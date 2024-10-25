الاحتفال بديوالي بطريقة مستدامة: تقليل النفايات وحماية البيئة

تعتقد باتول تامبوالا، الشريكة المؤسسة لعلامة (آب سايكل) Upcycle التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن هذا صحيح بالتأكيد. تقول: "أول شيء هو أننا ننظم الكثير من الحفلات، وإحدى الطرق التي يمكننا من خلالها تقليل النفايات هي طهي طعام بسيط يكفي فقط للضيوف الذين ندعوهم".

وتقول باتول إن هناك أمراً آخر يحدث فرقاً كبيراً، وهو استخدام الأواني الفخارية وأدوات المائدة الحقيقية (أي غير القابلة للاستخدام مرة واحدة). توضح: "نتسبب في الكثير من النفايات عند استخدام هذه الأدوات ذات الاستخدام الواحد. وحتى لو كانت مكتوباً عليها أنها صديقة للبيئة على الملصق، فإنها ليست كذلك حقاً؛ فعندما تتحلل، تطلق نفس الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تطلقها النفايات البلاستيكية الأخرى، ويجب التخلص منها في مكب النفايات".

يمكن أن يسهم الديكور أيضاً في إنتاج الكثير من النفايات. وتضيف باتول: "هناك العديد من الشركات الصغيرة التي تنتج مساحيق عضوية، مثل الكركم للحصول على اللون الأصفر أو الشمندر للحصول على اللون الأحمر. هذه المساحيق رائعة لصنع الرانجولي".