الحارث المنصوري: من تحدي الثلاسيميا إلى نجم التخرج.. قصة صمود وإلهام في الإمارات

الثلاسيميا هو اضطراب وراثي في الدم يسبب نقص في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

بالنسبة للحارث، كان هذا يعني طفولة تتخللها زيارات منتظمة للمستشفى كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لنقل الدم، إلى جانب العلاج المستمر والحقن والأدوية التي أصبحت روتينية مثل الذهاب إلى المدرسة.

تؤثر هذه الحالة على آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث أن منطقة الشرق الأوسط لديها واحدة من أعلى معدلات الانتشار بسبب العوامل الوراثية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشأت الحكومة مراكز متخصصة لتوفير الرعاية الشاملة لمرضى الثلاسيميا، إدراكاً منها للالتزام الطويل الأمد المطلوب لإدارة هذه الحالة المزمنة.

كانت فترة العلاج صعبة، لكن المرض لم يوقفني، قال الحارث. كنت أراجع دروسي من هاتفي أو حاسوبي المحمول حتى أثناء وجودي في المستشفى، وكانت والدتي دائمًا معي، تقرأ لي وتساعدني في دراستي، وتسهر معي حتى لا أضيع العام الدراسي.

عملية زرع تغير الحياة

بعد سنوات من إدارة حالته من خلال عمليات نقل الدم والأدوية المنتظمة، شهدت رحلة الحارث الطبية منعطفًا دراماتيكيًا عندما أصبح مؤهلاً لعملية زرع نخاع العظم.

كان المتبرع شخصًا عزيزًا جدًا على قلبه: أخته، التي بادرت بمنح أخيها ما وصفه بـ"حياة جديدة". وأعرب الحارث عن امتنانه العميق لأخته: "لقد تبرعت لي بنخاع عظمها، ومنحتني حياة جديدة، جزاها الله خيرًا".

بعد رحلة علاج طويلة، خضع لعملية زراعة نخاع عظم في الإمارات العربية المتحدة. تُعدّ هذه العملية من أهمّ التدخلات الطبية المتاحة لمرضى الثلاسيميا.

تتضمن العملية استبدال نخاع العظم المصاب لدى المريض بنخاع عظم صحي من متبرع متوافق، مما قد يوفر علاجًا محتملًا لهذه الحالة.

ومع ذلك، فإن العملية معقدة وتتطلب تحضيرات مكثفة، ومطابقة دقيقة، وأشهرًا من التعافي.

بالنسبة للحارث، لم تكن عملية زراعة الأعضاء مجرد إجراء طبي، بل كانت بوابةً لمستقبلٍ لطالما حلم به. فجأةً، أصبح من الممكن العيش دون الحاجة المستمرة لنقل الدم، والذهاب إلى المدرسة دون انقطاعات طبية متكررة، والسعي لتحقيق طموحاته دون قيود حالته الصحية.