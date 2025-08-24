الإمارات : 6 طرق تمنح السكان الحماية من البعوض

مع اقتراب نهاية الصيف في الإمارات العربية المتحدة، ينتظر سكانها بفارغ الصبر موسمًا من انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار منعشة. ومع ذلك، ثمة أثر جانبي مخيف للخريف في الإمارات العربية المتحدة، ألا وهو انتشار البعوض.
تميل هذه الحشرات الطفيلية إلى التجمع في الأماكن ذات الرطوبة العالية والمياه الراكدة، حيث تتكاثر. وهي ناقلة لأمراض خطيرة مثل حمى الضنك، وتصنفها بلدية دبي ضمن "آفات الصحة العامة". يمكن أن تلدغ نهارًا أو ليلًا، ورغم وجودها على مدار العام، إلا أن أعدادها تزداد بعد هطول الأمطار. يمكن أن يعيش البعوض لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، حسب نوعه، والرطوبة، ودرجة الحرارة، وعوامل أخرى.
فيما يلي بعض التدابير الوقائية التي يمكنك اتخاذها لضمان عدم تعرضك للدغة البعوض:
تجنب المناطق ذات المياه الراكدة، فهي بيئة خصبة لتكاثر البعوض. في حال وجود أيٍّ منها، يُرجى إبلاغ الجهات المختصة بالاتصال على الرقم 8003050.
ركّب شبكًا على النوافذ والأبواب إذا كنت تفضل تركها مفتوحة ليلًا أو نهارًا. لا تتركها مفتوحة أبدًا إذا لم تكن مثبتة بها.
إذا دخلت البعوض إلى منزلك، فإن الرش الكيميائي هو أسرع طريقة للتخلص منها.
إذا كنت تفضل تجنب المبيدات الحشرية الكيميائية لوجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل، يمكنك استخدام مصيدة حشرات تعمل بالأشعة فوق البنفسجية في كل غرفة. تعمل هذه المصيدة بشكل أفضل عند إطفاء الأنوار.
إذا كنت في دبي، يمكنك الاتصال للحصول على خدمة مكافحة الآفات المجانية من خلال مركز الاتصال التابع لبلدية دبي، أو التطبيق الرسمي، أو برنامج الدردشة الآلي الخاص بالموقع الإلكتروني.
يحتوي موقع بلدية دبي الإلكتروني على قائمة بمقدمي خدمات مكافحة الآفات المعتمدين الذين يمكنكم التواصل معهم. من المهم التواصل مع شركات مكافحة الآفات المعتمدة فقط، لأن إساءة استخدام المبيدات من قبل الأفراد أو الشركات غير القانونية تُضر بصحة الإنسان وسلامته.
في يناير، أعلنت دبي عن حلٍّ تقنيٍّ جديدٍ ومتطورٍ لمشكلة البعوض. ركّبت الإمارة 237 مصيدةً ذكيةً في مواقع مختلفة. هذه المصائد صديقةٌ للبيئة، وتعمل بالطاقة الشمسية، وتوفر مراقبةً على مدار الساعة. ويمكن للسلطات استخدام هذه التقنية الجديدة لتتبع أعداد الحشرات، مما يُساعدها على القضاء على بؤر تكاثر البعوض.
أطلقت الشارقة حملةً شاملةً لمكافحة البعوض في أبريل. وتُجري الإمارة هذه الحملات بانتظامٍ لاستهداف بؤر تكاثره الشائعة، مثل الطرق العامة، والمساحات المفتوحة، والحدائق، والمناطق الخارجية للمباني السكنية والمنازل الخاصة.