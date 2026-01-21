الحب من "إكس" إلى "زد".. الروح واحدة واللغات شتى

الوضوح مقابل الغموض

سواء بوجود تسميات أو بدونها، فإن ما يظل ثابتاً هو المسار الذي يسلكه كل جيل قبل الوصول إلى وجهته العاطفية. على سبيل المثال، غالباً ما يُنظر إلى "الجيل زد" (Gen Z) على أنه متهرب عاطفياً أو يخشى الالتزام، لكن نظرة فاحصة على تجاربهم تشير إلى شيء أكثر دقة: رغبة في الوضوح في عالم غير مؤكد.

بالنسبة لسونيا مالدي كارا، وهي طالبة وكاتبة بدوام جزئي في أوائل العشرينيات من عمرها، بدأ الحب بالطريقة التي تبدأ بها العديد من العلاقات الحديثة - عبر الإنترنت. أشهر من المتابعة المتبادلة على إنستغرام وسناب شات تحولت ببطء إلى محادثات، ثم إلى شيء أعمق. اليوم، هي خطيبة لمحمد، وهو محترف في القوات المسلحة، منذ عامين. تقول متفاجئة من سؤالنا: "لم نقاوم التسميات.. بمجرد أن أدركنا أننا متوافقون في ما نريده، شعرنا أنه من الطبيعي تحديد ماهية العلاقة".

رغم المسافات والجداول الزمنية المتطلبة، تعيش الرومانسية بالنسبة لسونيا في الأنشطة العادية: "الاطمئنان على الطرف الآخر حتى وأنت مشغول. قول (أنا هنا) أو (هل أنت بخير؟).. هكذا نبقى متصلين".

في الواقع، غالباً ما تتأرجح علاقات "الجيل زد" بين طرفين نقيضين: عالم العلاقات غير المحددة المرئي للغاية والمربك عاطفياً والرومانسية الاستعراضية، وبين نهج أكثر هدوءاً وتعمداً يضرب بجذوره في الوضوح والاتساق والحضور العاطفي. الشعار هو: لا يهم أين ستؤدي العلاقة أو كم ستستمر، ولكن طالما أنها قائمة، يجب أن يكون هناك غرض وإشباع.

ومثلما هو الحال في حياتهم المهنية، يتردد صدى الحاجة إلى اليقين في عوالمهم الشخصية أيضاً. وعلى عكس الكثيرين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم الذين انتظروا وتساءلوا وأثبتوا أنفسهم ثم التزموا (أو تراجعوا)، فإن الحب الشاب اليوم لا يريد دائماً البقاء طويلاً في "غرفة الانتظار". كايا بيترز (27 عاماً)، وهي مسؤولة وسائل التواصل الاجتماعي، عرفت مبكراً أن زوجها روجرز هو "الشخص المنشود". لم ينتظرا طويلاً وتزوجا قبل شهرين. تقول: "الكثير من صديقاتي يتوقن للزواج، إنهن لا يردن إضاعة الوقت بمجرد أن يعرفن أنهن التقين بالشخص المناسب".

تعترف كايا أن المواعدة خلال سنوات الجامعة كانت تتركها مرتبكة غالباً بسبب الطبيعة المتقلبة لحب المراهقين. لكن مع تقدمها في السن، أصبحت توقعاتها أكثر دقة: "نريد الوضوح؛ فالبقاء في مساحات غامضة يبدو أصعب. من الأفضل حسم الأمر ثم مواجهة الحياة معاً".