الجيل زد وتأثير وسائل التواصل على العلاقات بين الجنسين
في ظل النجاحات المتزايدة والازدهار المهني والتقدير الذي حققه جيل "زد" من النساء، أصبح بإمكان الرجال تحقيق نفس المستوى من النجاح والتميز.
وغالباً ما يدور النقاش حول تقلبات قوة النفوذ الصلبة والناعمة للمجموعات المختلفة حول فكرة التنازل عن النفوذ من قبل أحد الطرفين أو على الأقل التراجع إلى الخلف. لكنني أرى الأمر بشكل مختلف، فأعتقد أنه بدلاً من دفع النساء إلى الخلف، يمكن للرجال بل ويجب عليهم الوقوف جنباً إلى جنب معهن.
إنني أرى أن القضية اقتصادية بالكامل، وليست مقتصرة على الغرب والوعود التي قطعها جيل من القادة للشباب من أجل الحصول على هذا التحول في الأصوات.
وفي الواقع، إن العالم الذي نعيش فيه يعني أن الشخص الذي بيده السلطة سيكذب على شخص آخر يحتاج إلى دعمه، من خلال التضحية بطرف ثالث، بريء غالباً.
وفي كثير من الأحيان، تكون النساء كبش فداء، سواء في حالة اليمين المتطرف في أمريكا الذي يحرم النساء والأقليات الجنسية والنوع الاجتماعي من الحماية والحقوق، أو في حالة ما يشار إليه بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان تحت حكم طالبان.
وينتهي الأمر بالرجال إلى الاستمتاع بهذه الحياة، وبالنسبة لرجال الجيل "زد"، أعتقد أن السبب في ذلك هو أننا كنّا مدللين.
إن وجود مجتمعاتنا الخاصة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وإيجادها يعني أن الشباب لديهم الدعم والأصدقاء، والأشخاص الذين يتشاركون معهم وجهات نظرهم ولديهم تجارب مماثلة رغم المسافة بينهم.
لقد وجدت مجتمعات من الصبية والرجال الذين يواجهون مشاكل مماثلة ــ مثل الافتقار إلى التنظيم العاطفي، أو الخبرة الرومانسية، أو القوى الإيديولوجية التوجيهية ــ نفسها وشكلت مجموعات غير حضارية تركز على إيذاء النساء. وتوضح مفاهيم مثل "بوق التضخيم" (وهو وسيلة لتوسيع نطاق التأثير) كيف تتحول هذه الإيديولوجيات المتطرفة على الإنترنت إلى خطاب سياسي سائد، الأمر الذي يزيد من إلحاق الأذى بالنساء ويفاقم الفجوة بين الجنسين.
ونتيجة لهذا، اختارت أغلب النساء الدب ــ "إذا هاجمك دب، فلا تلوميه". وقد وجد صحافيون مثل "إيل ريف"، التي تدرس هذه المجتمعات (اطلع على كتابها الرائع "بلاك بيل" (Black Pill))، أن كل من حاول تعطيل ديناميكيات النوع الاجتماعي فشل في معالجة الأسباب المالية الكامنة وراء هذا الانقسام.
أعرف رجلاً، رجل وعسكري سابق لديه أبناء، قال إن الأجيال الماضية من الرجال "كانت تحتاج إلى بضع سنوات من مضغ الأسلاك الشائكة في الخنادق" لتعليمهم التواضع، والقناعة، والشرف، والأخوة، وكل تلك الأشياء التي حددت الرجولة الصحيحة لآلاف السنين.
لقد اختلفنا في الرأي: إن المزيد من الحرب والعنف ليس ما يحتاجه رجال وشباب الجيل "زد" ــ بل إن الأمر يتعلق فقط بالتعليم. ويتلخص الأمر في تفكيك الهراء الذي استهلكه الجميع من الإنترنت منذ سن مبكرة ومحاسبة النخب الغنية والقوية التي تعمل على تعزيز الفجوة بين الجنسين من خلال سلب حقوق الناس بدلاً من معالجة نقص السكن، أو الوظائف، أو التعليم، أو حتى مجرد توفير المال.
ويحتاج أغلب الناس إلى معظم هذه الأشياء في هذه اللحظة بالذات. وعندما يتعلق الأمر بالرومانسية، فأنا ببساطة أردد ما تقوله النساء غالباً: "إن المستوى منخفض للغاية، إنه في الحضيض".
والرجال الذين يتملكهم الحزن دائماً لأنهم لم يتمكنوا من العثور على صديقة بسبب فشلهم في معالجة عيوبهم هم جزء مهم من هذا، والافتقار إلى المجتمع والحميمية العاطفية، والتي هي جزء من العلاقات التي تبنيها معظم النساء مع بعضهن البعض، غائبة تماماً عن حياة معظم الرجال.
لذلك لا أستطيع إلا أن أدعو الرجال إلى العلاج، ومعانقة أصدقائهم، والنظر إلى ما هو أبعد من مجرد العثور على صديقة ونشر أخبار عن عدم قدرتهم على العثور على صديقة وكأنها الطريقة الوحيدة لإيجاد على الرومانسية.