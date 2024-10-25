الجمال في ديوالي: إطلالات جريئة وبسيطة لتجديد مظهرك

من الاتجاهات الناشئة هذا الخريف "العيون الملائكية الفاتحة"، وهي طريقة أكثر نعومة ورقياً لمكياج العيون الدخاني أو الجريء التقليدي. مستوحاة من الإطلالات الملائكية المذهلة التي شوهدت مؤخراً على السجادة الحمراء، تركز هذه الصيحة على استخدام الألوان المعدنية الباهتة واللمعان الناعم وظلال الهايلايتر الدقيقة لخلق تأثير حالم وعيون مفتوحة.

في مهرجان البندقية السينمائي 2024، أبهرت فلورنس بوغ الجميع بجفونها اللامعة باللون الفضي، التي صممها أليكس بابسكي باستخدام لوحة (ألوان السفينة الأم) Mothership Palette من (بات ماجراث) Pat McGrath، مما أضفى عليها بريقاً سماوياً. وبالمثل، في حفل توزيع جوائز(غولدن غلوبس 2024) ، اعتمدت جودي كومر نفس المظهر، حيث استخدمت خبيرة المكياج نيكي دي رويست ظلال العيون (اومبري بريمير) من شانيل في لون (سيلفر سكرين) Silver Screen، مما منحها توهجاً ملائكياً يعكس الضوء بشكل رائع.

للحصول على هذا المظهر، اختاري ظلال العيون العاكسة للضوء باللون الوردي الباهت أو الفضي أو الشمبانيا. ضعي طبقة لامعة خفيفة على الزوايا الداخلية للعينين لفتحهما، وأضيفي لمسة من ماسكارا (ديورشو آيكونك أفركيورل) Diorshow Iconic Overcurl من ديور لرموش أطول وأكثر رقة.