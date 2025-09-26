الحائز على جائزة نوبل للسلام "موناسينغه": سلام المناخ ينطلق من تناغم التنمية والاستدامة

العمل المناخي محط نقاش عالمي. ولكن كيف يُمكن أن ينسجم مع التنمية المستدامة؟ في عام ٢٠٠٧، كان الاقتصادي والفيزيائي المعروف موهان موناسينغ نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تُقدم المشورة للحكومات بشأن العمل المناخي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام. وفي دبي مؤخرًا، وخلال مشاركته في حركة "أنا حارس السلام" (التي تهدف إلى التعبئة الجماهيرية على مستوى الأرض من أجل السلام العالمي، كما يقول مؤسسها الدكتور حذيفة خوراكيوالا)، تحدث موناسينغ بإسهاب عن نهج عملي للعمل المناخي.

مقتطفات محررة من المقابلة:

في سنوات تكوينك، ما الذي دفعك إلى العمل في تقاطع الطاقة والبيئة والاقتصاد؟

بعد طفولةٍ سعيدةٍ وسعيدة، درستُ الفيزياء والهندسة في جامعة كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وللعودة إلى سريلانكا ومساعدة الفقراء، قررتُ أيضًا إكمال ماجستير في الاقتصاد، فأصبحتُ طالبًا دائمًا تقريبًا، مع تعزيز مهاراتي متعددة التخصصات. تطورت اهتماماتي من الفيزياء (حبي الأول) والهندسة والاقتصاد، إلى قطاعات تطبيقية تشمل الطاقة والمياه والنقل والموارد البيئية، وأخيرًا إلى قضايا متعددة التخصصات مثل الفقر والكوارث وتغير المناخ والتنمية المستدامة والسلام، وهو محور اهتمامي الحالي.