الجمعة البيضاء في الإمارات: صفقات رائعة على الإلكترونيات والأزياء والبقالة

وعلى الرغم من أن بعض العروض قد تبدو وكأنها تكتيك تسويق يفرط استخدامه هذه الأيام، إلا أنه مع القليل من التخطيط، يمكنك الحصول على صفقات رائعة على بعض العناصر التي عادةً ما تكون باهظة الثمن، مثل أدوات التكنولوجيا والعطور ومنتجات التجميل ومفروشات المنزل والمزيد.