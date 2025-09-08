الإمارات: كسر قيود التأمين التقليدي..تغير احتياجات الموظفين الصحية

وفقاً لأحدث دراسة أجرتها شركة ميتلايف حول اتجاهات مزايا الموظفين (EBTS)، يشعر 47% فقط من الموظفين بأن صاحب العمل يوفر لهم دعماً كافياً للصحة النفسية، بينما يشعر 44% فقط منهم بالاستقرار المالي. وتُبرز هذه النتائج اتساع الفجوة بين ما تقدمه الشركات وما يتوقعه الموظفون، حيث يتزايد بحث الموظفين عن مزايا تجمع بين الصحة البدنية والنفسية والمالية في حزمة واحدة.

بالنسبة لمستشارة الصحة النفسية، سيريل فرانس بادونغ، تعكس النتائج نمطًا مألوفًا. قالت: "العديد من الشركات تهتم بصدق، لكنها لا تزال تبحث عن كيفية دعم الصحة النفسية بطريقة هادفة ومتسقة". وأضافت: "بصفتي من خريجي التمريض، رأيتُ بنفسي كيف ينتظر الناس غالبًا حتى تصل الأمور إلى نقطة الأزمة قبل طلب المساعدة، وينطبق الأمر نفسه على العديد من أماكن العمل. يجب أن تكون الصحة النفسية استباقية، لا مجرد رد فعل".

أشارت سيريل إلى أن الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية والمشاكل المالية غالبًا ما تُجبر الموظفين على الصمت، حتى مع توفر الدعم. وأوضحت: "إذا لم تتوفر بيئة آمنة للتعبير عن آرائهم، أو إذا لم يرَ الناس أن القيادة تُمثل سلوكيات صحية، فلن يشعروا بالدعم".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وصفت شركة ميتلايف الخليج النتائج بأنها "فجوة كبيرة" بين نية صاحب العمل وتصورات الموظفين. وصرحت ماريان أميزكوا، المديرة العامة لشركة ميتلايف الخليج: "تُظهر دراستنا الأخيرة فجوة كبيرة بين نية صاحب العمل وتصورات الموظفين. ولذلك، يُركز نهجنا على الرعاية الحقيقية والقابلة للقياس، وليس فقط على المزايا".

شددت سيريل على أنه لا ينبغي اعتبار الرفاهية ميزةً "غير مهمة". "يبدأ الأمر بموافقة القيادة وتغيير عقليتها، مع إدراك أن رفاهية الموظفين ليست ميزةً "غير مهمة"، بل هي عاملٌ مُمَكِّن للأعمال. في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتنوع أماكن العمل بشكل كبير، لا يوجد مقاس واحد يُناسب الجميع، إذ تختلف احتياجات الناس باختلاف الثقافات والأدوار ومراحل الحياة."