الجيل زد: يصارع الحفاظ على الذات وبيئة العمل التقليدية

ولكن، مهلاً، الموضوع يخصّني مباشرةً، فكيف لي أن أتجاهله؟ لا يُمكنني الجلوسُ مكتوفَ الأيديّ بينما تُناقشُ عيوبي المزعومة! وأنا على يقينٍ أنَّ السبب ليس "افتقاري إلى الدافع" كما يدّعون.

على الأقلّ، كاتب المقال طبيب نفسي حقيقي، ويبدو أن لديه حججاً يدّعي من خلالها صحّة كلامه. قد تتساءل عن سبب اهتمامي بهذا الموضوع، لكن، بصراحة، أريد أن أعرف ما الذي يفكر به هؤلاء الكبار عنّا، نحن الجيل زد.