الاحترام بين الأجيال: توازن حكمة الحياة وتجاوز العادات الموروثة

عندما تتغير ثقافاتنا وثقافات مضادة على مدار حياتنا، يصبح من السهل أن ننسى سبب قيامنا بما نقوم به. تتناول عمود هذا الأسبوع موضوعًا من هذا النوع، وهو دور "احترام كبار السن" في عام 2025.

سأبدأ بالنقد: جيل "البومرز" (جيل الطفرة السكانية) هو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. بعد الحرب العالمية الثانية في الغرب، وبفكرة "لا يتكرر الأمر أبدًا"، كان واضحًا بالنسبة لهم وللأجيال التي تلتهم أن أجدادهم وأسلافهم هم من أوصلوهم إلى هناك. أما في الشرق الأوسط، حيث بدأت المنطقة تشق طريقها في التاريخ الحديث، فما تزال تتعامل مع فكرة "زراعة أشجار لن تحجب ظلها لأجلك".

لكن سواء في الشرق أو الغرب، في الشمال العالمي أو الجنوب، فكرة "التطور" باتت الآن تحمل الكثير من الدلالات السلبية والمساوئ الواضحة. لماذا أرغب في احترام أولئك الذين أوصلوني إلى هنا؟ أو لماذا أُحترم شخصًا لمجرد تقدمه في العمر؟ هل لأنهم عاشوا في جيل كان يحصل فيه على فرص عمل أكثر، ومال أكثر، وكوارث مناخية أقل كانت تحوم حول العالم؟

أنا أحب أجدادي، وأعرف جيدًا أن تضحيات كثيرة بُذلت من جانبهم لكي يتمكن والداي ومن ثم أنا من الحصول على حياة أفضل. أتذكر أساسًا أجداد أمي الذين غادروا سوريا في الستينيات من أجل هذا السبب تحديدًا، واستقروا في كندا، ودفعت تكاليف دراسة خمسة أطفال في الجامعة.

لكن هل الاحترام متبادل؟ بالطبع لا؛ الجميع يستحق الاحترام، لكنه يجب أن يكون متبادلًا. قاعدة ذهبية، إذا جاز التعبير.

في بعض الأماكن، ومع ذلك، كثيرًا ما يبدو احترام كبار السن والرؤساء طلبًا للاحترام، لكنه في الحقيقة مطلب للخضوع. لدي ابن عم يكبرني بثلاث سنوات فقط، ولم ينسَ أبدًا أنه أكبر مني، وبذلك كنت مدينًا له كثيرًا لمجرد هذا السبب.

كان شخصًا يستخدم كلمات غير مهذبة ولا يمكن نشرها هنا، وكان متنمرًا كذلك، ولكن يكفي القول إن هذا النوع من السلوك لا يظهر فجأة بمجرد أن يصبح الإنسان شعره رماديًا. إنه يأتي من عمر من التدليل والامتياز، ومن عدم القدرة على التفكير بشكل نقدي في الظروف المادية التي أوصلتك إلى ما أنت عليه.

أنظر إلى الأمر وكأنه الملك جوفري. هذا الأمير، كل شيء جيد وعظيم مُعطى له على طبق ذهبي، ومع ذلك يصبح قاتلًا سيكوباثيًا، ولكن في هذه الحالة، بدلاً من ويستروس، هو كوكب الأرض الذي تحكمه الطبقة التقنية الإقطاعية، وبدلاً من شتاء أبدي، هناك الشمس التي تعقم الأرض من مشاكل الإنسان.

سأبلغ التاسعة والعشرين في أقل من شهرين، وبعد عام، في الثلاثين، لن أكون "شابًا" بعد الآن، ولكني لن أكون من "الشيوخ" أيضًا. بينما هناك من في الخامسة والأربعين من عمرهم من جيل الألفية يُعامَلون كالأطفال في مكان العمل على يد رؤسائهم الذين يبلغون 75 عامًا.

أنا أرفض الاستمرار في التعامل مع هذا الوضع، وبدلاً من الاحترام المبني فقط على العمر، أحترم كبار السن لحكمتهم وتجاربهم الحياتية، لا لأن ثقافتك تقول إنك مجبر على ذلك.