الإمارات: مشهد الموضة المحلي اتجاهات جنوب آسيا

كان المدرج مظلمًا يعجّ بالترقب. لم يكن هناك سوى ضوء ساطع في القاعة من شاشات الهواتف المنتشرة بين الحضور. كانت جميع المقاعد محجوزة، سواءً لضيف وصل مبكرًا بما يكفي ليتجاوز الطابور الطويل خارج القاعة، أو لكبار الشخصيات الذين حجزوا أماكنهم كعقارات فاخرة.
انتهى الأمر ببعض ضيوف أسبوع الموضة غير المحظوظين بالوقوف محصورين بين الصفوف، بينما ظل آخرون ملتصقين بالأبواب الخارجية، ينتظرون مقعدًا لن يُفتح أبدًا. عندما بدأ العرض أخيرًا، انخفض صوت الجهير وتردد صدى الإيقاعات الإلكترونية في أرجاء الغرفة بينما شق ضوء كشاف وحيد طريقه عبر الظلام، مُلتقطًا كل عارض/عارضة وهو/هي.
لقد ظهرت.
كانت التصاميم صاخبة. أكتافٌ منفوخة، وياقاتٌ عاليةٌ، وبعض البناطيل مفتوحةٌ بفتحاتٍ حتى الكاحل، وفساتينٌ حريريةٌ منسدلةٌ كالدخان. تباهت كلُّ عارضةٍ بمفهومٍ جديدٍ يُجسّد إبداعًا في معهد فاد للأزياء والأناقة الفاخرة في دبي، مدرسة الأزياء الرائدة في الإمارة. كان هذا العرض الختامي لليوم الخامس من أسبوع دبي للموضة ربيع وصيف 2026 الذي أُقيم هذا الشهر.
عندما يتعلق الأمر بقواعد أسابيع الموضة، لطالما تربعت باريس وميلانو على عرش الموضة. لكن في دبي، يختلف الوضع قليلاً. تعكس مساحة الأزياء في الإمارات العربية المتحدة سماتٍ تُجسّدها مواهب FAD: فوضوية، متنوعة، وتجريبية.
لم تكن أبرز دور الأزياء الأوروبية في أسبوع دالاس للموضة، بل مصممون من مومباي وماليزيا وبيروت وغيرها. افتتح المصمم الماليزي ريزمان روزيني الجدول إلى جانب كريشا باجاج من مومباي، وهو ثنائي أشار فورًا إلى أن جنوب شرق آسيا والهند تقودان النقاش.
أصبحت علامة روزيني، التي تصدرت عناوين الصحف عندما شاركت نعومي كامبل في عرضها في أسبوع الموضة في دالاس قبل عامين، مرادفةً لسحر السجادة الحمراء في جميع أنحاء آسيا. أما باجاج، فتشتهر بفستانها المطرز بدقة "قصة حب"، الذي يُبرز جمال أزياء الزفاف الهندية الراقية عالميًا.
في اليوم الثاني، قدمت علامة فيوليتوي من بنغالورو، التي شاركت في تأسيسها ساماثا تشاندراشيكار، لمسةً عالميةً تجمع بين الموضة وفنون الأداء. وفي الوقت نفسه، أضاف إريك بيندانا من نيكاراغوا، الذي صنّفته فوربس مؤخرًا كأحد أكثر مصممي أمريكا اللاتينية تأثيرًا، لمسةً نادرةً من أمريكا الوسطى إلى هذا الأسبوع. واختتمت تارا بابيلون، المصممة البريطانية العراقية التي أحدثت ضجةً في نيويورك، عرضها في منتصف الأسبوع بمجموعةٍ مستوحاة من الأداء، مستوحاة من أزياء الشارع وثقافة النوادي وتراثها الخاص.
لا يزال أسبوع الموضة في دالاس (DFW) حديث العهد مقارنةً بباريس وميلانو ونيويورك، ولكنه سرعان ما أصبح منصةً لمصممي دول الجنوب العالمي. استقطبت تشكيلة هذا الموسم علاماتٍ تجاريةً من جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما أتاح لها فرصةً للوصول إلى المشترين والصحافة الذين نادرًا ما يصادفونهم في السوق الأوروبية. ويُعد الموقع الجغرافي لدبي، المحور الذي يربط آسيا والخليج وأوروبا، جزءًا من مزاياه، إذ يسمح للحدث بجذب مزيجٍ أوسع من المواهب والجمهور مقارنةً بعواصم الموضة العريقة.
يستقطب تقويم ربيع وصيف 2026 لهذا العام أكثر من 30 مصممًا من 13 دولة. ويهيمن الجنوب العالمي على التشكيلة، حيث تصدّرت أسماء من الهند وماليزيا والفلبين ولبنان ونيكاراغوا، إلى جانب مواهب دبي المحلية. وبالمقارنة مع الموسم الماضي الذي ضم 35 مصممًا من 17 دولة، فإن التشكيلة أضيق، لكنها أكثر وضوحًا، مما يجعل دبي المنصة الأولى لإبراز إبداعات الجنوب.
قليلٌ من الناس في دبي يعرفون إيقاع أسابيع الموضة مثل فيليبا كينيدي، مديرة العلاقات العامة الأولى في شركة برازين مينا، وهي وكالة علاقات عامة واجتماعية تُعنى بالعملاء في قطاع الرفاهية وأسلوب الحياة. عملت كينيدي في حوالي 40 أسبوعًا للموضة في أوروبا كمسؤولة علاقات عامة، أو مساعدة منسق أزياء، أو في أدوار أخرى خلف الكواليس لدعم دور الأزياء الفاخرة الكبرى على مدار مسيرتها المهنية قبل أن تستقر في الإمارات العربية المتحدة.
قالت: "من الناحية الجغرافية، نظرًا لموقع دبي المتميز في قلب العالم، يُفترض أن يكون هناك مصممون من المناطق المحيطة بها. ما نريد رؤيته هو الكثير من المواهب العربية، والكثير من المواهب من جنوب آسيا، وكل من ينحدر من الأسواق الغربية... أعتقد أن ضم هذه الأسماء قرار مدروس من مجلس الأزياء العربي".
أكدت فيليبا أن جاذبية دبي لا تقتصر على موقعها الجغرافي فحسب، بل تشمل أيضًا المال. وقالت: "هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية، وكذلك جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، يتمتع بقوة إنفاق هائلة، ولا بد من وجود جهة تلبي هذه الحاجة".
الأرقام تُشير إلى ذلك. فقد كانت الأزياء أكبر فئة سلع فاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي (19 مليار درهم إماراتي)، متقدمةً بفارق ضئيل على الساعات بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي)، وفقًا لدراسة حالة أجرتها مجموعة شلهوب. وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها، من المتوقع أن يصل حجم سوق السلع الفاخرة إلى 4.4 مليار دولار أمريكي (16.1 مليار درهم إماراتي) في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.7 مليار دولار أمريكي (20.9 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث والأسواق.
تشير كينيدي إلى أنه في أماكن مثل الهند أو كوالالمبور، حيث لا تُقام أسابيع الموضة بانتظام، يبحث المصممون عن منصة ليكونوا جزءًا من حدث أكبر. وأضافت أن دبي توفر لهم حاليًا هذه المنصة ومساحة العرض.
في الوقت نفسه، أقرت بأن دبي لا تزال تفتقر إلى التاريخ والتراث اللذين يُبقيان دور الأزياء الباريسية راسخة في موطنها. وقالت: "إذا كنتَ علامة تجارية باريسية تمتلك ورشة عمل في فرنسا، فلماذا تأتي إلى دبي لعرض تصاميمك؟ ستبقى حيث يقع منزلك". بالنسبة لكينيدي، يكمن التحدي في أن دبي لم تُرسِخ بعدُ إرثًا يجذب إليها ألمع الأسماء باستمرار. "لا يزال هناك الكثير من التجارب والأخطاء، سواءً على الصعيد الثقافي أو في مجال الموضة".
قالت عائزة ز.، مسؤولة المشاريع والشراكات في إدارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجموعة شلهوب، إنه لا يوجد مكان أفضل لتجربة الأزياء من دبي. وأضافت: "المدينة هي مركز كل شيء، والابتكار والريادة هما جوهرها". بالنسبة لعائزة، يُعد أسبوع الموضة حوارًا لا يمكن لتجارة التجزئة الفاخرة تجاهله. "إنه لحظة تاريخية للمدينة".
وأضافت: "حيثما تلتقي الفخامة بالابتكار، ستجد مجموعة شلهوب تدعم الإمكانات".
أشارت عائزة أيضًا إلى أن غريس خوري، نائبة الرئيس الأولى لمجموعة شلهوب، أطلقت شراكة هذا العام مع معهد فاد للأزياء، ومقره الإمارات العربية المتحدة، الذي اختتم الأسبوع بعرضٍ طلابي. وتضمنت المبادرة بينيديكت بلانك، المدير العام لشركة "أسبيريشنال لوكجري"، عضوًا في لجنة التحكيم. وأوضحت أن هذا يُمثل دليلًا على استثمار شلهوب في رعاية الجيل القادم من المواهب الإقليمية.
أشارت عائزة أيضًا إلى وكالة التجارة الإيطالية، الراعي الرئيسي لأسبوع الموضة في دالاس/فورت وورث، والشريك العريق لمجموعة شلهوب من خلال علامتها التجارية المحلية "ليفل شوز"، برئاسة إليسا برونو. ووصفت "ليفل شوز" بأنها "قصة نجاح بحد ذاتها"، تعكس كيف أصبحت دبي أرضًا خصبة لاقتصادات الأزياء العريقة والمصممين الجدد على حد سواء، لاختبار آفاق جديدة وإقامة شراكات مع الأسواق الناشئة.
في اليوم الثالث، نظّمت وكالة التجارة الإيطالية "اليوم الإيطالي" في دبي، حيث استقطبت مجموعة من المصممين الإيطاليين إلى منصة العرض. لم يكن الأمر يتعلق بتصدير ميلانو لثقافتها بقدر ما كان يتعلق بظهورها في قلب الحدث.
ليس مجرد منصة لمصممين لامعين مثل روزيني أو بيندانا لإطلاق مواسمهم. ما يميز أسبوع الموضة في دالاس/فورت وورث عن باريس أو ميلانو هو تخفيفه حواجز الدخول. فالعلامات التجارية الصغيرة التي قد تواجه صعوبة في تحقيق اختراق في أوروبا تجد طريقها بسهولة أكبر هنا، مما يمنحها حضورًا بارزًا أمام المشترين والصحافة والمستهلكين الذين ربما لم يروا أعمالهم لولا ذلك.
نادينا بوتوروفيتش، مصممة أزياء بوسنية مقيمة في الإمارات العربية المتحدة وعملت سابقًا في باريس، هي إحدى المصممات اللواتي يتابعن الحدث عن كثب. علامتها التجارية، BNS، تعمل في الغالب عبر الإنترنت ومن خلال متاجر مؤقتة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك تعاونها مع متجر THAT Concept Store. بالنسبة لها، يمثل أسبوع الموضة في دالاس/فورت وورث (DFW) منصةً مثاليةً لمصممي الأزياء المستقلين الذين لا يمتلكون بعد حجم دور الأزياء العريقة، لكنهم يبنون قاعدةً عريضةً من المتابعين في المنطقة. وتأمل أن يلقى معرض BNS صدىً واسعًا لدى المشترين الذين يبحثون عن قطع خالدة وأنيقة وأنثوية مصنوعة في المقام الأول من أقمشة طبيعية. وقالت بوتوروفيتش عن التنوع في أسبوع الموضة في دالاس/فورت وورث: "يمكنك أن ترى ذلك في العروض. في آخر أسبوع موضة حضرته، رأيت مصممين من الفلبين وتايلاند وسريلانكا". هذا الانفتاح على العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم دفع بوتوروفيتش إلى الاعتقاد بأن هناك فرصةً أكبر لتسليط الضوء على العلامات التجارية الأصغر مثل علامتها.
ومع ذلك، أوضحت بوتوروفيتش أن سوق الأزياء في الإمارات العربية المتحدة تنافسي للغاية، ويشكل التواجد فيه تحديًا. وأضافت: "أعتقد أنه أكثر انفتاحًا مقارنةً بأوروبا". بعد عام أو عامين من بناء علامتها التجارية وشبكة علاقاتها، تأمل في إطلاق مجموعة صيفية على منصة عرض أزياء دالاس/فورت وورث.
وبالمثل، حضرت فاطمة الرميثي، المتخصصة في المجالين الإبداعي والثقافي، والتي تعمل في مجال الأزياء بأبوظبي، ثلاثة أسابيع أزياء في دبي حتى الآن. وبصفتها متخصصة في العلاقات العامة والتصميم وعروض الأزياء، فقد تولت مهامًا متعددة، كمشاركة وموظفة في أسبوع الموضة وما حوله. تعمل بشكل رئيسي في استوديو إنتاج في أبوظبي يُدعى "ترايب دبليو نوس". كما ساهمت في إطلاق علامة تجارية إماراتية لأزياء الشارع تُدعى "عالم العقول الحرة". وقالت الرميثي: "أود حقًا أن أُقدّر وأُعبّر عن حقيقة أن أسبوع الموضة في دبي، في رأيي، مساحة فعاليات سهلة الوصول".
إذا كنتِ من عالم الموضة، وبذلتِ ولو جهدًا بسيطًا لتُبرزي نفسكِ - سواءً كنتِ مصممة أزياء أو عارضة أزياء أو مؤثرة أو منشئة محتوى - فقد رأيتُ مبدعين من مختلف المجالات يحضرون ويستمتعون بالعروض،" أوضحت. وأضافت أنها تُقدّر فرصة التفاعل مع أفراد يُشاركونها نفس الاهتمامات في مجتمع الموضة الإماراتي.
لكن بالنسبة للرميثي، يُشكّل المهنيون المتنوعون في هذا المجال جزءًا كبيرًا من الحوار. وقالت: "يسعدني أننا نحتفي بمصممينا الهنود، لأن الجالية الجنوب آسيوية جزءٌ لا يتجزأ من هذه المدينة العالمية وهذا البلد".
تشير الرميثي إلى أن المصممين ليسوا الوحيدين الذين يأتون من جميع أنحاء العالم، بل إن الاحتفاء بالاختلافات واضحٌ أيضًا على منصات العرض. وقالت: "لم يكن التمييز اللوني مشكلةً كبيرةً هنا. رأيتُ أيضًا العديد من عارضات الأزياء ذوات المقاسات الكبيرة والمتوسطة على منصات العرض".
بصفتها من عملت خلف الكواليس في أسابيع الموضة في دبي ونيويورك، وجدت الرميثي أن تجربتها في الإمارات العربية المتحدة أكثر عالمية. قالت الرميثي: "لدينا هنا مزيج من القيم الغربية والشرقية". وأوضحت أن وجودنا في قلب العالم، يجعل الحوارات التي يُعبّر عنها مصممو الأزياء في أسبوع الموضة في دالاس/فورت وورث يعكس بشكل أكبر المجتمع العالمي المتواجد إقليميًا. وأضافت: "في نيويورك، لا يزال هناك - من حيث المصممين - التزام تجاه العلامات التجارية الكبرى والأسماء المرموقة". وأوضحت الرميثي أن هذا الالتزام أقل في دبي.
ما يحدث على منصات العرض لا يقتصر على متابعة المصممين الصاعدين عن كثب، بل يُمثل أيضًا فرصةً لتجار التجزئة في المنطقة للاطلاع على أحدث صيحات الموضة. صرحت إميلي أبراهام، مؤسسة بوتيك "لوف لاكشري" للأزياء المستعملة في نايتسبريدج ودبي، بأنها تحضر أسبوع الموضة في دالاس/فورت وورث كل موسم. وأضافت: "من المهم مواكبة أحدث صيحات الموضة، سواءً على منصات العرض أو خارجها، كما أنني أحرص على دعم المصممين المحليين". وأضافت موضحةً تأثير مشهد الموضة على سلوكيات الشراء لدى زبائنها: "للصيحات تأثيرٌ على ما يبحث عنه المستهلكون عند زيارتهم لنا، فالطلب على الألوان والأشكال يتغير من موسم لآخر".
يوافق كينيدي على ذلك. فأسبوع الموضة، والفعاليات في سوق الأزياء الإماراتي المترابط عمومًا، لا تُتيح فرصًا لتجار التجزئة لمواكبة أحدث الصيحات وتغيير ما يُعرض على رفوفهم فحسب، بل تُتيح أيضًا المجال للمصممين المحليين الأصغر حجمًا لإبرام صفقات تجارية. قد يلفت المصمم الذي يعرض أعماله لأول مرة انتباه متجر محلي فاخر أو متجر تجزئة أكبر مثل بلومينغديلز أو متجر "ذات كونسبت ستور" للحصول على مساحة لعرض منتجاته. في نهاية المطاف، الموضة هي تجارة، كما يقول كينيدي.
مع ازدياد مصداقية منطقة دالاس فورت وورث، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت بعض دور الأزياء الكبرى قد بدأت تفكر في خوض غمار عرض مجموعتها العربية هناك، كما قالت كينيدي عن دور الأزياء الفاخرة مثل برادا التي تبيع مجموعات فريدة لمشتريها الخليجيين. وأوضحت أنه بالنظر إلى المستقبل، تحتاج دبي حقًا إلى ترسيخ مكانتها كصوت مؤثر، وإلى خلق "تراث مبتكر". وهذا بدوره سيدفع "عالم الموضة العالمي نحوها". ومع ذلك، قالت كينيدي إنها بحاجة، في الوقت نفسه، إلى الاحتفاء بمساحتها الجغرافية.
بالنظر إلى كل شيء، لم يبدأ مجلس الأزياء العربي رسميًا بتنظيم فعالياته إلا في عام ٢٠٢٣، على الرغم من تأسيسه عام ٢٠١٥. قال كينيدي: "إنه كالطفل الرضيع". طفلٌ وُلد وفي فمه ملعقة من فضة.
قالت أيزة، في إشارة إلى الثروة التي تتدفق على الإمارات من جميع أنحاء العالم: "عندما تجذب صفوة النخبة إلى المدينة أكثر فأكثر، يصبح التنوع أمرًا طبيعيًا". ومع تزايد حضور منطقة دالاس فورت وورث في عالم الموضة العالمي، ستصبح بلا شك مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الموضة.