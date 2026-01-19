الالتحاق المبكر بالمدارس يرفع احتمالات تشخيص الأطفال بـ "فرط النشاط وتشتت الانتباه"

وقد سبق صدور هذه الدراسة إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن مراجعة الحد الأدنى لسن القبول المدرسي بدءاً من العام الدراسي 2026-2027. فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الموعد النهائي الجديد لسن القبول سيكون 31 ديسمبر من عام الالتحاق، وهو تحول عن الموعد النهائي السابق الذي كان 31 أغسطس. سيؤثر هذا التغيير على جميع المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في أغسطس أو سبتمبر، بينما ستحافظ المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل على موعد 31 مارس كحد أقصى للسن.