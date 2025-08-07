الجيل زد: بين الفوضى والنظام.. كيف يمكن تحقيق التوازن بين البساطة والمادية؟

البساطة، والمادية، والسحر الذي يغير الحياة لمتاجر الأوعية. يغرق "الجيل زد" في مدارس فكرية متنافسة تتجادل حول كيف وأين يجب أن نعيش، ونادرًا ما يكون ذلك لصالحنا، وعادة ما يكون الهدف هو بيع شيء لنا.

في حياتي، كان تهذيب مساحتي ومنزلي مشروعًا لا نهاية له، يعكس عقليتي وراحتي. لقد استبدلت مكتبي بأريكة أكبر، ولدي خزائن ورفوف لكتبي وهواياتي. لكنني أحتفظ أيضًا ببعض سجاد العائلة، وعدد قليل من الصناديق وبعض المقتنيات الأخرى التي لن أتخلص منها أو لا أستطيع ذلك — بعض سجادات الصلاة الملتفة حتى أجد مساحة لتعليقها بشكل صحيح، وبعض الأعمال الفنية التي لدي مساحة لتعليقها ولكنني بحاجة إلى إطارات لذلك، ولكن أولاً، أحتاج إلى المال والراحة المالية لشراء تلك الإطارات.

لا أجد أن أيًا من هذا فريداً بالنسبة لنا ولفئتنا العمرية، ولكن هناك خيارات. أنا لست جامعًا للأشياء بأي حال من الأحوال، لكنني كاتب وأشتري كتبًا أكثر بكثير مما أقرأها من الغلاف إلى الغلاف وأعود إليها عند الحاجة. لقد تخليت أيضًا عن "جوجل" لصالح محرك بحث غير ربحي — وتميل هواياتي إلى الانتشار قبل أن أضطر إلى التنظيف والترتيب عندما يكون لدي ضيوف. أنا شخص غير تقليدي بعض الشيء، لذلك دائمًا ما توجد كتب أو ألوان أو شيء ما يحدث في المطبخ.

إذا كنت من محبي البساطة، فإنك تسعى إلى الطرف البعيد من هذا الطيف مني. فبنفس الطريقة التي يضيف بها الامتلاء إلى مساحتي راحتي ودفئها، قد يرفض محب البساطة الفوضى ويفضل سهولة امتلاك القليل من الأشياء. كان بإمكاني أن أمتلك أريكة أصغر، طاولة واحدة، وقارئ إلكتروني بدلاً من كل كتبي، وسريرًا مفردًا بدلاً من سرير كبير، وهكذا مع جميع ملابسي وأطباقي، وأن أتناول وجبة واحدة فقط أو لا أطبخ أبدًا.

داخل تلك المساحة النظيفة، يصبح النظام ونوع من السيطرة على المكان أسهل بالنسبة للفرد. في حين أن منزلي هو امتداد لذاتي، ومثلما أبحث في عقلي لأقوم بعملي، يجب أن أبحث أيضًا في مساحتي، بينما يسعى الآخرون إلى معرفة كل شيء وامتلاك كل شيء في متناول اليد.

يتطلب الأمر عملاً للقيام بكل هذه الأشياء، وللحفاظ على هذه المعايير التي نضعها على أنفسنا، ومثلما يجب أن أكون حذرًا من امتلاك أو فقدان الكثير، فإن شخصًا في جناح البساطة من هذا الطيف قد يكون يقظًا بشأن كيفية ملء مساحته.

لكن ما الذي نشير إليه بهذه الأشياء؟ هل امتلاك الأشياء دائمًا يوازي النجاح؟ مع رقمنة الحياة وتخصيصها، حيث يمكن للإنسان أن يكون اجتماعيًا وسياسيًا "آليًا" ووحيدًا؛ إذ يقتصر ماله وحياته وعمله بالكامل على الإنترنت ويعتمد فقط على قدراته — فمن خلال كونك "بسيطًا"، هل تُظهر مدى تقدمك وحداثتك؟ أم أنك ببساطة تُظهر مدى وحدتك؟

أليست المساحات البسيطة باردة؟ ولكن أليست المساحات غير التقليدية مزدحمة؟ أنا أسعى إلى التوازن، وكذلك الكثيرون، لكنني أيضًا أفضل وأستمتع بمساحتي عندما تكون في حالة توازن بين الفوضى والنظام، لأنه من أجل عملي، فإن الفوضى خارج نفسي تفيد النظام الذي أحتاجه في داخلي للكتابة والتحرير والقراءة والبحث، من عملي إلى هواياتي إلى مساعي الفنية والإبداعية.

ابحث عن التوازن. من يدري ما يخبئه المستقبل، وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن "الجيل زد" يستحق الراحة في مساحاته كيفما يمكننا العثور عليها.