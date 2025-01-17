الجيل زد يرى الاستثمار في العقارات قيداً وليس حلماً
إن مسألة العقارات هي واحدة من المسائل التي سوف تطرح بشكل متكرر في المحاور المستقبلية، ولكنني أردت أن أخصص بعض الوقت لدراسة ملكية العقارات بشكل عام في دبي، من خلال عدسة "تجربة الجيل زد" التي يهدف هذا المحور إلى معالجتها.
إن العقارات عبارة عن فقاعة، ومن وجهة نظري فإن حرية الحصول على المال والإقامة مع الوالدين أكثر جاذبية من امتلاك منزل.
إن الأمر يختلف إذا كنت تخطط للبقاء في مكان واحد وبناء حياة وتأسيس مجتمع بينما تعيش في منزلك الخاص. ومع ذلك، لا أعرف أي فرد من أفراد من الجيل زد اللذين كسبوا كل أموالهم واستثمروها في العقارات. كل من أعرفهم ممن لديهم الوسائل للقيام بذلك يشعرون بأمان أكبر عندما يستثمرون أموالهم في شيء أكثر موثوقية.
قد يكون المقصود العقارات، ولكن فقط لأن الأراضي والمنازل الجيدة تحمل قيمة أكبر مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وغالباً ما تكون الاستثمارات عن طريق محاسب عائلي موثوق أو وصي.
بالنسبة لي، جيل زد يمكن تقسيمه إلى فئتين: الأولى ترى أن امتلاك منزل هو حلم صعب التحقيق بسبب القيود المالية والنظامية، أما الثانية فترى أن امتلاك المنزل مجرد قيد لا أكثر.
فيما يخص الرأي الثاني، الارتباط بالمكان ليس أمراً سيئاً. بالنسبة للبعض، هو ملاذ آمن، لكن إذا كنت جزءاً من مجتمع مترابط داخل نظام أوسع، قد لا تحتاج إلى رباط إضافي. أو قد يصبح هذا مجرد عبء آخر يثقلك. وهذا يتماشى مع ما كنت أتناوله في الأسابيع الماضية عن الرحالة الرقميين.
ولكن مع الرحل يأتون المزارعون، حيثما وجدوا مساحة للقيام بذلك، فبدأ الناس يتخلون عن وظائفهم المملة في علوم الكمبيوتر ويعودون إلى الطبيعة، سواء كجامعين للطعام أو صيادين، أو كمزارعين، أو مزيج من الثلاثة. بمجرد أن تخرج من المدينة (لقد تحققت من هذا الامر في مناطق مختلفة حول العالم) يصبح من الأسهل والأيسر أن تبدأ حياة جديدة بعيداً عن صخب البشر.
بلا شك هم رواد في هذا المجال، حيث أن الهدف من كل هذا كان الخروج من روتين العمل اليومي للعمل في الحقول أو السير في مسارات البرية فقط لإطعام الأسرة. لكن عندما يتيح لهم هذا التحول الحرية في اختيار كيفية العمل، وفي بعض الأحيان فرصة لرؤية نتائج جهودهم، تصبح جاذبية الفكرة أكثر وضوحاً.
والأمر الرائع هنا هو أن مفهوم المسكن لا يعني بالضرورة "مسكناً" حرفياً. فبالنسبة لأبناء الجيل زد العاديين، يرتبط تحقيق ملكية العقارات ارتباطاً وثيقاً بالتحديات التي يفرضها تحقيق الحرية المالية. ورغم أن تحقيق هذا الإنجاز غالباً ما يوفر الحرية النفسية، فإنه غالباً ما يأتي على حساب التضحية بالرفاهية العاطفية أو الجسدية أو الاجتماعية. وأنا أعرف الكثير من الأقران الذين لديهم مدخرات كبيرة ولكن ليس لديهم أصدقاء أو عائلة قريبة، وآخرين، على الرغم من امتلاكهم للمال والمجتمع، دمروا أجسادهم بالعمل في وظائف مجزية ولكنها شاقة قبل أن ينمو لهم شعرة واحدة من الشيب.
وعلى النقيض من موطني تورنتو، فإن دبي تعد أحد مراكز الترحال الرقمي. وتخدم تطبيقات الإقامة المنزلية والإيجارات قصيرة الأجل كقاعدة عامة الأشخاص الذين يمكنهم أداء عملهم من أي مكان على أكمل وجه.
وكما هو الحال مع قضاء بضعة أيام في نزل في أوروبا، مع الاستفادة من حرية الحركة والقطارات، فإن دبي أصبحت على نحو متزايد المكان الذي يقصده أولئك الذين يعبرون الشرق الأوسط، حيث لا تزال هناك إمدادات لإيوائهم والبنية الأساسية اللازمة لنقلهم على حد اعتقادي. فهل لا يزال طريق الشيخ زايد كابوساً؟