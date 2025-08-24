الإمارات : 6 طرق تمنح السكان الحماية من البعوض

تميل هذه الحشرات الطفيلية إلى التجمع في الأماكن ذات الرطوبة العالية والمياه الراكدة، حيث تتكاثر. وهي ناقلة لأمراض خطيرة مثل حمى الضنك، وتصنفها بلدية دبي ضمن "آفات الصحة العامة". يمكن أن تلدغ نهارًا أو ليلًا، ورغم وجودها على مدار العام، إلا أن أعدادها تزداد بعد هطول الأمطار. يمكن أن يعيش البعوض لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، حسب نوعه، والرطوبة، ودرجة الحرارة، وعوامل أخرى.