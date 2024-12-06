الجيل زد يتحدى التكنولوجيا: القراءة كوسيلة للنجاة

في كل موضوع تناولته، يتّضح أنّ هذا النوع من التضامن بين الأجيال يُعدّ أساسياً لمعالجة المشاكل التي يواجهها العالم. فمع ظهور الذكاء الاصطناعي، نشهد عصراً جديداً من التضليل المعلوماتي، بالإضافة إلى تحديات تغير المناخ، وتفاقم فجوة الثروة، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، ناهيك عن جرائم الإبادة الجماعية التي تدعمها معظم دول الغرب العالمي. ولكن، ربما لن يكون من الصعب بناء إجماع بين الأجيال لمواجهة هذه التحديات.