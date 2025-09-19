الإمارات: مشهد الموضة المحلي اتجاهات جنوب آسيا

نادينا بوتوروفيتش، مصممة أزياء بوسنية مقيمة في الإمارات العربية المتحدة وعملت سابقًا في باريس، هي إحدى المصممات اللواتي يتابعن الحدث عن كثب. علامتها التجارية، BNS، تعمل في الغالب عبر الإنترنت ومن خلال متاجر مؤقتة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك تعاونها مع متجر THAT Concept Store. بالنسبة لها، يمثل أسبوع الموضة في دالاس/فورت وورث (DFW) منصةً مثاليةً لمصممي الأزياء المستقلين الذين لا يمتلكون بعد حجم دور الأزياء العريقة، لكنهم يبنون قاعدةً عريضةً من المتابعين في المنطقة. وتأمل أن يلقى معرض BNS صدىً واسعًا لدى المشترين الذين يبحثون عن قطع خالدة وأنيقة وأنثوية مصنوعة في المقام الأول من أقمشة طبيعية. وقالت بوتوروفيتش عن التنوع في أسبوع الموضة في دالاس/فورت وورث: "يمكنك أن ترى ذلك في العروض. في آخر أسبوع موضة حضرته، رأيت مصممين من الفلبين وتايلاند وسريلانكا". هذا الانفتاح على العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم دفع بوتوروفيتش إلى الاعتقاد بأن هناك فرصةً أكبر لتسليط الضوء على العلامات التجارية الأصغر مثل علامتها.