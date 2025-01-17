الجيل زد يرى الاستثمار في العقارات قيداً وليس حلماً

والأمر الرائع هنا هو أن مفهوم المسكن لا يعني بالضرورة "مسكناً" حرفياً. فبالنسبة لأبناء الجيل زد العاديين، يرتبط تحقيق ملكية العقارات ارتباطاً وثيقاً بالتحديات التي يفرضها تحقيق الحرية المالية. ورغم أن تحقيق هذا الإنجاز غالباً ما يوفر الحرية النفسية، فإنه غالباً ما يأتي على حساب التضحية بالرفاهية العاطفية أو الجسدية أو الاجتماعية. وأنا أعرف الكثير من الأقران الذين لديهم مدخرات كبيرة ولكن ليس لديهم أصدقاء أو عائلة قريبة، وآخرين، على الرغم من امتلاكهم للمال والمجتمع، دمروا أجسادهم بالعمل في وظائف مجزية ولكنها شاقة قبل أن ينمو لهم شعرة واحدة من الشيب.