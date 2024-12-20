الجيل زد: التفاوت بين الجنسين وأثره على العلاقات والعمل

إنني أطرح بعض الأسئلة. إن جزءاً من تحدّيات الجيل زد يكمن في الإنترنت، وفي اندثار ما يسمى "بالفضاءاتِ الثالثة" - أي تلك الأماكن العامة التي كانت تتيح للناس التفاعل وجهاً لوجه - وظهور "الفضاءات الإلكترونية" التي أصبحت أكثر استقطاباً وتفرقة. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هجرة المستخدمين من منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إلى بلوسكاي، أو إنشاء تطبيقات مثل تروث سوشيال وتيليجرام، والتي لا تهدف إلى الوصول إلى جماهير جديدة وتكوين صداقات معها فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تقسيم الجميع إلى جماعات صغيرة منعزلة، ومواصلة نشر المعلومات التي قد تكون أو لا تكون صحيحة أو ضارة، على الرغم من المحاولات (الضعيفة) للتنظيم وتعديل المحتوى.