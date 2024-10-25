الجمال في ديوالي: إطلالات جريئة وبسيطة لتجديد مظهرك
مع بدء سقوط الأوراق الذهبية واستقرار هواء الخريف المنعش، لا يوجد وقت أفضل لتجديد روتين جمالك. وفي حين قدّمت لنا منصات العرض والسجاد الأحمر لمحة خاطفة عن الموضة القادمة، فإن الأمر يتعلق هذا الخريف بإيجاد التوازن بين الأناقة البسيطة و الإطلالات الجريئة. من البشرة التي تبدو وكأنها مضاءة من الداخل إلى إحياء الحنين إلى التسعينيات، يزخر الموسم بإطلالات جديدة ستعجبك بالتأكيد.
إذا كنتِ ترغبين في دمج هذه الصيحات في إطلالتك اليومية، فلنتعرف معاً على أبرز صيحات الجمال والمكياج لهذا الخريف، والتي جربتها واختبرتها وارتدتها أشهر المشاهير في هوليوود وبوليوود.
عيون ملائكية مضيئة
من الاتجاهات الناشئة هذا الخريف "العيون الملائكية الفاتحة"، وهي طريقة أكثر نعومة ورقياً لمكياج العيون الدخاني أو الجريء التقليدي. مستوحاة من الإطلالات الملائكية المذهلة التي شوهدت مؤخراً على السجادة الحمراء، تركز هذه الصيحة على استخدام الألوان المعدنية الباهتة واللمعان الناعم وظلال الهايلايتر الدقيقة لخلق تأثير حالم وعيون مفتوحة.
في مهرجان البندقية السينمائي 2024، أبهرت فلورنس بوغ الجميع بجفونها اللامعة باللون الفضي، التي صممها أليكس بابسكي باستخدام لوحة (ألوان السفينة الأم) Mothership Palette من (بات ماجراث) Pat McGrath، مما أضفى عليها بريقاً سماوياً. وبالمثل، في حفل توزيع جوائز(غولدن غلوبس 2024) ، اعتمدت جودي كومر نفس المظهر، حيث استخدمت خبيرة المكياج نيكي دي رويست ظلال العيون (اومبري بريمير) من شانيل في لون (سيلفر سكرين) Silver Screen، مما منحها توهجاً ملائكياً يعكس الضوء بشكل رائع.
للحصول على هذا المظهر، اختاري ظلال العيون العاكسة للضوء باللون الوردي الباهت أو الفضي أو الشمبانيا. ضعي طبقة لامعة خفيفة على الزوايا الداخلية للعينين لفتحهما، وأضيفي لمسة من ماسكارا (ديورشو آيكونك أفركيورل) Diorshow Iconic Overcurl من ديور لرموش أطول وأكثر رقة.
بشرة مشرقة: تألقي من الداخل إلى الخارج
لا شيء يُشير إلى أن حياتي أصبحت أفضل من البشرة المتألقة، التي تبدو وكأنك خضعت للتو لأفضل جلسة للعناية بالوجه في حياتك. لقد عادت البشرة المتألقة بقوة، وصدقيني، هذا هو الاتجاه الذي يجب علينا جميعاً تبنّيه. وعلى الرغم من رغبتنا في الاعتقاد بأن الأمر كله يتعلق بالجينات، إلا أن التوهج الخالي من العيوب غالباً ما يعود إلى استخدام المنتجات المناسبة - مع لمسة من سحر العناية بالبشرة.
لا تبحثي أبعد من هايلي بيبر وزندايا، اللتين زينتا حفل توزيع جوائز إيمي 2023 ببشرة مشرقة ورطبة بفضل كريم الأساس (تينت ألترا وير) Teint Idole Ultra Wear من لانكوم. أو جينيفر لوبيز، منارة التوهج في حفل (ميت غالا 2023) Met Gala 2023، بفضل سحر ماري فيليبس وترسانتها من (سكين فيتش هايلتير بالم دو) Skin Fetish Highlighter Balm Duo من (بات ماجراث Pat McGrath).
ما هو السر وراء تحقيق هذا الاتجاه؟ فكري في ما هو أبعد من المكياج. البرايمر المرطب، وكريمات الأساس خفيفة الوزن، والأمصال التي تحبس الرطوبة هي الأفضل حقاً. هل لديك كريم أساس جيد؟ استخدمي دائماً البرايمر المرطب مثل كريم الأساس المعزز بالفيتامينات من بوبي براون. الإشراق هو كريم الأساس الجديد، عزيزتي.
شفاه جريئة ووجه بسيط: لأن الجرأة تتحدث
لقد ولت الأيام التي كان من الضروري فيها وضع مكياج كامل على الوجه لإحداث تأثير مميز. في هذا الموسم، كل ما يهم هو أن تترك شفتيك تتحدث. ألوان الشفاه الجريئة والجذابة مثل الأحمر الداكن والبرقوقي، وحتى تأثيرات الأومبري، تتألق لتسرق الأضواء، مقترنة ببشرة خفيفة لتحقيق أقصى تأثير.
اختاري أحمر الشفاه الأحمر المذهل الذي اعتمدته تايلور سويفت ولا تستخدمي أي مكياج آخر. ما هو أحمر الشفاه المفضل لديها؟ أحمر الشفاه (ماتي ترانس) MatteTrance من (بات ماجراث) Pat McGrath Labs. كما خطفت بريانكا شوبرا جوناس الأنظار في حفل ميت غالا بشفتيها بلون التوت الغني من قلم الشفاه (فيليت ماتي ليبس بينسل) Velvet Matte Lip Pencil من نارس بلون (دراغن غيرل) "Dragon Girl"، لتثبت مرة أخرى أنك لست بحاجة إلى وضع الكثير من المكياج لتدخلي الحفل.
نصيحة احترافية: عند وضع مكياج جريء على شفتيك، حافظي على باقي وجهك بسيطاً - فكري في توهج خفيف، وقليل من أحمر الخدود، وبعض الماسكارا لدمج كل شيء معاً.
درجات الخوخ: إطلالات الصيف لا تفلت بسهولة
بفضل إعلان شركة بانتون عن لون الخوخ كونه لون العام، أصبحت درجات الخوخ منتشرة في كل مكان، وليس من الصعب فهم سبب ذلك. هذا اللون، الذي يناسب الجميع، يعمل بشكل رائع لإضفاء مظهر منعش ومشرق، مما يجعله مثالياً لكل من الخدود والعينين.
لقد تبنت المشاهير مثل جينا أورتيجا هذا الاتجاه بكل حماس، حيث وضعت أحمر الخدود وظلال العيون باللون الخوخي في العرض الأول لفيلم (فاينستكاند) Finestkind في لوس أنجلوس. وعلى نحو مماثل، شوهدت آليا بهات وهي ترتدي درجات الخوخ في مناسبات عديدة، وكان أحمر الخدود (اورغاسم) Orgasm من نارس هو المنتج المفضل.
سواء كنت تفضلين اللون الواحد مع الخوخ على عينيك وشفتيك ووجنتيك، أو مجرد إضافة لمسة من الدفء، فهذه هي الموضة التي تنتقل بسلاسة من النهار إلى الليل.
إحياء التسعينيات: عودة الصقيع واللون البني
إذا كنت تعتقدين أن التسعينيات قد ولت، فعليك أن تعيدي النظر في هذا الأمر. فمن ظلال العيون الباردة إلى الشفاه البنية الجريئة والحواجب الرفيعة، أعاد هذا الاتجاه الحنين إلى الماضي بقوة. وبصراحة، من يشتكي؟
احتضنت جيجي حديد حقبة التسعينيات بكل قوتها في حفل توزيع جوائز سي أف دي أيه للأزياء لعام 2023، حيث استخدمت لعيونها لوناً فضياً بارداً ولشفتيها لونا بنياً أعادونا مباشرة إلى عصر عارضات الأزياء. وعلى صعيد بوليوود، قدمت كريتي سانون نسختها الخاصة من هذه الموضة في حفل توزيع جوائز(إيفا) IIFA، حيث اعتمدت الحواجب الرفيعة وأحمر شفاه (هدى بيوتي بور بوليت مااتي) Huda Beauty Power Bullet Matte باللون البني الجذاب.
لا تخافي من تجربة كل شيء مع هذا - العيون الباردة والشفاه الجريئة والحواجب الرفيعة هي الثلاثي المثالي لإظهار أيقونة التسعينيات بداخلك.
الألوان الترابية: جلب الطبيعة إلى الداخل
لن يكتمل الخريف دون القليل من الألوان الترابية، وتدور لوحة الألوان لهذا العام حول الألوان الدافئة والطبيعية مثل البني والنبيذي والأخضر الطحلبي. تخلق هذه الألوان مظهراً متطوراً وواقعياً جذاباً ومتعدد الاستخدامات.
جسدت هالي بيلي هذا الاتجاه بشكل مثالي في حفل ميت غالا لعام 2023، حيث اعتمدت مكياج عينيها العميق الترابي، الذي ابتكره إتيان أورتيجا باستخدام ظلال العيون من (كوساس للتجميل) Kosas Cosmetics. وللقطة أكثر دقة، عرضت كاترينا عيناً دخانية بنية دافئة في المؤتمر الصحفي لفيلم (فوون بووهت) Phone Bhoot، من تصميم دانيال باور.
إذا كنتِ تبحثين عن الانضمام إلى ركب الألوان الترابية، جربي (أيز تو ميسميرايس) Eyes to Mesmerise من (تشارلوت تالبيري) Charlotte Tilbury بلون (تشوكولت برونز) Chocolate Bronze للحصول على إطلالة أنيقة دون عناء.