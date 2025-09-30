الإمارات: نصف مرضى الأزمات القلبية دون الـ 50 عاماً

أكد الدكتور ياسر برفيز، أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى الإمارات جميرا، هذا التحذير قائلاً: "هناك أسباب عديدة وراء أمراض القلب والأوعية الدموية. بعضها، مثل العوامل الوراثية، لا يمكن تغييره. عدد كبير من المرضى هنا من منطقة جنوب آسيا، حيث ترتفع معدلات الإصابة بأمراض القلب بالفعل. ولكن هناك أيضًا عوامل قابلة للتغيير مثل العادات الغذائية السيئة، والسمنة، والوظائف الشاقة، وضغوط البيئة التنافسية."