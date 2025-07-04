التدخل المبكر يغيّر المسار: قصص نجاح لأطفال ذوي اختلافات عصبية في مدارس الإمارات

عندما التحقت الطالبة حور من دبي بمدرسة سند فيليج للتعليم الخاص، لم تكن قادرة على الكلام أو الرد أو التواصل البصري مع أقرانها أو البالغين. الآن، وبعد ثلاث سنوات ونصف، ستلتحق الطفلة ذات الخمس سنوات بمدرسة عادية كطالبة في روضة أطفال، حيث تأمل أن تواصل بناء شغفها بالموسيقى والرقص ورواية القصص.
بما في ذلك هي وزملاءها مايد وعمر، نجح المعهد في إعادة دمج ما يقرب من 60 طالبًا في المدارس العادية.
وفقًا لأحد الخبراء، تُعدّ هذه القصص دليلاً على أن التدخل المبكر يُمكن أن يُساعد الأطفال ذوي الاختلافات العصبية على التكيف جيدًا مع العالم من حولهم. وصرح محمود أ. محمود، المدير الإقليمي للرعاية السريرية في قرية سند: "يُساعد هذا التدخل الطالب على بناء المهارات الأساسية التي يحتاجها ليصبح مستقلًا بشكل أسرع في حياته. كما يُتيح له فرصة تعلم مهارات أكثر تعقيدًا مثل القراءة والكتابة والالتحاق بالمدرسة".
وأضاف أن الدعم المبكر المناسب يُقلل من الحاجة إلى علاج مُطوّل على المدى الطويل، مما يُوفر على الأسر ما يصل إلى 80% من التكاليف. كما يُتيح فرص عمل مُستقبلية، مما يُساعد أصحاب الهمم على المُساهمة بشكل فعّال في المجتمع والاقتصاد.
قالت جاياتري جوفيند جاجام، أخصائية علم النفس السريري في مركز أستر دي واي يو لتنمية الطفل الذي تم إطلاقه حديثًا في بر دبي، إن صعوبات التعلم غالبًا ما تبدأ في إظهار علامات "في مرحلة الطفولة المبكرة، عادة قبل سن السابعة"، ويجب التعامل معها على الفور.
قالت: "هذه المؤشرات المبكرة بالغة الأهمية، إذ تتيح فرصةً للتدخل والدعم في الوقت المناسب". وأضافت: "إن فهم هذه العلامات من منظور نفسي يُساعد في توجيه الأطفال نحو تجربة تعليمية أكثر إيجابية، ويزودهم بالموارد اللازمة للنجاح الأكاديمي".
قالت إن هذه الصعوبات غالبًا ما لا ترتبط بذكاء الطفل، بل تتمثل في عدم قدرته على "معالجة المعلومات، مثل اللغة والأرقام والتفكير المكاني" بطرق محددة. تتضمن عملية الفحص عادةً تقييمًا شاملًا للكشف عن العلامات المبكرة وتقييم نمو الطفل المعرفي والأكاديمي والعاطفي والاجتماعي.
وأضافت: "نتحدث مع معلمين يقدمون آراءً قيّمة حول الأداء الأكاديمي للطفل وسلوكه، ونجري مراجعة شاملة لنموه المبكر وتاريخه العائلي وأي سجل طبي ذي صلة. ثم نستخدم اختبارات معرفية وأكاديمية متنوعة لتقييم جوانب محددة من نموه".
بحسب محمود، يُعامل كل طفل يقابلونه بطريقة مناسبة. قال: "على سبيل المثال، في حالة أحد أطفالنا، عمر، رأى والداه ضرورة نقله من مدرسة عادية وإرساله إلى سند. بعد أن التقينا به، اتفقنا مع والديه. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يعتقد الوالدان أن الطفل يجب أن يذهب إلى مركز، بينما في الواقع يجب أن يبقى في المدرسة أو العكس. لذلك، نتخذ قرارات مدروسة بناءً على كل حالة على حدة".
وأضاف أن مركز سند ليس مركزا تشخيصيا بل يركز فقط على المساعدة العلاجية.
قدمت غاياتري دراسة حالة لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، لاحظته المدرسة خلال فحص روتيني لصعوبة تمييز الحروف. وقالت: "بعد تقييم نفسي رسمي، شُخِّص الطفل بعسر القراءة". وأضافت: "مع التدخلات الموجهة، بما في ذلك التدريس القائم على الصوتيات، أظهر الطفل تحسنًا ملحوظًا في طلاقة القراءة والمشاركة الصفية في غضون ستة أشهر".
من أكبر التحديات التي يواجهها الممارسون في المنطقة الوصمة الاجتماعية والخوف. تقول غاياتري: "يتردد العديد من الآباء في فحص أطفالهم خوفًا من الوصم". وأضافت: "غالبًا ما يكون هناك اعتقاد خاطئ بأن صعوبات التعلم تعكس انخفاضًا في الذكاء أو قيودًا دائمة. ولمعالجة هذه المخاوف، نؤكد على أن الكشف المبكر عن صعوبات التعلم يهدف إلى تمكين الطفل من الأدوات والدعم اللازمين للنجاح".
وأضاف محمود أن العديد من الآباء والأمهات الذين يلتقيهم في حالة إنكار. وقال: "نطلب منهم أخذ آراء الخبراء من أي مستشفى أطفال لديه القدرة على تشخيص الأطفال. فهم مدربون على كيفية إبلاغ الآباء والأمهات، لأن هذه أخبار بالغة الأهمية. من جانبنا، نعمل على دراسة سلوكيات الطفل وما ينقصه".
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