التجزئة التقليدية لن تنقرض بعد 30 عامًا في الإمارات

النشاط التجاري التقليدي لن يختفي خلال العقود الثلاثة المقبلة، بل سيتطور إلى تجارب فائقة التخصيص تمزج بين الانغماس الحسي والذكاء الرقمي، بحسب خليفة بن بريك الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول.
حيث قال في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز عشية الذكرى الثلاثين لمركز ديرة سيتي سنتر أول مركز تجاري في محفظة ماجد الفطيم:"لن يختفي البيع بالتجزئة التقليدي، بل سيصبح أكثر هدفًا ووضوحًا. على مدى العقود الثلاثة المقبلة، نتوقع أن تتطور المساحات التجارية لتصبح بيئات فائقة التخصيص، قابلة للتعديل، ومستدامة، تمزج بين الانغماس المادي والذكاء الرقمي."
يعتقد بن بريك أن البيع بالتجزئة التقليدي أصبح مجالًا حصريًا للرفاهية وقال: "بل على العكس، أتوقع أن تستمر المزيد من العلامات التجارية عبر مختلف الشرائح في استخدام الوجود المادي بطريقة أكثر استراتيجية ودقة. وبالطبع ستواصل العلامات الفاخرة الاستثمار المكثف في تجارب المتاجر الرائدة. ونحن نشهد ذلك فعلاً في المناطق والمفاهيم الفاخرة الجديدة ضمن محفظتنا. ومع ذلك، فإن متاجر الفئة المتوسطة والقيمة تواصل أيضًا استخدام المتاجر كمحركات قوية للثقة والراحة وتحقيق التكامل بين القنوات المتعددة."
وأضاف:"قد تستخدم علامة أزياء في أحد مراكزنا التجارية متاجرها الفعلية كصالات عرض للمجموعات الجديدة، أو كنقاط استلام لطلبات التسوق عبر الإنترنت، أو كمساحات للفعاليات المجتمعية أو التعاونات. بينما قد يركز متجر القيمة على السرعة وتنوع المنتجات وخدمات مثل الإصلاح أو التعديلات، مدمجة مع رؤية رقمية للمخزون. أما تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية فستظل تعتمد على القرب والطزاجة والتنفيذ الفوري."
وفي غضون ثلاثين عامًا من الآن، قال إن السؤال الأساسي لأي علامة تجارية لن يكون: "هل يمكننا تحمّل تكلفة متجر؟" بل "ما القيمة الملموسة التي يضيفها هذا المتجر إلى حياة عملائنا وإلى نموذجنا متعدد القنوات؟"
وأشار إلى أن الفائزين سيكونون أولئك الذين يجيبون عن هذا السؤال بوضوح — بغض النظر عما إذا كانوا في شريحة الفخامة أو القيمة.
عند افتتاحه عام 1995، كان "سيتي سنتر ديرة" أكبر مركز تسوق في الإمارات وأحد أكبر المراكز في الشرق الأوسط، حيث تم اختياره بعناية عند نقطة تقاطع بين الشارقة والمطار ووسط دبي القديمة.
وقال:"لقد قدم شيئًا غير مسبوق في ذلك الوقت: علامات تجارية عالمية وترفيه ومطاعم ضمن بيئة متكاملة واحدة، وعلى مر السنين استمرينا في إعادة الاستثمار في المركز؛ قمنا بتحديث مزيج المتاجر ليعكس الفئات والعلامات الجديدة، وتجديد التصميمات والفراغات الداخلية، وتحسين الاتصال بوسائل النقل العام، وإدخال خدمات تتماشى مع توقعات اليوم، ويزور سيتي سنتر ديرة أكثر من 22 مليون شخص سنويًا للتسوق وتناول الطعام والترفيه، ما يؤكد حجمه وأهميته."
حاليًا، تدير شركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول 29 مركزًا تجاريًا في خمس دول، إضافة إلى سبعة فنادق ومجمّعات متعددة الاستخدامات تستقبل أكثر من 600 مليون زيارة سنويًا. وتشمل ذراعها التجارية مئات المنافذ في أكثر من اثني عشر سوقًا.
ولا يزال العديد من سكان الإمارات القدامى يتذكرون بوضوح أيام افتتاح "سيتي سنتر ديرة" قبل ثلاثين عامًا، عام 1995 حين كان "الوجهة الكبرى" للعائلات القادمة من ديرة والشارقة وما وراءهما، والذين يعودون اليوم لزيارته مع أبنائهم وأحفادهم في عطلات نهاية الأسبوع أو مواسم العودة إلى المدارس أو احتفالات العيد.
لا يزال العديد من المقيمين القدامى في الإمارات يتذكرون بوضوح أيام افتتاح سيتي سنتر ديرة قبل ثلاثة عقود في عام 1995 – عندما كان “اليوم الكبير” للعائلات من ديرة والشارقة وما وراءها – والذين يجلبون الآن أطفالهم وأحفادهم لزيارات نهاية الأسبوع، أو التسوق للعودة إلى المدرسة، أو احتفالات العيد.
وقال بن بريك:"بالنسبة لكثير من هؤلاء الزوار، يُعد سيتي سنتر ديرة أكثر من مجرد مركز تسوق؛ إنه خلفية لحكاياتهم الشخصية — أول تجربة سينما، أو أول عملية شراء براتبهم، أو المكان الذي كانوا يقصدونه بعد المدرسة. هذه القيمة العاطفية لا يمكن بناؤها بين عشية وضحاها ولا تكرارها في بيئة رقمية بحتة. إنها ثمرة ثلاثين عامًا من الاستمرارية والأمان والملاءمة."
وأضاف:"إن هذا الولاء في حد ذاته يُعد أصلًا قيمًا. فهو يمنحنا تفويضًا واضحًا لمواصلة تطوير التجربة — من خلال مفاهيم جديدة، وتصميمات محسّنة، وخدمات أفضل — دون فقدان روح الألفة التي تجعل الناس يقولون: «ما زال هذا مركزي التجاري». هذا التوازن بين الذكريات والحداثة هو ما نلتزم بالحفاظ عليه بينما يدخل سيتي سنتر ديرة فصله التالي."
على مدى العقود الثلاثة الماضية، تطورت شركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول من مجرد إدارة المساحات إلى تشكيل التجارب. واليوم، أصبحت هذه الوجهات تجمع بين التجارة والثقافة والمجتمع.
قال الرئيس التنفيذي للشركة:"قبل ثلاثين عامًا، كان البيع بالتجزئة التقليدي يركز أساسًا على المنتج. كانت المراكز التجارية تُصمم وفق مفهوم الوصول — أي جمع العلامات الدولية تحت سقف واحد وتوفير الراحة في بيئة مكيفة."
"غير أن سيتي سنتر ديرة غيّر هذا المفهوم باعتباره أول وجهة تسوق متكاملة في المنطقة جمعت بين العلامات العالمية والمطاعم والترفيه في موقع مركزي يخدم المجتمع. ومع استمرار تطور توقعات المستهلكين، تكيفت مراكزنا من خلال إدخال تجارب أكثر شمولية تجمع بين الترفيه والثقافة والخدمات والاتصال في البصمة التجارية."