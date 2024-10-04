الإيجابية السامة تؤثر سلباً على الصحة النفسية

وأوضحت سنودن كيف أن التوازن بين الامتنان والنمو غالباً ما يكون غير مفهوم.

"إن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الامتنان هو أنه يمنعك من رؤية المجالات التي تحتاج إلى التحسن بها أو يمنعك من السعي لتحقيق المزيد - إذا كنت ممتناً لما لديك، فسوف تشعر بالرضا. لكن الدراسات تظهر أن الامتنان لا يعني الاستسلام. إنه يخلق أساساً من الإيجابية التي تمكن الأفراد من اتخاذ القرارات والعمل من منطلق الإدراك بدلاً من النقص."