الجيل "زد"يعيد اكتشاف الماضي ويفضلون الجودة على الحداثة

بدلاً من النظر إلى التكنولوجيا المتقدمة لمعرفة مدى فظاعتها المضاعفة، وخاصة إذا كنت تأخذ في الاعتبار اندماجي الكبير مع وسائل التواصل الاجتماعي أثناء استخدامها بحرية، يجب أن أتطلع إلى المكان الذي يتجه إليه الجيل Z.

وجدت أن هذا يعود إلى الوقت الذي تناولت فيه الركود القسري الذي أصاب وسائل الإعلام وكيف أصبحت تبدو وكأنها نسخة من نسخة من نسخة من نفسها. إن أسلوبي في التمرد على الأمر هو استخدام هواتفي لأقصى درجة قبل استبدالها، بدلاً من شراء أحدث طراز كل عام أو عامين. بالنسبة لأشياء أخرى، هناك جانب ضروري من الإشباع المؤجل، حيث أدخر لشراء شيء أجمل وأكثر متانة من علامة تجارية عريقة - لا أعني تقديم إعلان مجاني، لكنني قد أصرخ من الفرح عند اقتنائي خلاط "كيتشن إيد" بدلاً من الحصول على أحدث منتج عند تقاطع القيمة والفائدة.