الجيل زد وإعادة صياغة التواصل العائلي في العصر الرقمي

وفي خضم هذه التحولات الجذرية، أصبحت مهمتي هي تسليط الضوء على كيفية مواجهتها، سواءً كنت من الجيل زد مثلي، أو من جيل الألفية المتشكك، أو حتى شخصاً لامبالياً بأحوال العالم. فنحن جميعاً، وكلّ من يأمل في استخدام أدوات وتقنيات هذا العصر للتقدم والابتكار، نقف على مفترق طرق. ولن ننجح في ذلك إلا إذا تجرّدنا من التعصب للأفكار القديمة، وألقينا نظرة ناقدة على الماضي، واحتضنا هذا العصر الجديد الذي بلغ ربع قرنه، حيث يشارك عدد غير مسبوق من الناس في حوار مستمر حول مصير الإنسانية والسعي نحو هدف أسمى من ذواتنا.