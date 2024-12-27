الابتكار والاستدامة يقودان الموضة المحتشمة في الإمارات

وقد أعادت "فايزة بوقصة"، مؤسسة علامة "بوقصة"، تصور العباءة كتعبير عن الموضة العالمية. تشتهر بتصميماتها البسيطة والمتطورة، وتتميز مجموعاتها بخطوط نظيفة وأقمشة فاخرة تلقى صدى لدى جمهور الموضة المحتشمة والعامة. تم الاحتفاء بعمل "بوقصة" في منشورات دولية مثل "فوغ" و"هاربر بازار"، وارتدت قطعها أيقونات مثل الملكة رانيا ملكة الأردن و"بيونسيه".

قالت "أمل"، وهي عميلة مخلصة: "أحب كيف تجعلني تصاميم "بوقصة" أشعر بالثقة والأناقة دون التنازل عن قيمي". كما زينت مجموعاتها منصات عرض أسبوع الموضة في باريس، مما عزز مكانتها كرائدة في الصناعة.