الإمارات: نجم السباقات محمد منيمنه وحلم الوصول إلى قمة عالم رياضة السيارات

مع انتهاء موسم سباقات الخيل الأخير، تُسلّط الأضواء بقوة على النجم الإماراتي الصاعد، محمد منيمنة. وفي دعمٍ مفاجئ، منح دعم عائلة بوناوالا الهندية لمحمد هذا الشاب الموهوب دفعةً قويةً في مسيرته.
دخل يوهان وميشيل بوناوالا، من مجموعة بوناوالا، مجال رياضة السيارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، وأعلنا مؤخرًا دعمهما لبطل الكارتينغ اللبناني محمد منيمنة، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي يُعدّ من أسرع الأسماء صعودًا في رياضة السيارات في الشرق الأوسط. أجرت صحيفة "خليج تايمز" مقابلة حصرية مع الزوجين بوناوالا ومحمد لفهم كل شيء عن هذا التحالف المثير للاهتمام وما يعنيه لمستقبل المتسابقين في هذه الرياضة.
"بالنسبة لي، يُعدّ تشجيع المواهب الشابة شغفًا ومسؤولية في آنٍ واحد. لطالما آمنتُ بأن من يمتلك دافعًا وانضباطًا وإمكانياتٍ استثنائية، يستحق فرصةً للنمو والازدهار. إن تفاني محمد في رياضة السيارات في هذه السن المبكرة مُلهمٌ للغاية. إنه يعكس نفس العزيمة والالتزام اللذين أُقدّرهما في كل مجال، سواءً كان ذلك في مجال الأعمال أو العمل الخيري. رياضة السيارات مجالٌ يتطلب جهدًا كبيرًا، ودعم محمد هو طريقتي ليس فقط لتشجيع مسيرته، بل أيضًا للمساهمة في ثقافةٍ تُمكّن الشباب من تحقيق أحلامهم دون خوف"، كما يقول يوهان بوناوالا.
يوهان وميشيل شغوفان بالفن والثقافة والرياضة. تعتقد ميشيل: "الفن والرياضة، وإن بدا مختلفين، إلا أنهما يشتركان في قوة واحدة: فهما يُلهمان ويوحّدان ويُثيران المشاعر. وهناك العديد من الأمثلة الجميلة على اندماج العالمين، مثل "سيارات الفن"، حيث يتعاون فنانون رائدون مع المصنّعين لتحويل المركبات إلى لوحات فنية متحركة. بالنسبة للشباب، تُبرهن هذه التقاطعات على إمكانية التعايش بين الإبداع والأداء الفني."
لمن لا يعرف، يُعد يوهان من أبرز جامع السيارات في الهند وعاشق رياضة السيارات، وترمز هذه الرعاية أيضًا إلى شغفه بالسيارات وتمكين المواهب الشابة مثل محمد من الاقتراب من قمة هذه الرياضة. يتحدث بحماس عن مجال رياضة السيارات وبعض الذكريات الجميلة التي يحملها في قلبه. يقول: "مع أنني كنت محظوظًا بمشاهدة بعض أحداث رياضة السيارات المذهلة، مثل الفورمولا 1، إلا أن أبرز لحظاتي الشخصية تكمن في قيادتي للسيارة. لقد كانت القيادة في سباق ميل ميليا الإمارات لثلاث سنوات متتالية تجربة مميزة حقًا. في العام الماضي، كان تكريمي بجائزة "بطل الرالي" لحظة لا تُنسى. لقد كان تذكيرًا مثاليًا بأن رياضة السيارات لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تشمل أيضًا المرونة والروح المعنوية".
تشهد رياضة السيارات في الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بدعم حكومي قوي، وبنية تحتية عالمية المستوى، وتزايد الطلب على فعاليات رياضة السيارات وشعبيتها. ويبرز الشرق الأوسط كلاعب رئيسي بفضل فعاليات بارزة مثل جائزة أبوظبي الكبرى، وزيادة الاستثمارات في مرافق رياضة السيارات (وفقًا لمسح سوق رياضة السيارات العالمي 2025).
مع ذلك، يرى يوهان أن المتسابقين الشباب ما زالوا بحاجة إلى بعض الدعم. "لا تزال رياضة السيارات في الهند في مراحلها الأولى نسبيًا مقارنةً بالساحات العالمية، ولكن المواهب لا تنقصها. ما ينقص غالبًا هو الدعم المنظم والتوعية والمنصات المناسبة للتنافس على مستويات أعلى. في الشرق الأوسط، ورغم النمو الملحوظ الذي شهدته رياضة السيارات خلال العقد الماضي، لا يزال المتسابقون الشباب بحاجة إلى فرص تربطهم بالساحة الدولية. رؤيتي لا تقتصر على دعم السائقين الأفراد مثل محمد فحسب، بل تشمل أيضًا المساعدة في الارتقاء بمكانة رياضة السيارات في المنطقتين، سواء من خلال الرعاية أو توفير التدريب والخبرة المناسبين للمتسابقين الشباب. الفكرة هي بناء ثقافة تُعتبر فيها رياضة السيارات مسارًا مهنيًا ناجحًا ومُحتفى به، وليست مجرد شغف."
إلى جانب إدارة مجموعة بوناوالا، يُوازن يوهان وميشيل بسهولة بين نمط حياتهما الفاخر ومساهماتهما القيّمة في المجتمع. والآن، تُحدث شراكة العائلة مع محمد نقلة نوعية في رياضة السيارات الدولية. يُنظر إلى الشاب البالغ من العمر 15 عامًا على نطاق واسع كواحد من أبرز السائقين الشباب الواعدين في المنطقة. مع تركيزه على مشهد السباقات الدولية، يستعد محمد للمنافسة في نهائيات بطولة العالم لكبار السن X30 في أكتوبر المقبل، حيث سيمثل الإمارات العربية المتحدة بفخر. يُعرب محمد عن امتنانه قائلاً: "أنا فخور جدًا وممتن للغاية لدعم يوهان وميشيل بوناوالا. إن إيمانهما بمسيرتي يعني أكثر مما يمكنني وصفه بالكلمات. هذه ليست مجرد رعاية، بل مصدر إلهام قوي. تمنحني هذه الشراكة الثقة لتحقيق أهدافي على الساحة الدولية، وسأسعى جاهدًا لجعلهما وبلدي فخورين".
لدى الثنائي خططٌ كبيرة لمحمد ولمجال رياضة السيارات الفاخرة. ويختتم يوهان حديثه قائلاً: "خلال السنوات القليلة المقبلة، نتطلع إلى أن يستغل هذه الموارد لاغتنام فرص المنافسة على منصات دولية وتمثيل لبنان بفخر. أما سوق رياضة السيارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، فهو يشهد تطوراً متسارعاً. لقد جعلت البنية التحتية للمنطقة، وحلباتها عالمية المستوى، وجاذبيتها العالمية، منها مركزاً لسباقات السيارات عالية المستوى وثقافة السيارات الفاخرة. أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً أكبر بين برامج تنمية الشباب، والسباقات المعتمدة على التكنولوجيا، وتجارب أسلوب الحياة التي تجمع بين رياضة السيارات والحياة الفاخرة. إنه وقتٌ رائعٌ أن أكون جزءاً من هذا المشهد".