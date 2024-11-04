الإمارات: وسائل التواصل تمهد طريق الجيل زد لريادة الأعمال

علاوة على ذلك، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أدوات تسويقية لا تقدر بثمن. ويمكن للاتجاهات الفيروسية أن تدفع الشركات الصغيرة إلى دائرة الضوء بين عشية وضحاها. وأشارت تشين إلى أن "من المدهش كيف يمكن لفيديو واحد أن يصل إلى ملايين الأشخاص. إن الجيل زد يفهم كيفية الاستفادة من هذه الاتجاهات وإنشاء محتوى يتردد صداه لدى الجمهور، مما يمنحه ميزة في سوق تنافسية".