الجمعة البيضاء في الإمارات: صفقات رائعة على الإلكترونيات والأزياء والبقالة
لنرحب بموسم التخفيضات! اقترب يوم الجمعة البيضاء، الذي يحمل معه عدداً هائلاً من العروض المذهلة والمثالية لإتمام قائمة التسوق الخاصة بك.
وعلى الرغم من أن بعض العروض قد تبدو وكأنها تكتيك تسويق يفرط استخدامه هذه الأيام، إلا أنه مع القليل من التخطيط، يمكنك الحصول على صفقات رائعة على بعض العناصر التي عادةً ما تكون باهظة الثمن، مثل أدوات التكنولوجيا والعطور ومنتجات التجميل ومفروشات المنزل والمزيد.
قد يُطلق عليه الآن اسم الجمعة الصفراء أو السوداء أو الزرقاء أو الحمراء، إلا أن جميع هذه الخصومات كلها جزء من حملة "الجمعة البيضاء" العالمية، والتي تُقام كل عام وتقدم عروضاً رائعة عبر مجموعة واسعة من منصات التجارة الإلكترونية.
لذا، استعدوا لجولة التسوق الكبرى واستفيدوا إلى أقصى حد من عروض هذا العام:
الجمعة البيضاء لـ"أمازون"
في الإمارات العربية المتحدة، يتم الاحتفال بيوم التسوق العالمي "الجمعة السوداء" باسم "الجمعة البيضاء"، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مختلف الفئات. تعد عروض الجمعة البيضاء التي يقدمها أمازون الإمارات العربية المتحدة أكبر تخفيضات سنوية في المنطقة، حيث تصل إلى 70% من الخصومات على الإلكترونيات والأزياء والبقالة والمزيد.
لتحقيق أقصى قدر من التوفير خلال هذه الفترة، يُنصح بمراقبة موقع أمازون الإمارات العربية المتحدة بانتظام، حيث سيتم إضافة صفقات جديدة باستمرار حتى 30 نوفمبر. يستفيد أعضاء "برايم" من التوصيل المجاني والوصول المبكر والحصري إلى الصفقات.
الجمعة الصفراء لـ"نون"
تُعد عروض الجمعة الصفراء من نون حدثاً سنوياً للتسوق في الشرق الأوسط، حيث تتوفر خصومات كبيرة على مختلف فئات المنتجات. وفي عام 2024، تستمر العروض حتى 30 نوفمبر، وتوفر للمتسوقين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر خصماً يصل إلى 80% على سلع مثل منتجات التجميل والإلكترونيات والبقالة.
كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" من "تابي" و "تمارا"، مما يتيح للمتسوقين إدارة ميزانياتهم بشكل فعال. في حين توفر خدمات مثل "نون مينتس" خدمة التوصيل في نفس اليوم، وأحياناً في غضون 15 دقيقة فقط.
تخفيضات الجمعة من "شرف دي جي"
عادت عروض الجمعة البيضاء من شرف دي جي مع عروض حصرية على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية. تشمل العروض هاتف "أبل آيفون 15 برو ماكس" (256GB) بسعر 4,399 درهماً، مخفضاً من 5,099 درهماً؛ ومجفف ومصفف الشعر متعدد الاستخدامات من دايسون اير راب" باللونين البرونزي الفراولة/الوردي الفاتح بسعر 2,070 درهماً، مخفضاً من 2,300 درهماً.
تخفيضات مستحضرات التجميل من "سيفورا"
ولعشاق المكياج، تقدم سيفورا الإمارات العربية المتحدة حالياً "تخفيضات الجمال"، وتقدم خصومات كبيرة على فئات مختلفة، بما في ذلك المكياج والعناية بالبشرة والعطور والعناية بالشعر. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصم يصل إلى 70 بالمائة على عناصر مختارة خلال هذا الحدث لفترة محدودة، بما في ذلك المنتجات من علامات تجارية شهيرة مثل "إت كوزميتكس" (IT Cosmetics) و "اربن ديكاي" (Urban Decay) و "بيوتي بلندر" (Beautyblender) و "هدى بيوتي" (Huda Beauty).
عروض"هدى بيوتي" على الإنترنت
عروض "هدى بيوتي" هي حدث سنوي لبيع المنتجات بخصومات كبيرة، بما في ذلك منتجات المكياج والعناية بالبشرة والعطور. يتميز البيع المستمر الآن بخصومات تصل إلى 80 في المائة على منتجات مختارة، بما في ذلك تخفيضات كبيرة على المنتجات الشهيرة مثل كريم الأساس "FauxFilter Luminous Matte" ولوحة ظلال العيون "Pretty Grunge".
سوبر سبورتس نوفمبر
تقدم عروض الجمعة البيضاء من "سن أند ساند سبورتس" لشهر نوفمبر خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأحذية والملابس والمزيد. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بسهولة التوصيل السريع والإرجاع المجاني وخصم إضافي بنسبة 10% على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 350 درهماً.
عروض كارفور يوم الجمعة
يقدم كارفور الإمارات العربية المتحدة خصومات كبيرة على مختلف الفئات، بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والبقالة. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصم يصل إلى 70 في المائة على عناصر مختارة خلال هذه الفترة. تتوفر الخصومات في المتاجر وعلى الإنترنت، مما يوفر خيارات مرنة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم كارفور خدمة التوصيل المجاني للطلبات عبر الإنترنت التي تزيد عن مبلغ معين، مما يعزز تجربة التسوق.
نوفمبر الأسود من "نمشي"
تحتفل نمشي بشهر نوفمبر الأسود بعروض لا تقبل المنافسة تصل إلى 90% على منتجات الموضة والجمال ومنتجات نمط الحياة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومع وصول منتجات جديدة كل أسبوع، هناك دائماً شيء جديد يمكن اكتشافه، مع توفر التوصيل في نفس اليوم وخيارات الدفع المرنة. يمكن للمتسوقين لأول مرة استخدام الكود "FIRST" للحصول على خصم إضافي بنسبة 20% على مشترياتهم من "نمشي"!