الإمارات: من نبض القلب إلى اللحن.. الموسيقى ترسم خريطة الدماغ منذ الولادة﻿

منذ البداية، تتشكل حياتنا بالصوت. حتى قبل الولادة، يحتضن الجنين في إيقاع نبضات قلب الأم، وصوت الدم، واللحن المكتوم للأصوات والأغاني الخارجية. خلال أول 1500 يوم حاسمة بعد الحمل، يمر الدماغ بنمو هائل، يبني البنية العصبية التي ستدعم في النهاية التعلم والصحة والرفاهية العاطفية.

في هذا السياق، يعيش عملي في تقاطع علم الأعصاب وطب حديثي الولادة والموسيقى. يطرح سؤالاً بسيطاً بعواقب عميقة: كيف يمكننا استخدام الصوت والموسيقى لحماية الدماغ النامي الآن، بدلاً من الانتظار لعلاج المشاكل لاحقاً؟

حول العالم، تخرج مفهوم "الموسيقى كدواء" من كونه استعارة إلى ممارسة سريرية فعلية. يتم الآن استخدام التدخلات الموسيقية المصممة بعناية جنباً إلى جنب مع الرعاية الطبية التقليدية لخفض التوتر، والمساعدة في التعافي، وتحسين جودة الحياة. صحيح أن الموسيقى، على عكس الحبوب، لا تحتوي على مليغرامات أو صيغة كيميائية، لكنها بالتأكيد لها جرعة وتوقيت وآثار جانبية. تظهر الأدلة أن الموسيقى يمكن أن تبطئ نبضات القلب السريعة، وتثبت التنفس، وتخفف علامات الألم، وتشجع على النوم لدى الرضع والأطفال الصغار. لذلك، عندما تقدم بطريقة محكومة ومستندة إلى الأدلة، تصبح الموسيقى أداة لطيفة غير دوائية تدعم بيولوجيا الطفل بدلاً من العمل ضدها.

هذا مهم بشكل خاص في الفترة الأولى من الحياة. الدماغ الصغير ليس عضواً مكتملًا ينتظر أن يتم "تفعيله"؛ بل يتم توصيله في الوقت الحقيقي من خلال التجربة. الصوت هو أحد الحواس الأولى التي تعمل في الرحم، ويشكل كيفية تنظيم الشبكات العصبية لنفسها. الأنماط المنتظمة للإيقاع واللحن تعطي الدماغ شيئاً يمكن التنبؤ به "للتعلق به"، مما يقوي الروابط المشاركة في الانتباه والتنظيم العاطفي ولاحقاً، اللغة. في عملنا في تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، حيث نقيس نشاط الدماغ باستخدام مستشعرات صغيرة على فروة الرأس، يمكننا حرفياً رؤية كيف يغير الصوت المنظم إيقاعات الدماغ الكهربائية للرضيع خلال ثوانٍ ودقائق، قبل أن نرى اختلافات في السلوك.

ما وراء الفسيولوجيا، الموسيقى هي أيضًا بيئة تعلم عميقة. حتى الرضع الصغار جدًا يمكنهم التعرف على الألحان المألوفة، وتوقع متى ستنتهي العبارة، وإظهار دهشة حقيقية عندما يتم كسر نمط موسيقي. بهذه الطريقة، يعزز اللعب الموسيقي نفس المهارات التي تعتبر حاسمة للنجاح لاحقًا في المدرسة: القدرة على الحفاظ على الانتباه، والتبديل بين التوقعات، وربط الأصوات بالمعنى. عندما يغني الوالد أغنية بسيطة أثناء لمس، أو هز، أو النظر في عيون طفله، فإن الطفل لا يتمتع فقط بالترفيه بل يتعلم أيضًا أن التواصل البشري منظم، ومتجاوب، وله معنى عاطفي. على مدى الأشهر والسنوات، قد تدعم هذه الآلاف من "المحادثات" الموسيقية الصغيرة المفردات، والفهم، وإحساس الطفل بأن العالم متماسك وجدير بالثقة.

تظهر قوة الموسيقى بشكل أوضح في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU). كل عام، يضع الولادة المبكرة أكثر من 13 مليون طفل في جميع أنحاء العالم في بيئة طبية عالية، مليئة بالإنذارات، والتهوية الميكانيكية، والأضواء الساطعة. هؤلاء الرضع هشون؛ بينما يحتاجون بالتأكيد إلى التكنولوجيا للبقاء على قيد الحياة، فإن أدمغتهم النامية أيضًا عرضة للتوتر والمدخلات الحسية الفوضوية. يمكن أن يؤدي الكثير من الضوضاء - أو النوع الخاطئ من الضوضاء - إلى زعزعة استقرار معدلات ضربات القلب والتنفس لديهم، مما قد يتداخل مع تطور الدماغ الصحي. لهذا السبب نتحدث عن إنشاء "منظر صوتي علاجي" في NICU: تقليل الضوضاء الضارة وإضافة الأنواع الصحيحة من الصوت في اللحظات المناسبة. في هذا السياق، يمكن استخدام الموسيقى كأداة علاجية. وعندما يتم ذلك بشكل صحيح، مع الحفاظ على مستويات الصوت ضمن حدود آمنة وتوقيتها مع دورات نوم واستيقاظ وتغذية الطفل، يمكن لجلسات الموسيقى تهدئة استجابات التوتر، ودعم زيادة الوزن وتحسين الاتصال بين الوالدين والرضيع. والأهم من ذلك، أنها تعزز الرعاية المتمركزة حول الأسرة: لم يعد الوالدان مجرد مراقبين سلبيين للآلات، بل شركاء نشطين في علاج طفلهم.

أهمية غناء الوالدين

غناء الوالدين هو، بطرق عديدة، "الدواء" الأكثر طبيعية لدينا. أصوات الأم والأب مألوفة بالفعل للرضيع من الحمل، وتحمل معلومات بيولوجية (مثل النغمة والطابع) ومعنى عاطفي. في دراستنا الأخيرة، المنشورة في مجلة PLoS One (Papatzikis et al., 2025), استكشفنا هذا السؤال بالضبط: كيف تشكل الأصوات المختلفة نشاط دماغ الرضع المبتسرين في NICU؟

في هذا العمل، استمع الرضع المبتسرون إلى غناء حي من أربعة أشخاص: أمهم، وأبيهم، ومعالج موسيقي أنثى وذكر. بينما كان كل شخص يغني، قمنا بتسجيل موجات دماغ الأطفال باستخدام EEG الكمي. وجدنا أن أصوات كلا الوالدين غيرت بوضوح نشاط دماغ الرضع، بطرق إيجابية ولكن أيضًا بطرق مختلفة قليلاً. كان صوت الأم يميل إلى إنتاج أقوى نشاط دماغي موجي بطيء أثناء الأصوات البسيطة والمتكررة، ولكن غالبًا ما كان صوت الأب المنخفض النغمة هو الذي أثار أكبر التغييرات في نفس إيقاع الدماغ هذا، أثناء المحفزات الأكثر تعقيدًا، مثل تهويدة. ببساطة، تشير هذه النتائج إلى أن الآباء ليسوا مجرد إضافات اختيارية في الرعاية المبكرة: قد يوفر غناؤهم محفزًا فريدًا وأساسيًا للدماغ النامي.

يتماشى هذا النهج تمامًا مع حركة أوسع في طب حديثي الولادة نحو رعاية حقيقية تركز على الأسرة. عندما يتم تشجيع الآباء على الغناء والتحدث ولمس أطفالهم - حتى وسط الأنابيب والشاشات - يمكنهم استعادة دورهم كأولياء الأمور الأساسيين. ثم يحدث شيء رائع عندما يفعلون ذلك: تتزامن أنظمتهم العصبية. يستقر معدل ضربات قلب الطفل وتنفسه أقرب إلى إيقاع الوالد، وغالبًا ما تنخفض مستويات التوتر لدى الوالد. بمرور الوقت، يساعد هذا التنظيم المتبادل في وضع الأساس للارتباط الآمن، والمرونة في مواجهة المحن اللاحقة، ونتائج أفضل للصحة العقلية. تقدم الموسيقى طريقة عملية وقابلة للتكيف ثقافيًا لبناء هذا الأساس بجانب السرير.

بالنظر إلى المستقبل، فإن السؤال للمجتمعات مثل الإمارات العربية المتحدة ليس ما إذا كانت الموسيقى وغناء الوالدين "يعملان"، ولكن مدى جدية استثمارنا فيهما. ولهذا، فإن إعلان عام 2026 "عام الأسرة" في الإمارات يوفر فرصة فريدة. يسمح لنا بالتفكير في سياسة الأسرة ليس فقط من حيث الإسكان والتوظيف ولكن أيضًا من حيث العوالم الحسية والعاطفية التي نخلقها لأصغر مواطنينا. تمويل ممارسات الطب الموسيقي في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، وتصميم بيئات مستشفيات أكثر هدوءًا، وتدريب الآباء على روتين غناء آمن ومهدئ، وإدخال هذه الأفكار في مراكز الصحة المجتمعية كلها خطوات واقعية وقابلة للتنفيذ. وبينما تعتبر هذه الاستثمارات متواضعة مقارنة بالتكاليف طويلة الأجل لصعوبات النمو والصحة العقلية، فإنها يمكن أن تحقق فوائد عبر الحياة بأكملها. نحن ننظر إلى أسس معرفية أقوى، واستعداد أفضل للمدرسة، وتقليل التوتر لدى الوالدين، وفي النهاية، عائلات ومجتمعات أكثر تماسكًا. عندما نستخدم الموسيقى بحكمة في تلك الأيام الـ 1,500 الأولى، فإننا نفعل أكثر بكثير من مجرد تهدئة طفل هش لبضع دقائق.

نحن، حرفيًا، نؤلف جزءًا من النتيجة العصبية لذلك الطفل للمرونة وطول العمر والاتصال الاجتماعي في العقود القادمة.