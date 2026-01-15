الإمارات: مربيات الفعاليات حل سحري لحفلات بلا ضجيج

ونتيجة لذلك، بدأ منظمو الحفلات والشركات في توظيف 'مربيات الفعاليات' — وهن مربيات أطفال محترفات يحافظن على ترفيه أطفال ضيوفهم من خلال أنشطة مناسبة لأعمارهم في مكان الفعالية نفسه بينما يستمتع آباؤهم بالحدث ويلتقون بأفراد العائلة أو الزملاء.

تقول فاطمة بسراوالا، التي تعمل مديرة تسويق رقمي في شركة تقنية مقرها دبي، إنهم اختاروا خدمة 'مربيات الفعاليات' التي قدمتها شركة تنظيم وإدارة الفعاليات يالوسبرينغز العام الماضي، لحفلة مكتبية في مطعم. قالت: 'أردنا بعض المساعدة في إبقاء الأطفال منشغلين حتى يتمكن كل من الآباء والأطفال من الاستمتاع بالتجربة. عندها اقترح الفريق خدمة مربيات الفعاليات الخاصة بهم وأحببنا الفكرة'. تقول بسراوالا إن فريقًا من ثلاث مربيات أدار حشدًا من 40 طفلاً من خلال تنظيم أنشطة مثل الرسم على القماش والتلوين، بالإضافة إلى عرض سحري.

صعود 'مربيات الفعاليات'

بدأت المؤسسة تسنيم مرتضى والمؤسستان المشاركتان مريم مصطفى وتسنيم شبير شركة يالوسبرينغز في دبي قبل 13 عامًا، لكنهما أطلقتا قسم 'مربيات الفعاليات' قبل شهرين فقط. كانت مهمتهم الأولى عبارة عن مناسبة عائلية خاصة في مطعم، حيث كان على المربيات رعاية أطفال الضيوف لمدة ساعة ونصف. أوضحت مرتضى: 'كان لدينا قسم مختلف تمامًا خاص بنا، قمنا بتزيينه'. وأضافت: 'قمنا بإعداد طاولات لأنشطة مثل صناعة السلايم والفنون والحرف اليدوية، واستأجرنا ساحرًا. كما أجرينا ألعابًا مثل الكراسي الموسيقية، وتمرير الطرد، ولعبة الهولا هوب'. وقد شاركوا الجدول الزمني مع المضيف مسبقًا حتى يتمكن من إجراء الأنشطة المخطط لها للضيوف البالغين في نفس الوقت، مثل سحب اليانصيب. وتم تحديد فترات استراحة مسبقًا حتى يتمكن الآباء من الاطمئنان على أطفالهم.