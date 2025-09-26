الحائز على جائزة نوبل للسلام "موناسينغه": سلام المناخ ينطلق من تناغم التنمية والاستدامة

العمل المناخي محط نقاش عالمي. ولكن كيف يُمكن أن ينسجم مع التنمية المستدامة؟ في عام ٢٠٠٧، كان الاقتصادي والفيزيائي المعروف موهان موناسينغ نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تُقدم المشورة للحكومات بشأن العمل المناخي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام. وفي دبي مؤخرًا، وخلال مشاركته في حركة "أنا حارس السلام" (التي تهدف إلى التعبئة الجماهيرية على مستوى الأرض من أجل السلام العالمي، كما يقول مؤسسها الدكتور حذيفة خوراكيوالا)، تحدث موناسينغ بإسهاب عن نهج عملي للعمل المناخي.
مقتطفات محررة من المقابلة:
في سنوات تكوينك، ما الذي دفعك إلى العمل في تقاطع الطاقة والبيئة والاقتصاد؟
بعد طفولةٍ سعيدةٍ وسعيدة، درستُ الفيزياء والهندسة في جامعة كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وللعودة إلى سريلانكا ومساعدة الفقراء، قررتُ أيضًا إكمال ماجستير في الاقتصاد، فأصبحتُ طالبًا دائمًا تقريبًا، مع تعزيز مهاراتي متعددة التخصصات. تطورت اهتماماتي من الفيزياء (حبي الأول) والهندسة والاقتصاد، إلى قطاعات تطبيقية تشمل الطاقة والمياه والنقل والموارد البيئية، وأخيرًا إلى قضايا متعددة التخصصات مثل الفقر والكوارث وتغير المناخ والتنمية المستدامة والسلام، وهو محور اهتمامي الحالي.
كان عليّ أن أستجمع شجاعتي لأُجري عدة تحولات تُرضي ضميري الاجتماعي. خلال مسيرتي المهنية في البنك الدولي (1974-2002)، اتضح أنه يُمكن القيام بعمل تنموي جيد لمساعدة الفقراء، خاصةً على مستوى المبتدئين. ولكن بمجرد وصول المرء إلى مستوى الإدارة، يقلّ العمل المباشر، وتزداد قرارات السياسات التي تتأثر حتمًا بالأوضاع الجيوسياسية. لذلك، خلال الفترة من 1982 إلى 1986، قاطعتُ مسيرتي المهنية الواعدة في البنك الدولي لأعمل مستشارًا أول لرئيس سريلانكا.
بعد هذه التجربة التنموية القيّمة في دولة نامية، عدتُ إلى البنك الدولي، وتقاعدتُ مبكرًا عام ٢٠٠٢. عدتُ إلى سريلانكا بشكل دائم، وأنشأتُ معهد موناسينغ للتنمية (MIND)، وهو مؤسسة غير ربحية تُقدّم منحًا دراسية لطلاب الدول النامية، وتُجري أبحاثًا في مجال السياسات. تضمن جزءٌ من بحثي العملَ مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لمدة ثلاثة عقود. وقد أظهر العمل الذي أشرفتُ عليه كنائبٍ لرئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بوضوحٍ أن تغير المناخ والتنمية المستدامة مشكلتان متشابكتان، وينبغي حلّهما في آنٍ واحد. وقد ساعد هذا العمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على الفوز بجائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٧، مما منحني منصةً لأصبحَ مناصرةً للاستدامة والسلام.
لقد دافعتَ بقوة عن الاستدامة. كيف ترى تطور هذا الإطار في ظلّ المشهد العالمي المعقد اليوم؟
صرحت لجنة تحكيم جائزة الكوكب الأزرق لعام ٢٠٢١ بأن الاقتصاد المستدام كان مساهمتي المحورية في التفكير المستدام. ما يحدث الآن يمنحني أملًا كبيرًا، لأن النماذج التي طورتها تُطبّق. لكن، دعونا أولًا نستعرض سريعًا ما يقوله الاقتصاد المستدام. عندما اقترحتُ هذا الإطار في قمة الأرض للأمم المتحدة في ريو عام ١٩٩٢، كان الهدف النهائي هو "جعل التنمية أكثر استدامة" للجميع.
يركز أحد المفاهيم الأساسية للاستدامة على مواءمة مثلث التنمية المستدامة لتحقيق التوازن والتكامل. ويؤكد هذا المثلث على الرخاء الاقتصادي لانتشال الفقراء من براثن الفقر، وحماية البيئة، وتقاسم المنافع اجتماعيًا من خلال التمكين والشمول. ويشكل هذا المثلث أساس أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي اعتُمدت عام ٢٠١٥، ونموذج النمو الأخضر المتوازن والشامل (BIGG) الذي وُضع لتنفيذ هذه الأهداف. وستلعب مجموعة البريكس والأغلبية العالمية دورًا رئيسيًا في التنفيذ.
يبدأ مسار BIGG بالسعي لتحقيق النمو الأخضر (أي النمو الاقتصادي المقترن بحماية البيئة)، ولكنه يُجادل بأن هذه الخطوة وحدها لا تضمن الاستدامة، لأن المشاكل الاجتماعية قد تتفاقم. لذلك، من بين مسارات النمو الأخضر البديلة، يجب علينا اختيار المسارات الأكثر شمولاً والتي تحمي الفئات الأكثر فقراً. تواجه البشرية تحديات متعددة ومترابطة، كما يتضح من أهداف التنمية المستدامة. علينا أن نواجهها معًا - فليس من العملي حلها واحدة تلو الأخرى. نحن بحاجة إلى دمج الرخاء الاقتصادي وحماية البيئة والشمول الاجتماعي، لمساعدة مليارات الأشخاص المحرومين.
تحظى مبادرة "بيغ" (BIGG) باعتماد واسع في مختلف أنحاء العالم، وهنا مثالان ناجحان: أحدهما واسع النطاق والآخر على نطاق أصغر. آمل أن ينتشر هذا النموذج عالميًا، إذ لدينا الآن تحالفات مهتمة بالتنمية السلمية والمستدامة.
دلتا اليانغتسي، الصين: تضم دلتا اليانغتسي الصينية 240 مليون نسمة ضمن مساحة 4% من أراضيها، وتضم العديد من المدن الكبرى. تساهم الدلتا بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي للصين (أكبر من اليابان أو ألمانيا)، وتُجسّد التحول الذي شهدته مبادرة "BIGG-SSCD" خلال القرن الماضي، على ثلاث مراحل مميزة:
أ) ما قبل عام 1950 - الزراعة المعيشية ذات التأثيرات البيئية المنخفضة.
ب) 1950-2000 – التصنيع والنمو الاقتصادي السريع مع التدهور البيئي
ج) ما بعد عام 2000 - التحول نحو الاستدامة مع الاستعادة البيئية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على السياسات والمستندة إلى برنامج BIGG.
لذا، تُعدّ دلتا نهر اليانغتسي نموذجًا مثاليًا لإطار عمل BIGG. فهي مزدهرة اقتصاديًا، وتُوزّع منافعها اجتماعيًا بشكل جيد. كما تشهد البيئة تعافيًا، وفي الواقع، تُنتج معظم السيارات الكهربائية هناك.
غيماريش، البرتغال: تُعدّ غيماريش مثالاً كلاسيكياً لمدينة برتغالية اعتمدت نموذج التنمية المستدامة المستدامة. وقد سعى رئيس بلدية غيماريش وموظفوها إلى تحقيق أهداف الاستدامة والبيئة لأكثر من عقد (بفضل نصيحتي). واليوم، ومع عدد سكان يقارب 200 ألف نسمة، تجمع غيماريش بين الثقافة والتاريخ وجهود الاستدامة الحديثة، وتُعدّ نموذجاً عالمياً يُحتذى به للمراكز الحضرية متوسطة الحجم. ويُعدّ مشهد غيماريش الطبيعي مثالاً رائعاً على التطور المُستدام بين البشرية والطبيعة.
حصلت المدينة على جائزة العاصمة الخضراء الأوروبية المرموقة لعام ٢٠٢٦، وهي أرفع جائزة تُمنح سنويًا لمدينة أوروبية متميزة في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وقد كانت هذه الجائزة ثمرة جهود دؤوبة على مدار عقد من الزمن في مجال الاستدامة، بذلها رئيس بلدية براغانكا، وفريقه الإداري المتفاني والموهوب، ومواطنوه الملتزمون. وقد سلّطت لجنة التحكيم الدولية الضوء على الأداء الاستثنائي لمدينة غيماريش في سبعة مجالات، هي: جودة الهواء، والضوضاء، والمياه، والتنوع البيولوجي، والمساحات الخضراء واستخدام الأراضي، والنفايات والاقتصاد الدائري، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
برأيك، ما هي الأمور التي لا يزال صناع القرار يخطئون في فهمها فيما يتعلق بتغير المناخ؟
أوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) كيف يرتبط المناخ بالأنشطة البشرية والتنمية. تذكر أن المناخ ليس سوى هدف واحد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. إذا حاولت معالجة تغير المناخ بمفرده، فلن تنجح. إذا تعاملت معه كواحدة من القضايا السبع عشرة، وبحثت عن حلول متكاملة، فستنجح. إنها أيضًا رسالة مهمة جدًا لناشطي المناخ، لأنه إذا استمروا في التركيز على المناخ فقط، فسيكون هناك رد فعل. سيقول الناس: "هل تقترح ألا نستخدم الطاقة؟ فكيف سنتطور إذن؟" ولكن إذا سلكنا طريق التنمية المستدامة في جبهة موحدة لمعالجة هدف التنمية المستدامة، فإن ذلك سيعالج تغير المناخ كجزء من الحل الشامل. لم يتمكن العديد من السياسيين من إدراك هذا. يعتقدون أن تغير المناخ سيعيق جوانب أخرى من التنمية. لكن عليهم أن يفهموا أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من الاستدامة.
وقد أكدت أبحاثي الخاصة هذا النهج التكاملي، وساهمت في تحقيق إنجازين دوليين رئيسيين في عام 2015: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
بصرف النظر عن السياسة، كيف يمكن لمفاوضات المناخ أن تركز على الحلول العملية؟
لا يمكن إهمال السياسة. في الوقت الحالي، لا تُسهم الجغرافيا السياسية بشكل كبير في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المناخ، إذ يجري حاليًا تحول من عالم أحادي القطب/مهيمن إلى عالم متعدد الأقطاب. إذا شاهدتم صور قمة تيانجين الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، يُمكن رؤية ناريندرا مودي وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين يتحدثون ويبتسمون ويعملون معًا. أعتقد أن القيادة الآسيوية الناشئة في هذا العالم متعدد الأقطاب ستساعدنا على إحراز تقدم في مجالات السلام وتغير المناخ وجميع جوانب الاستدامة، وهو ما استعصى على النظام الغربي السابق. علينا فقط تجاوز هذه المرحلة الانتقالية.
ولماذا أعتقد أن هذا التحول يحدث؟ لأن الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس + (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا زائد) يمثل 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما تشكل مجموعة السبع 27 في المائة فقط. التفاوت آخذ في الازدياد. إنه يُظهر التحول في القوة الاقتصادية من الغرب إلى البريكس والجنوب العالمي. علينا أن نظهر كيف يمكن المضي قدمًا في الحلول المستدامة، على الرغم من المقاومة الشرسة من القوى الغربية من خلال التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية وحتى القوة العسكرية. الوضع الحالي لا يفضي إلى تعزيز العمل المناخي أو أي هدف آخر من أهداف التنمية المستدامة. دعوني أعطيكم رقمًا صادمًا. يبلغ الإنفاق العسكري العالمي أكثر من 2 تريليون دولار سنويًا بينما يبلغ مقدار الأموال المخصصة لبرامج مكافحة الفقر أقل من 200 مليار دولار. لذا، فإننا ننفق أكثر من 10 أضعاف على التدمير بدلاً من الادخار.
ما هو الدور الذي يمكن للاقتصادات الناشئة أن تلعبه هنا؟
يُبدي الجنوب العالمي دعمًا أكبر بكثير لمجموعة البريكس مقارنةً بالدول الغربية. لقد كان عالمنا بقيادة غربية لأكثر من 500 عام. خلال الحقبة الاستعمارية، كان التركيز منصبًّا على استخراج أكبر قدر ممكن من الموارد من الجنوب العالمي من خلال النهب والعنف. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح الأمر أكثر تركيزًا على السيطرة الغربية من خلال الهيمنة الاقتصادية والتلاعب بالمعلومات، وحتى القوة العسكرية. لقد وصلت الدول النامية إلى مرحلة أصبحت فيها قادرة على رؤية بدائل أفضل في العالم متعدد الأقطاب الناشئ بقيادة مجموعة البريكس+. بإمكانها حماية سيادتها وكرامتها بشكل أفضل. يمكنها أن ترسم خارطة طريقها الخاصة من خلال تجنب المسار الضار بيئيًا واجتماعيًا للغرب. الإمارات العربية المتحدة مثالٌ رائع على ذلك.
أثر التحول الرقمي على المبادرات المستدامة. برأيك، كيف ساهمت التكنولوجيا الرقمية، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، في تعزيز جهود الاستدامة؟
لطالما كنتُ من مُحبي التكنولوجيا الرقمية. في الواقع، قبل 40 عامًا، أعددتُ أول تقرير عن سياسة المعلوماتية في دولة نامية (سريلانكا). لذا، كنا روادًا في هذا المجال. ومنذ ذلك الحين، قطعت التكنولوجيا الرقمية أشواطًا طويلة. على سبيل المثال، أنشأت الحكومة السريلانكية الحالية وزارةً للاقتصاد الرقمي. تكمن المشكلة في أن التكنولوجيا الرقمية سلاح ذو حدين. فهي مفيدة للاقتصاد لأنها تزيد من كفاءة الإنتاج وتُخفف العبء على البيئة، إذ يُمكن إنتاج المزيد باستخدام أقل للموارد (مثل الطاقة والأرض والمياه). لذا، فهي نتيجة مُربحة للجميع. ولكن من ناحية أخرى، يُمكنها أن تُفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء. لأن الأغنياء، وخاصةً أطفالهم، عادةً ما يكونون أكثر وصولًا إلى التكنولوجيا الرقمية. لذا، علينا أن نكون حذرين بشأن هذا الجانب. أما من الناحية البيئية، فالأمر نفسه. فعند استخدام التكنولوجيا الرقمية، فإنك تستخدم موارد أقل، على الرغم من أن الجانب الآخر من العملة هو أن أدوات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) تستهلك طاقةً هائلة. علاوة على ذلك، انظر إلى النفايات الإلكترونية - كمية المواد الكيميائية السامة الموجودة في المنتجات التي تُرمى. اجتماعيًا، تُمكّن وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالتكنولوجيا الرقمية الناس وتربطهم. لكنها قد تُسهّل أيضًا الجريمة والعنف، وهو أمرٌ ليس في صالحنا. لكل تقنية مُزعزعة إيجابياتها وسلبياتها. آمل أن نتمكن من استغلال الإيجابيات وتجنب السلبيات إذا كانت لدينا قيادة حكيمة ووعي عام.
لقد فازت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بجائزة نوبل للسلام عندما كنت نائبا للرئيس في عام 2007. ما الذي يغيره الفوز بأعرق جائزة في العالم بالنسبة للمنظمة؟
كانت جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٠٧ غير متوقعة، لكنها مُرضية. كان رد فعلي الأول: لماذا اخترتُ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في حين أن هناك الكثير ممن يستحقونها بنفس القدر؟ لقد عززت الجائزة مكانتي العالمية، ومنحتني منصةً لمشاركة آرائي حول التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والسلام. ومع ذلك، كان تبسيط الأفكار المعقدة للوصول إلى جمهور أوسع تحديًا، إذ كان هذا ابتعادًا عن الخطابات التقنية التي ألقيها عادةً في مؤتمرات الخبراء. علاوة على ذلك، استهلكت أنشطة ما بعد نوبل الوقت المخصص سابقًا لبحثي وتفكيري الإبداعي. كنتُ أُهمل تطوري الفكري، وأقضي وقتًا طويلاً في المقابلات الإعلامية والخطابات العامة - غالبًا أمام آلاف الحضور في أجواء "حفلات موسيقى الروك". قلل السفر المتكرر من جودة الوقت الذي أقضيه مع عائلتي وأصدقائي، وأثر على صحتي أيضًا. في النهاية، تعلمتُ أن أوازن وقتي بشكل أكثر استدامة وإنتاجية بين البحث، والظهور العام، والسفر، والصحة، والحياة الأسرية والاجتماعية. بالسعي لجعل العالم مكانًا أفضل، يصبح المرء شخصًا أفضل.
مهمتي الشخصية هي نقل هذه الرسالة إلى الجيل القادم، من خلال إلقاء المحاضرات، ورعاية البحوث الجديدة، والتوجيه، وحتى استخدام أساليب غير تقليدية لإيصال رسالة ترابط الاستدامة والمناخ والسلام. في عام ٢٠١٢، خلال قمة الأرض ريو +٢٠، أطلقتُ "ساستينوموسيكا" - وهي شبكة من الموسيقيين والفنانين الدوليين الذين يستخدمون مهاراتهم لإيصال رسالة الاستدامة عالميًا. هذه الموسيقى الجديدة للاستدامة تلامس القلب أكثر من العقل، لتحفيز وتمكين ملايين الشباب.
جيلي مدينٌ بالاعتذار للأجيال القادمة، لأننا نترك لهم عالمًا متضررًا ومُقسّمًا وخطيرًا. لكنني أثق في الشباب لقيادة درب المستقبل - إذا تعلموا من الماضي ولم يكرروا أخطاءنا.
لقد أعادت جائزة نوبل إحياء شغفي بالسلام، الذي سعيتُ إليه لأكثر من 60 عامًا، منذ انضمامي إلى "حملة نزع السلاح النووي" الأصلية في كامبريدج، بقيادة الفيلسوف العظيم اللورد برتراند راسل. يبدو احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة أقرب من أي وقت مضى. إنها "نتيجة انقراض بشري" يجب تجنبها بأي ثمن، في ظل احتدام الحروب من حولنا. أؤيد مبادرة "أنا صانع السلام"، لأن السلام العالمي يعتمد على كل فرد منا أكثر من اعتماده على الحكومات أو القادة. يجب على المجتمع العالمي المتنامي المناهض للحرب أن يسعى جاهدًا لسد الفجوة بين مجموعة البريكس والغرب، لبناء عالم متعدد الأقطاب أكثر ازدهارًا وسلامًا. يجب أن نتحد لإنقاذ الأرض وأنفسنا. فلنعمل الآن من أجل السلام، معًا.
