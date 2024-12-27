الجيل زد وتأثير وسائل التواصل على العلاقات بين الجنسين

لقد اختلفنا في الرأي: إن المزيد من الحرب والعنف ليس ما يحتاجه رجال وشباب الجيل "زد" ــ بل إن الأمر يتعلق فقط بالتعليم. ويتلخص الأمر في تفكيك الهراء الذي استهلكه الجميع من الإنترنت منذ سن مبكرة ومحاسبة النخب الغنية والقوية التي تعمل على تعزيز الفجوة بين الجنسين من خلال سلب حقوق الناس بدلاً من معالجة نقص السكن، أو الوظائف، أو التعليم، أو حتى مجرد توفير المال.