجلب ضغطاً مشتركاً آخر - يتشكل إلى حد كبير بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. عندما تتكشف العلاقات على "خلاصات" إنستغرام، غالباً ما تتنافس الحميمية مع "الظهور"، حيث يمثل الأزواج مشاعرهم أمام متابعيهم. التحدي، كما يشعر الكثيرون، هو معرفة متى يجب "عدم" النشر.
تتعمد سونيا الحفاظ على خصوصية علاقتها، وتقول: "العائلة والأصدقاء المقربون فقط هم من يعرفون. بالنسبة للكثيرين في جيلي، الخصوصية هي الجزء الأصعب. هناك ضغط كبير للمشاركة، لدرجة أن العلاقات يمكن أن تبدأ في الشعور وكأنها مجرد أداء تمثيلي".
يرى أليكس نفس التحول من زاوية مختلفة: "في السابق، كنت تقابل الناس، تلمح، تنتظر. الآن أرى حتى أشخاصاً من عمري - مطلقين وعادوا للمواعدة - يخططون لأربعة مواعيد غرامية دفعة واحدة. السحر العضوي للرومانسية قد تلاشى!". ربما لهذا السبب، في زواجه الخاص، يظهر الحب بعيداً عن الشاشات - في العطلات القصيرة والوقت المخصص لبعضهما بعناية. كما يظهر أيضاً في الخلافات، حيث يقول: "أنا وزوجتي نتشاجر ونتجادل، وهذا أمر صحي. عندما تتشاجران ثم تتصالحان، تنمو العلاقة".
في الواقع، يتفق معظم أزواج الجيل "إكس" على أن النمو ينعكس في تخلي الحب عن حوافه الدرامية. بالنسبة لأولئك الذين قضوا عقوداً معاً، يعني ذلك الإعلان عن مشاعرك ليس بالكلمات أو الهدايا، بل بطرق أكثر هدوءاً.
مونيكا ونيشانت براساد، المتزوجان منذ أكثر من 18 عاماً بعد لقائهما عبر موقع زواج في الهند ودخولهما في زواج مرتب، يجسدان هذا التحول. يتأمل الزوجان قائلين: "في السنوات القليلة الأولى، تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك لفظياً. أما الآن، فالأمر يكمن في الأشياء الصغيرة - التنازلات، والطريقة التي تظهر بها لدعم العائلة. هكذا يغير الحب شكله".
لذا، إذا تطورت لغة حبك من الشوكولاتة والدمى إلى "Chore-mance" (الرومانسية عبر تقاسم الأعباء المنزلية)، فهذا يعني أن الحب قد كبر. تؤمن مونيكا أن جيلها فهم سحر "الحب البطيء".. الصبر لبناء شيء ما بمرور الوقت، والتكيف والتنازل أحياناً من أجل الصورة الأكبر. تقول: "اليوم، أرى الناس يريدون الانسحاب عند أدنى شعور بعدم الارتياح، خاصة الأزواج الأصغر سناً".
قد تتغير لغة الحب، وتتبدل الجداول الزمنية، وتختلف الكلمات، ومع ذلك إذا كانت هناك حقيقة واحدة تجمع بين الفئات العمرية والثقافات والظروف، فهي أهمية "المساحة الشخصية". يتفق الأزواج على أن الحب لا يعني الالتصاق المستمر. تقول سونيا: "نحن نقدر المساحة كثيراً. يجب أن تنموا كأفراد لتبقوا أقوياء معاً. الحب يتضمن التضحية، ولكن ليس فقدان نفسك".
وتردد مونيكا نفس الشعور: "خاصة بعد سنوات من الزواج، المساحة ضرورية. تحتاج إلى شغفك الخاص، وأصدقائك الخاصين. بدون ذلك، تبدأ العلاقات في الشعور بالثقل".
ربما هذا هو النسيج الرابط في النهاية: الحب لا يختفي ولا يضعف ولا يصبح أقل رومانسية مع الوقت، إنه ببساطة يتكيف. ربما بعد عقد من الآن، سيقوم أزواج اليوم بالنظر إلى وسم #2026 بنفس المزيج من التسلية والمودة - يضحكون على حالات العلاقات المعقدة، ويفكون شفرات الرسائل القديمة، ويتساءلون كيف مروا بكل ذلك وسط تلك التعقيدات. قد تأتي التسميات وتذهب، ولكن يمكنك أن تثق أن الحب سيستمر في فعل ما يفعله دائماً: شق طريقه، وتغيير مساره، وخلق أشكال جديدة، وأخذنا معه في رحلته.