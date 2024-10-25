الاحتفال بديوالي بطريقة مستدامة: تقليل النفايات وحماية البيئة
تبدأ ذكرياتي عن ديوالي بالدخان والجمر. بينما كانت الألعاب النارية تنفجر بألوان متعددة ثم تتلاشى إلى العدم، تبقى سحابة الضباب الدخاني القاتمة في ذاكرتي. ليس أن اليوم كان مظلماً — بل على العكس تماماً. كان وقتاً للعائلة والأصدقاء، وقتاً مليئاً بالضحك والمزاح، مع الحلويات والأطباق اللذيذة التي كانت تمتلئ بها المائدة، والملابس البراقة التي تجعلك تشعر بأنك مميز.
في هذا العام، يصادف مهرجان الأضواء، أو ديوالي، يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر. ويرمز هذا اليوم إلى انتصار النور على الظلام، والخير على الشر، والمعرفة على الجهل. لذا، ربما يكون سؤالنا التالي واضحاً.
في عالم مليء بالنفايات، حيث يستهلك الفرد في المتوسط كمية من البلاستيك تعادل ما تستهلكه بطاقة الائتمان أسبوعياً، وحيث يتحول تغير المناخ إلى مصدر قلق متزايد يوماً بعد يوم — هل يمكنك الاحتفال بعطلة تركز على الإنسان بطريقة مستدامة؟
وقت الاحتفال
تعتقد باتول تامبوالا، الشريكة المؤسسة لعلامة (آب سايكل) Upcycle التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن هذا صحيح بالتأكيد. تقول: "أول شيء هو أننا ننظم الكثير من الحفلات، وإحدى الطرق التي يمكننا من خلالها تقليل النفايات هي طهي طعام بسيط يكفي فقط للضيوف الذين ندعوهم".
وتقول باتول إن هناك أمراً آخر يحدث فرقاً كبيراً، وهو استخدام الأواني الفخارية وأدوات المائدة الحقيقية (أي غير القابلة للاستخدام مرة واحدة). توضح: "نتسبب في الكثير من النفايات عند استخدام هذه الأدوات ذات الاستخدام الواحد. وحتى لو كانت مكتوباً عليها أنها صديقة للبيئة على الملصق، فإنها ليست كذلك حقاً؛ فعندما تتحلل، تطلق نفس الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تطلقها النفايات البلاستيكية الأخرى، ويجب التخلص منها في مكب النفايات".
يمكن أن يسهم الديكور أيضاً في إنتاج الكثير من النفايات. وتضيف باتول: "هناك العديد من الشركات الصغيرة التي تنتج مساحيق عضوية، مثل الكركم للحصول على اللون الأصفر أو الشمندر للحصول على اللون الأحمر. هذه المساحيق رائعة لصنع الرانجولي".
تعتبر أنيتا ناير، وهي مهاجرة هندية تبلغ من العمر 51 عاماً، من محبي السلوك المستدام، وهو أحد الأسباب التي تجعلها تبتعد عن المفرقعات. تقول: "أعتقد أنه لا ينبغي لنا استخدام المفرقعات لأنها تشكل خطراً. فهي تؤدي إلى تلوث الهواء والضوضاء، كما أنها تشكل خطراً على صحة الأطفال والحيوانات الأليفة. وبدلاً من ذلك، نستخدم المصابيح الكهربائية لإضاءة منازلنا".
إن التفكير في الحيوانات الأليفة يدفعني إلى استحضار ذكريات، ذكريات كلابي التي كانت ترتجف كلما انفجرت مفرقعة نارية، وذكريات اختبائها تحت البطانيات أو انزلاقها إلى الفراش. فالكلاب تستطيع سماع أصوات أعلى وأدنى تردداً من أصوات البشر. لذا، بينما قد لا يجعلك صوت صفير المفرقعة النارية الدوارة ترتجف أو تبكي، إلا أنه قد يكون صادماً لأصدقائك ذوي الأرجل الأربعة. ولحسن الحظ، في دبي (والإمارات العربية المتحدة)، ورغم أننا قد نرى شرارات في السماء أحياناً، فإن إشعال المفرقعات النارية في المناطق السكنية أمر غير قانوني.
وبدلاً من استخدام هذه الأضواء المتوهجة، ينصح السكان باستخدام مصابيح (أل أي دي) LED أو أواني فخارية صغيرة تسمى "ديياس" لإضاءة المنزل. وتقول ناير: "عندما تستخدم هذه الأواني الفخارية، من المهم أيضاً أن تستخدم الوقود الطبيعي؛ فنحن نستخدم السمن".
أنكيت جوبتا، هندي يبلغ من العمر 36 عاماً، ملتزم بهذه القضية. يقول لـ(ويكند) wknd: "أسعى إلى جعل ديوالي مستداماً من خلال عدم استخدام أدوات المائدة البلاستيكية أو الأطباق التي تُستعمل لمرة واحدة في حفل ديوالي الخاص بي واختيار الهدايا من العلامات التجارية الصديقة للبيئة".
الحلويات
تشكل الحلوى (والطعام بشكل عام) جزءاً كبيراً من الاحتفال بهذا المهرجان، مع توفر عدد من الأطباق اللذيذة في المتاجر والمطاعم. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل ناير، فإن مفتاح جعل اليوم صديقاً للبيئة يكمن في صنع الحلوى في المنزل واستخدام أواني فولاذية أو زجاجية لتوزيعها على الأصدقاء والجيران.
تغيير رواية تقديم الهدايا
يعتبر عيد ديوالي من الأوقات التي يُحتفل فيها بالعائلة، ومن بين الطرق التي يمكن القيام بذلك تبادل الهدايا. يمكن أن تتنوع الهدايا من الملابس إلى الفواكه المجففة. تقول ناير إنها ليست من محبي الهدايا المادية، وتفضل أن تقدم وعاءً يحتوي على نبات، حتى يتمكن الأصدقاء والعائلة من الاحتفاظ به في منازلهم.
ولا ينبغي للمرء أن يحرص على الهدية نفسها فحسب؛ بل ينبغي له أن يحرص أيضاً على التغليف. يقول كانشان عليمشانداني، وهو مهاجر هندي يبلغ من العمر 30 عاماً أمضى تسع سنوات في الإمارات العربية المتحدة: "معظم هدايانا معبأة بأدوات تغليف كنا نستخدمها في السابق في المنزل، لذا فإننا لا نشتري الكثير من المواد الجديدة".
تظهر إبداعات تامبوالا أثناء تغليف الهدايا. فهي تستخدم الأوشحة أو الساري القديمة لصنع أغطية فريدة من نوعها لا تهدر الورق ولكنها تبدو جميلة.
إعادة الاستخدام، وبذلك تقلل الهدر
من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل البيئة تجنب استخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة. ويضيف عليمشانداني: "نحاول استخدام المزيد من مصابيح (أل اي دي) LED التي يمكن إعادة استخدامها عاماً بعد عام بدلاً من إضاءة المصابيح الفردية، والتي لا يمكن استخدامها مرة أخرى".
تقول أنوباما كوشيك، المالكة المشاركة لـ آب سايكل (Upcycle)، إن الاستدامة أصبحت أسلوب حياتها. "التحدي اليومي الذي أواجهه هو تحويل كل ما أتعامل معه إلى خيار مستدام. لذا، في ديوالي، أحرص على عدم شراء المنتجات التي تأتي في عبوات بلاستيكية. حتى إذا كنت مضغوطة من حيث الوقت، أحاول صنع جميع حلويات ديوالي في المنزل. وعندما يتعلق الأمر بشراء المكونات، أحرص على الشراء من المتاجر التي تقدم خيارات الشراء المتنوعة."
"أستخدم دائماً الزهور والأشياء القابلة للتحلل البيولوجي، ولأنني أقوم بالتسميد في المنزل، أستفيد من ذلك. عندما يكون لدي ضيوف، أحاول دائماً إقناع مقدمي الطعام بعدم استخدام الزجاجات البلاستيكية. بدلاً من ذلك، أملأ وعاءً كبيراً وأستخدم أكواباً قابلة لإعادة الاستخدام، كما أستخدم أطباقاً قابلة لإعادة الاستخدام أيضاً. بقدر ما أستطيع، أسعى لتجنب الهدر."
تشعر تامبوالا بأفكار مماثلة، حيث تتذكر احتفال ديوالي الماضي عندما كانت تحاول الحصول على خدمات تقديم الطعام التي لا تقدم سوى المياه المعبأة في زجاجات يمكن التخلص منها. وتقول: "قلنا: لا، لن نسمح بتقديم المياه المعبأة في زجاجات. لذلك، سألت الأصدقاء والعائلة الذين يمتلكون مبردات كبيرة، واستعرنا تلك المبردات وملأناها بالمياه. بهذا الشكل، حصل الضيوف على المياه في أكواب، وتجنبنا إهدار أي زجاجات."
ياتين ك. ثاكور، 37 عاماً، مقيم في دبي. يلخص الأمر باختصار عندما سُئل عن كيفية جعل ديوالي مستداماً، قائلاً: "من خلال اختيار إضاءة القلوب باللطف بدلاً من السماء بالألعاب النارية، واعتماد الزخارف الصديقة للبيئة، واختيار الحلويات المصنعة من المواد العضوية المحلية. يتعلق الأمر بالاحتفال في انسجام مع الطبيعة، والحد من النفايات، والحفاظ على الطاقة، ونشر الفرح بطرق تحمي كوكبنا للأجيال القادمة".