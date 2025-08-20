الإمارات: نجم السباقات محمد منيمنه وحلم الوصول إلى قمة عالم رياضة السيارات

مع ذلك، يرى يوهان أن المتسابقين الشباب ما زالوا بحاجة إلى بعض الدعم. "لا تزال رياضة السيارات في الهند في مراحلها الأولى نسبيًا مقارنةً بالساحات العالمية، ولكن المواهب لا تنقصها. ما ينقص غالبًا هو الدعم المنظم والتوعية والمنصات المناسبة للتنافس على مستويات أعلى. في الشرق الأوسط، ورغم النمو الملحوظ الذي شهدته رياضة السيارات خلال العقد الماضي، لا يزال المتسابقون الشباب بحاجة إلى فرص تربطهم بالساحة الدولية. رؤيتي لا تقتصر على دعم السائقين الأفراد مثل محمد فحسب، بل تشمل أيضًا المساعدة في الارتقاء بمكانة رياضة السيارات في المنطقتين، سواء من خلال الرعاية أو توفير التدريب والخبرة المناسبين للمتسابقين الشباب. الفكرة هي بناء ثقافة تُعتبر فيها رياضة السيارات مسارًا مهنيًا ناجحًا ومُحتفى به، وليست مجرد شغف."