الجيل "زد"يعيد اكتشاف الماضي ويفضلون الجودة على الحداثة
بدلاً من النظر إلى التكنولوجيا المتقدمة لمعرفة مدى فظاعتها المضاعفة، وخاصة إذا كنت تأخذ في الاعتبار اندماجي الكبير مع وسائل التواصل الاجتماعي أثناء استخدامها بحرية، يجب أن أتطلع إلى المكان الذي يتجه إليه الجيل Z.
وجدت أن هذا يعود إلى الوقت الذي تناولت فيه الركود القسري الذي أصاب وسائل الإعلام وكيف أصبحت تبدو وكأنها نسخة من نسخة من نسخة من نفسها. إن أسلوبي في التمرد على الأمر هو استخدام هواتفي لأقصى درجة قبل استبدالها، بدلاً من شراء أحدث طراز كل عام أو عامين. بالنسبة لأشياء أخرى، هناك جانب ضروري من الإشباع المؤجل، حيث أدخر لشراء شيء أجمل وأكثر متانة من علامة تجارية عريقة - لا أعني تقديم إعلان مجاني، لكنني قد أصرخ من الفرح عند اقتنائي خلاط "كيتشن إيد" بدلاً من الحصول على أحدث منتج عند تقاطع القيمة والفائدة.
إن استعادة "المساحات الثالثة" تتم باستمرار على هذا النحو أيضاً. لم تعد المقاهي مخصصة لك لتذهب إليها بمفردك للعمل على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو لمجرد المرور بها بعد تمرين صباحي. أشعر أنهم يعودون إلى ما كان عليه المقهى ذات يوم، مكاناً للقاء أشخاص جدد والتفاعل، حيث يمكن للأصدقاء الالتقاء وتبادل الأفكار بصراحة.
إن عدم دفن النفس في غرفة دردشة أو غرفة صدى على وسائل التواصل الاجتماعي قد يدفع شخصاً ما إلى التواصل مع الآخرين أثناء التواجد في مكان عام. لقد أذهلني هذا في المرة الأولى التي حدث فيها ذلك، ولكنني شعرت بالراحة عند معرفة أنني حر في التعبير عن مشاعري وأسبابها، وتحدي تلك المشاعر لأي سبب كان. النقطة المهمة هي أنه كما نبني روابط صداقة جديدة عبر خطوط مختلفة، فإننا نتعلم أننا ربما كنا نشكك في أشخاص كان ينبغي لنا أن نتضامن معهم.
أعتقد أنني خرجت عن الموضوع..
أحد التعبيرات الخفية عن ذلك والتي أعتقد أن الجميع استفادوا منها، على الرغم من أنني أعتقد أن الجيل Z فقط هو الذي يدرك ذلك تماماً، هو كيف يمكننا الانغماس في الهوايات والموضوعات المتخصصة، غالباً ما ترى جزءاً يسيراً منها عندما تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك أو أثناء البحث عن شيء لمشاهدته، فيلم وثائقي أو، لحسن حظك، مسلسل لمتابعته.
إن هذا الاهتمام بموضوع محدد له تأثير قوي في السماح لك بامتلاك هذه الهواية لنفسك، سواء كنت تمارسها أم لا. ربما تشاهد تاريخ هذا أو ذاك من الأفلام الوثائقية، أو تغوص في أعماق التخطيط الحضري والهندسة المعمارية (مثلي)، أو ألعاب الفيديو على الرغم من أنك لست من هواة الألعاب ولا ترغب في أن تكون كذلك. إنه ببساطة شيء يسمح لعقلك بالانغماس في حالة من الفراغ وفي نفس الوقت إثراء مريح.
أعتقد أن هذا هو عكس منطق "كيف تقود سيارة خارقة" ــ هل تقودها بعناية كل يوم، وتستخدمها في توصيل أطفالك إلى المدرسة وإحضار البقالة، أم أنك تخصص يوماً واحداً في الشهر لأخذها إلى مضمار السباق حيث يمكنك فتح دواسة الوقود ورؤية ما يمكنها فعله حقا؟ وعلى نفس المنوال، لابد أن العقل يحتاج إلى الراحة.
إن الجيل Z أصبح أكثر وعياً بهذه الحاجة، ويمتلك عموماً وعياً داخلياً أفضل باحتياجاته الخاصة بالصحة النفسية. والأمر الأكثر أهمية، هو أن الصحة النفسية ليست لعبة كل شيء أو لا شيء ــ إنها بوفيه مفتوح. وعلى نحو مماثل، لا تحتاج التكنولوجيا أو وسائل الإعلام أو الهوايات إلى أن تكون متقدمة للغاية حتى نرغب في الانخراط فيها، وإلا فإن كل ما هو جديد سيكون شائعاً بين الجميع طوال الوقت. إن هواية خاصة أو خلاط من علامة تجارية عريقة ستشعرك بسلام داخلي بسيط مثل جزيرة من الهدوء في عالم فوضوي.