الإمارات: مربيات الفعاليات حل سحري لحفلات بلا ضجيج

لا أحد يطور مهاراته أسرع من الوالد الجديد الذي يكتشف وظائف خفية لأجزاء جسده بين عشية وضحاها تقريبًا. يتعلمون، على سبيل المثال، أن الأسنان — تلك الأشياء التي كانت تمضغ الطعام ذات يوم — أصبحت أكثر فائدة لحمل حفاضة جديدة أثناء التخلص من حفاضة قديمة تفوح منها رائحة تشبه الخطر البيولوجي. وغالباً ما تُعرض هذه المهارات المتعددة المهام بشكل كامل في الحفلات حيث يركض الأطفال، المفعمون بالسكر والحرية، في فوضى.
ونتيجة لذلك، بدأ منظمو الحفلات والشركات في توظيف 'مربيات الفعاليات' — وهن مربيات أطفال محترفات يحافظن على ترفيه أطفال ضيوفهم من خلال أنشطة مناسبة لأعمارهم في مكان الفعالية نفسه بينما يستمتع آباؤهم بالحدث ويلتقون بأفراد العائلة أو الزملاء.
تقول فاطمة بسراوالا، التي تعمل مديرة تسويق رقمي في شركة تقنية مقرها دبي، إنهم اختاروا خدمة 'مربيات الفعاليات' التي قدمتها شركة تنظيم وإدارة الفعاليات يالوسبرينغز العام الماضي، لحفلة مكتبية في مطعم. قالت: 'أردنا بعض المساعدة في إبقاء الأطفال منشغلين حتى يتمكن كل من الآباء والأطفال من الاستمتاع بالتجربة. عندها اقترح الفريق خدمة مربيات الفعاليات الخاصة بهم وأحببنا الفكرة'. تقول بسراوالا إن فريقًا من ثلاث مربيات أدار حشدًا من 40 طفلاً من خلال تنظيم أنشطة مثل الرسم على القماش والتلوين، بالإضافة إلى عرض سحري.
صعود 'مربيات الفعاليات'
بدأت المؤسسة تسنيم مرتضى والمؤسستان المشاركتان مريم مصطفى وتسنيم شبير شركة يالوسبرينغز في دبي قبل 13 عامًا، لكنهما أطلقتا قسم 'مربيات الفعاليات' قبل شهرين فقط. كانت مهمتهم الأولى عبارة عن مناسبة عائلية خاصة في مطعم، حيث كان على المربيات رعاية أطفال الضيوف لمدة ساعة ونصف. أوضحت مرتضى: 'كان لدينا قسم مختلف تمامًا خاص بنا، قمنا بتزيينه'. وأضافت: 'قمنا بإعداد طاولات لأنشطة مثل صناعة السلايم والفنون والحرف اليدوية، واستأجرنا ساحرًا. كما أجرينا ألعابًا مثل الكراسي الموسيقية، وتمرير الطرد، ولعبة الهولا هوب'. وقد شاركوا الجدول الزمني مع المضيف مسبقًا حتى يتمكن من إجراء الأنشطة المخطط لها للضيوف البالغين في نفس الوقت، مثل سحب اليانصيب. وتم تحديد فترات استراحة مسبقًا حتى يتمكن الآباء من الاطمئنان على أطفالهم.
يقولون إنهم حتى الآن، قد قدموا خدماتهم لحوالي ثماني فعاليات من هذا النوع — مزيج من حفلات أعياد الميلاد، وحفلات الزفاف، والاحتفالات الخاصة، والتجمعات العائلية الحميمة.
يقولون، وهم يشرحون قرارهم بإطلاق الخدمة، إن الإمارات وجهة شهيرة لجميع أنواع الفعاليات التي غالبًا ما يحضرها الأطفال. ويشير شبير إلى أنه
يشرح الثلاثي أن أماكن الفعاليات، مثل الفنادق، تخصص لهم مساحات مخصصة، ويقومون بتحويل هذه الزوايا إلى مراكز صاخبة للأنشطة للأطفال عن طريق تركيب كل شيء من آلات الفشار وغزل البنات إلى مناطق الألعاب حيث يمكنهم اللعب والفوز بجوائز مثل الألعاب اللينة والحلوى. وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يستأجرون محترفين يستضيفون ألعاب البحث عن الكنز أو أنشطة بناء الفريق، أو يجهزون طاولات حيث يمكنهم التجمع واللعب بألعاب مثل الشطرنج أو الجينغا. وفي المناسبات مثل الحناء، وهو طقس هندي شعبي قبل الزفاف، ينظمون أنشطة تتمحور حولها. يشرح مصطفى:
يشرحون أن أنشطة رعاية الأطفال في فعاليات الشركات، أيضًا، تستند عادةً إلى موضوع مرتبط بالمناسبة، مثل عيد الميلاد، أو اليوم الوطني لدولة الإمارات، أو الهالوين. وإذا كان حدثًا متكررًا، مثل التعاون طويل الأمد للفريق مع صالة عرض BDR في دبي، فإنهم يقدمون أنشطة تستند إلى مفهوم جديد كل أسبوع. يشرح مرتضى:
تقدم عائشة حسيب، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Smart Babysitters and Caregivers Services LLC، خدمة
يوم للآباء
تقول أنوشكا كاليانبور دي لوكا، مؤسسة Nannies & More، إن
في أبريل من العام الماضي، تواصلت شركة لتنظيم حفلات الزفاف مع كاليانبور دي لوكا، حيث أرادت مربيتين لرعاية أطفال الضيوف. تقول: "كان ذلك في فندق رويال أتلانتس، وقد تواصلوا معنا لطلب دعمنا بناءً على طلب العروس والعريس". وتضيف: "أرسلنا مربيتين قامتا برعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وعشر سنوات".
في معظم الحالات، تقدم مربيات وأكثر رعاية الأطفال في الفعاليات فقط، حيث يتولى منظمو الفعاليات الباقي. تشرح كاليانبور دي لوكا: "لكن كان لدينا عدد متزايد من العائلات تطلب الدعم لاحتفالات عيد الميلاد والتجمعات الأخرى للعطلات، بما في ذلك واحدة العام الماضي حيث كان هناك حوالي 15-20 طفلاً، وطُلب منا إعداد بعض الأنشطة الحسية ذات الطابع الميلادي، والتلوين، وتضفير الشعر بأنفسنا". وتضيف: "عندما نقوم بهذه الأنواع من الفعاليات، نريد أن نكون مستعدين لمختلف الفئات العمرية".
قبل أي فعالية، تقول إنهم يجتمعون لمناقشة احتياجات العميل وتوقعاته. لقد أرسلوا مربيات إلى ورش عمل شخصية لمضيفة بودكاست شهيرة مخصصة للأمهات، حيث كان للفريق مساحة كاملة خاصة بهم لرعاية الأطفال بينما حضرت الأمهات ورشة العمل. من ناحية أخرى، تم توظيفهم أيضًا من قبل استوديوهات اللياقة البدنية والصالات الرياضية التي أرادت أن تبقى المربيات والأطفال في نفس المنطقة مع الأمهات خلال جلسات التمارين بعد الولادة. لذا، تشير إلى أن التوقعات يمكن أن تختلف.
عندما يتعلق الأمر بالفعاليات الخاصة، تتأكد كاليانبور دي لوكا من أنهم متفقون مع المضيف. تقول: "غالبًا ما يتعلق الأمر بعائلتهم الخاصة — لذا، ما مدى تدخلهم أو عدم تدخلهم الذي يريدونه منا، وما هي الأنشطة التي يريدون القيام بها بأنفسهم أو مع المربيات، وهكذا. تحديد التوقعات مسبقًا أمر بالغ الأهمية".
غالبًا ما يجد آباء الأطفال الصغار أنفسهم في حيرة بين الاعتماد على وقت الشاشة لإبقاء أطفالهم مشغولين، أو التفاعل معهم شخصيًا على حساب تفويت وقت الترابط الثمين مع الضيوف الآخرين. غالبًا ما يفوتون اللحظات الصغيرة — مثل جلسات التصوير العائلية أو فرصة الجلوس مع العائلة والاستمتاع بالوليمة. تتذكر بصراولة كيف تمكن الآباء في حفل مكتبهم من الاسترخاء وأخذ قسط من الراحة والاستمتاع. وتضيف: "لقد كانوا مسرورين، خاصة بعد رؤية كيف حافظت مربيات الفعاليات المحترفات على انشغال أطفالهم".
