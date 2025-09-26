الاستدامة والتصميم الإبداعي: الاتجاه السائد في تصميم المنازل بالإمارات

تجوّل في فيلا جديدة في دبي، وستلاحظ الفرق في التفاصيل. لا تزال تشطيبات الرخام والزجاج موجودة، ولكن أيضًا الدهانات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة على الجدران، والباحات المظللة التي تُبرّد الهواء، والزجاج الذي يحجب الشمس ويسمح بدخول الضوء. هناك تحولات طفيفة مرتبطة بالاستدامة تُشير مجتمعةً إلى شيء أكبر: طريقة تفكير جديدة في كيفية بناء المنازل في الإمارات العربية المتحدة.
مع تشديد القوانين الحكومية وازدياد وعي المشترين، أصبحت الاستدامة والمواد الخام المعيار الذهبي. ومن المتوقع أن يتضاعف سوق المباني الخضراء في الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى 15.5 مليار دولار أمريكي (56 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2032، ويُعد الإسكان محور هذا النمو.
أكثر من أي وقت مضى، لا تزال الفلل السكنية الأكثر طلبًا في سوق دبي السكني. ووفقًا لتقرير هامبتونز إنترناشونال للنصف الأول من عام 2025، تشهد المجمعات السكنية الفاخرة ارتفاعًا في الإيجارات بنسبة تصل إلى 50% على أساس سنوي، ويسعى المطورون جاهدين لتسليم آلاف الوحدات الإضافية خلال العامين المقبلين لمواكبة هذا النمو. تُظهر بيانات مركز دبي للإحصاء أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المنازل التي بُنيت العام الماضي لم تكن من تصميم المطورين، بل فلل خاصة بُنيت بتكليف مباشر من المالكين. هذا التحول مهم لأنه يُظهر مدى التنافس الشديد الذي يشهده سوق الفلل: فالعائلات تبني منازلها لتلبية احتياجاتها طويلة الأجل، وليس مجرد شراء منازل جاهزة.
تشير سافيلز إلى التحول نفسه، حيث انتقلت الفلل والمنازل من منتجات متخصصة إلى جوهر سوق الإسكان في دبي. ويطرح المطورون مجمعات سكنية مبنية على معايير الصحة والعافية، ونمط حياة متعدد الأجيال، وتصميم أكثر ذكاءً، مما يجعل السكن في المباني منخفضة الارتفاع أقل خيارًا وأكثر معيارًا لمعنى العيش الكريم في المدينة.
لم يعد التركيز منصبًّا على عدد المنازل التي ستُبنى، بل على كيفية بنائها. فبينما تُشكّل القوانين الأكثر صرامة وارتفاع التكاليف جزءًا من المشهد العام، فإن ما يهم حقًا هو كيف ترغب العائلات في أن تبدو منازلها: أكثر برودةً في الصيف، وأخف وزنًا في التشغيل، وأكثر اتصالًا بالهواء الطلق.
ديوان للهندسة المعمارية، إحدى أعرق شركات الهندسة المعمارية في الإمارات العربية المتحدة، بسجل حافل يمتد من الفلل الفاخرة إلى المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات واسعة النطاق، كانت من أوائل الشركات التي تابعت تطور السوق. وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، عمار الأصم، بأن بناء المنازل في الإمارات لم يعد يقتصر على الجوانب الجمالية فحسب. وأوضح قائلاً: "إن أهم التحولات التي نشهدها في تصميم بناء المنازل اليوم تنبع من ثلاث أولويات متقاربة: التكيف مع تغير المناخ، والتخطيط المبني على الصحة، وهندسة القيمة المدعومة بالبيانات". وأضاف: "لم يعد التوقع يقتصر على تسليم منزل فحسب، بل توفير بيئة معيشية عالية الأداء، حيث تُعدّ التظليل والراحة الحرارية والحياة في الهواء الطلق من العناصر الأساسية".
تُشدد أنظمةٌ مثل قانون السعفات للمباني الخضراء في دبي، وتصنيف اللؤلؤ لبرنامج استدامة في أبوظبي، معاييرَ التزجيج والتظليل واستهلاك الطاقة، ومن المتوقع أن تصبح أكثرَ صرامةً هذا العام. وفي بيانٍ له، صرّح سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، بأنه يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوز المشاريع الجديدة وإزالة الكربون من منازلها الحالية إذا أرادت تحقيق الأهداف العالمية للصفر الكربوني، وبناء مباني جديدة بحلول عام 2030، وجميع المباني بحلول عام 2050.
يُحدد نظام السعفات للمباني الخضراء في دبي مفهوم الاستدامة الحقيقي في المنازل. يبدأ من الأساسيات. مواد مثل الخرسانة منخفضة الكربون، والعزل المتين، والزجاج عالي الأداء، والدهانات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة تجعل التصميمات الداخلية أكثر صحةً للمالكين. ومن هنا، يعود الأمر للمهندسين المعماريين والمطورين لإطلاق العنان لإبداعهم في التصميم: ساحات مظللة، وشرفات عميقة، وتصاميم تسمح بتدفق الهواء بشكل طبيعي، مما يُبقي المنازل أكثر برودة دون الاعتماد بشكل كبير على تكييف الهواء. أصبحت كفاءة الطاقة الآن أمرًا مفروغًا منه، مع أسقف جاهزة للطاقة الشمسية، وتبريد فعال، وإضاءة LED، وأنظمة ذكية لمراقبة الاستخدام. تتم إدارة المياه من خلال تركيبات منخفضة التدفق، وإعادة تدوير المياه الرمادية، وتصميم مناظر طبيعية لا تستنزف الموارد. والراحة جزء من المعادلة أيضًا. فالجدران الخضراء، والديكورات الداخلية الأكثر هدوءًا، والهواء النقي تجعل المنازل أكثر راحةً للعيش فيها.
العامل المحدد
قال الأسام: "لقد تجاوزت الاستدامة مجرد الامتثال، وأصبحت بسرعة عاملاً حاسماً في تنافسية السوق. في دبي وأبوظبي، تشهد العقارات الحاصلة على شهادات خضراء ميزة سوقية ملموسة، وهذا يتماشى مع سلوك المستثمرين العالميين".
وافقت غادة بينيتز، الرئيسة التنفيذية لشركة عقارية دولية تُعنى بالربط بين البائعين والمشترين، على هذا الرأي. وقالت: "الاستدامة لم تعد خيارًا". وأشارت إلى تزايد الطلب على المنازل التي تُوازن بين الفخامة وانخفاض تكاليف التشغيل، بدءًا من الزجاج الموفر للطاقة ووصولًا إلى الاستخدام الأمثل للضوء الطبيعي.
وفقًا لشركة بيتر هومز، تُكلف المنازل المستدامة في دبي ما بين 5% و15% من تكلفة بناء المنازل التقليدية. على المدى الطويل، يُقدّر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء أن المباني الموفرة للطاقة تُوفّر ما بين 20% و30% من الطاقة، مما يُخفّض فواتير أصحاب المنازل ويعزز قيمتها على المدى الطويل. يُعدّ هذا الاستثمار مُجديًا، إلا أن عوائده مُجزية لشركات البناء والمطورين العقاريين. يمكن للمباني المُعتمدة بيئيًا في الإمارات العربية المتحدة أن تُحقق إيجارات أعلى بنسبة تصل إلى 9%، ويُبدي حوالي 70% من المستثمرين الأجانب استعدادهم لدفع مبالغ إضافية مقابل ميزات الاستدامة.
صرحت بينيتيز بأن عملاءها على استعداد لدفع المزيد مقابل منازل خضراء معتمدة. وأضافت: "تشهد مشاريع التطوير العقاري المعتمدة في دبي نموًا أسرع وتحقق تقييمات أعلى... يدرك المستثمرون مكانة شهادات الاستدامة، بالإضافة إلى فائدتها العملية: انخفاض تكاليف التشغيل وجاذبية المستأجرين". وتتضح بوضوح أنواع الميزات التي تُحفّز هذا الطلب. ومن أبرزها الزجاج الموفر للطاقة، واستراتيجيات التبريد السلبي، والمركبات المُعاد تدويرها، والبناء المعياري، والأسمنت منخفض الكربون. وأوضحت بينيتيز أن مدينة المعارض نشرت إرشادات للمواد المستدامة تدعو إلى استخدام واجهات أخف وزنًا، وهياكل تظليل، وإعادة تدوير المياه الرمادية، وساحات مُزينة بالأشجار. وأضافت: "هذه ليست مجرد أساليب بناء، بل إنها تُحسّن العائد بشكل مباشر من خلال خفض تكاليف التشغيل وجذب المستأجرين المتميزين".
شهد ميشال هانسن، الشريك ورئيس قسم مبيعات المشاريع الحصرية في نايت فرانك، بنفسه كيف تُشكّل الاستدامة سوق العقارات الفاخرة. وقال: "في قطاع العقارات الفاخرة، غالبًا ما تحقق المنازل المبنية بمواد وميزات مستدامة أسعارًا مميزة، إذ يسعى المشترون إلى إنشاء مساحات معيشة تُحسّن أسلوب حياتهم وشعورهم اليومي بشكل حقيقي. ويُقدّر هؤلاء المشترون الراحة على المدى الطويل وانخفاض تكاليف التشغيل الناتجة عن دمج الاستدامة في أعمالهم".
يقول هانسن إن الاستدامة بدأت تُدرج في قوائم اهتمامات المشترين بطرق عملية للغاية. يرغب المشترون في مواقف سيارات جاهزة للسيارات الكهربائية، ونوافذ ذكية حرارية عالية الجودة، وأنظمة منزلية مدعومة بالتكنولوجيا، وهي الآن جزء من جهودهم المبذولة في البحث والدراسة.
بالنسبة للمشترين الدوليين، تتأثر هذه التفضيلات بما يرونه في الأسواق العالمية الأخرى. لكنه يضيف أنه خارج قطاع السيارات الفاخرة، عادةً ما تُترجم الميزات الصديقة للبيئة إلى بيع أسرع بدلاً من ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
قال هانسن: "أصبحت المواد الآن محوريةً في كيفية تنفيذ المشاريع. نشهد استخدامًا متزايدًا للزجاج الموفر للطاقة، وعزلًا أفضل، وخلطات خرسانية منخفضة الكربون". تُصنّع المكونات الجاهزة، أو أجزاء البناء، مثل ألواح الجدران وأنظمة الأرضيات والنوافذ، في بيئة مصنعية مُراقبة خارج الموقع، ثم تُسلّم إلى موقع البناء للتجميع. وأوضح هانسن أن هذه المواد أصبحت أكثر شيوعًا في قطاع البناء نظرًا لاختصارها للجداول الزمنية وتحسينها للجودة. وأضاف: "يختار المطورون موادًا تُوازن بين الكفاءة والتكلفة والاستدامة، مما يُساعد المشاريع على مواكبة طلب السوق".
إذا كان المستثمرون يسعون وراء أفضل الأسعار، فإن المهندسين المعماريين والمصممين يركزون على كيفية دمج الاستدامة فعليًا في المنازل. بالنسبة لمصممة الديكور الداخلي آرتي لاخواني، مؤسسة شركة Blended Spaces في دبي، فإن هذا يعني البدء بالمواد. وقالت: "الاستدامة هي حاجة الساعة"، مشيرةً إلى استخدامها للأخشاب المحلية والتشطيبات الموفرة للطاقة. وأضافت أن عملاءها يتجهون بعيدًا عن البساطة الباردة نحو منازل أكثر دفئًا وتعددًا في الطبقات، تُشعرهم بالراحة. أصبح المزج بين التصميم الداخلي والخارجي أمرًا ضروريًا، وتطلب العائلات الآن غرفًا مرنة. وهذا يُترجم إلى مناطق استجمام، ومكاتب منزلية، وأجنحة ضيوف يمكن استخدامها بشكل مضاعف. وقالت لاخواني: "أصبح مفهوم المنزل كملاذ آمن أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى".
ترى مستشارة العقارات غادة بينيتيز أن الأولويات نفسها تُشكّل خيارات المطورين. وتشير إلى استخدام الحجر الطبيعي، والرخام الإيطالي، والأخشاب المستدامة، والزجاج الذكي لبناء منازل "خالدة، لكنها في الوقت نفسه جاهزة للمستقبل"، على حد تعبيرها.
تقول لخواني إن التغييرات لا تقتصر على الجدران الداخلية فقط. وأضافت: "استخدمنا في مشاريعنا تشطيبات طلاء خارجية تُبقي درجات الحرارة الداخلية أقل بثلاث إلى أربع درجات من الطلاء العادي. إنها ليست باهظة الثمن، لكنها متينة أيضًا". وتشمل الخيارات الأخرى كسوة GRP، وهي مزيج خفيف الوزن مصنوع من ألياف زجاجية وراتنج، يُعرف بخفضه للانبعاثات أثناء الإنتاج، ويتحمل حرارة ورطوبة دبي جيدًا.
لكن المواد ليست سوى جانب واحد من القصة. تصف لخواني مشهد التصميم في دبي بأنه مزيج من التأثيرات العالمية والهوية المحلية. هناك طلب كبير على الأنماط العالمية، مثل التصميم البيوفيلي والفخامة القصوى، لكنها مُكيّفة مع طابع المنطقة. وتقول إنه بدلاً من البساطة الصارخة، تميل المنازل إلى الألوان الدافئة المستوحاة من الصحراء، والأنماط الهندسية، وستائر المشربيات. كما يرغب العملاء في المزيد من الحرفية، أو قطع تُشعرهم بالتصميم حسب الطلب بدلاً من الإنتاج الضخم. وتضيف: "النتيجة هي لغة تصميم عالمية الطابع، وفي الوقت نفسه، تُجسّد طابع دبي الأصيل".
ستبقى بعض التقاليد راسخة في بناء المنازل. وصرح الأسام قائلاً: "ستستمر التوقعات الثقافية المتعلقة بالخصوصية في تشكيل تصميمات المنازل، مع دمج أكثر دقة للباحات والستائر، وتقسيم المناطق بين المساحات الرسمية والعائلية". ومع ذلك، سيواصل المشترون الدوليون رفع مستوى الجودة، جاذبين بذلك توقعات بمستوى الضيافة إلى سوق العقارات السكنية. ويواصل هذا النظام العقاري دفع الطلب على بيئات غنية بالمرافق وواجهات أنيقة في منازل العطلات، وكذلك في الفلل التي تُبنى للعائلات الدولية.
بالنظر إلى المستقبل، يعتقد هانسن أن الاستدامة لن تكون مجرد عامل جذب، بل ستكون الخيار الأمثل. وأوضح هانسن أنه من المتوقع أن تكون المنازل التي توفر جودة هواء أفضل، وعزلًا صوتيًا، ومواد منخفضة الانبعاثات معيارًا أساسيًا. وسيعتمد البناء بشكل أكبر على الخرسانة منخفضة الكربون، والزجاج المتطور، والعناصر الجاهزة. وسيستمر التصميم في الاعتماد على مبادئ الاستدامة البيئية والتكامل الخارجي، ليس فقط كإشارة إلى نمط الحياة، بل كجزء من هوية المنطقة. وكما قال بينيتيز: "خلال نصف العقد القادم، ستُعرف منازل الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة كمعيار أساسي، وليس مجرد إضافة".