الاستدامة والتصميم الإبداعي: الاتجاه السائد في تصميم المنازل بالإمارات

أكثر من أي وقت مضى، لا تزال الفلل السكنية الأكثر طلبًا في سوق دبي السكني. ووفقًا لتقرير هامبتونز إنترناشونال للنصف الأول من عام 2025، تشهد المجمعات السكنية الفاخرة ارتفاعًا في الإيجارات بنسبة تصل إلى 50% على أساس سنوي، ويسعى المطورون جاهدين لتسليم آلاف الوحدات الإضافية خلال العامين المقبلين لمواكبة هذا النمو. تُظهر بيانات مركز دبي للإحصاء أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المنازل التي بُنيت العام الماضي لم تكن من تصميم المطورين، بل فلل خاصة بُنيت بتكليف مباشر من المالكين. هذا التحول مهم لأنه يُظهر مدى التنافس الشديد الذي يشهده سوق الفلل: فالعائلات تبني منازلها لتلبية احتياجاتها طويلة الأجل، وليس مجرد شراء منازل جاهزة.