الإمارات: عروض وجبات بـ 10 دراهم وزلابية بدرهم

نداءً لعشاق الطعام، الإمارات العربية المتحدة هي وجهتكم المثالية هذا الصيف. سواء كنتم تبحثون عن عروض مميزة أو مجرد مكان لقضاء وقت ممتع مع العائلة، فلدينا ما يناسبكم من عروض في جميع أنحاء الإمارات.
جرب وجبة الإفطار في مطعم L'ETO أو استمتع بوجبات بسعر 10 دراهم مع عروض مفاجآت صيف دبي هذا الموسم.
وجبات الإفطار لا تُنسى مع رفقة طيبة. مطعم L'ETO يُدرك ذلك تمامًا، ولذلك يُقدم قائمة صباحية جديدة بأطباق تُناسب العائلة، مثل بيغل السلمون والأفوكادو، والبيض المخفوق بالكمأة على البريوش، وكرواسون بينيديكت. إذا كنت من مُحبي الحلويات، فتذوق خبز التوست الفرنسي بالموز والكراميل، أو جرانولا الماتشا والليتشي. حان وقت وجبة صباحية رائعة.
ابتداءً من 99 درهمًا إماراتيًا. من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 11 صباحًا. في دبي فستيفال سيتي ومردف سيتي سنتر.
سمعنا لأول مرة عن براعة الشيف غابرييلا تشامورو في الطبخ خلال تجمعات الطعام الشهيّة "الفتاة والإوزة" حيث كانت تستضيف الضيوف في شقتها. والآن، تُبعث هذه التجربة المريحة في مطعم فندق أنانتارا داون تاون دبي من خلال "نادي العشاء" أيام الثلاثاء. ستكون هذه وجبة حصرية من ستة أطباق، تتضمن أطباقًا غير موجودة في القائمة الرئيسية، مع وصفات مستوحاة من رحلات الشيف غابرييلا وثقافتها. تُشرف على كل أمسية إما غابرييلا أو مساعدة الشيف دينيس سييرا. بسعر 387 درهمًا إماراتيًا (مع إضافة 106 دراهم لمشروبات إضافية)، تتوفر التجربة على أساس أسبقية الحضور لمن يحجز مكانه في سبليدو. الخامس من أغسطس هو ليلة الافتتاح.
إذا كنت تشتهي الديم سم، فهذا العرض مثالي لك. توجه إلى مطعم سيزلينج ووك الشارقة لتناول الغداء (من الظهر حتى 3:30 مساءً) أو العشاء (من الساعة 6:30 مساءً حتى 11:30 مساءً) واستمتع بالديم سم ابتداءً من درهم واحد.
درهم واحد (زلابية خضار)؛ درهمان (دجاج أو مأكولات بحرية). لحجز طاولة، اتصل على 0506406377.
هل تحبون الصناعة، لكنكم لا تحبون الأسعار؟ حان وقت التجربة. تُقدّم مفاجآت صيف دبي 2025 عرضًا خاصًا على أطباق بقيمة 10 دراهم طوال شهر أغسطس، يتيح لكم الاستمتاع بأطباق مميزة مقابل 10 دراهم فقط في المطاعم المشاركة. يشارك في هذا العرض أكثر من 190 مطعمًا. تشمل الخيارات الآسيوية باو القرنبيط بانغ بانغ في ذا نودلز هاوس، ورامين الدجاج في يم نودلز بار، وتشاو مين في سان وان نودلز. أما إذا كنتم من مُحبي البرغر أو الشطائر، فتفضلوا بتجربة هوت دوغ نيويورك فلات توب في شيك شاك، أو ميني مافريك في بيج سموك برغر، أو شطيرة لحم الصدر الطري في بلا بلا بيتش. يسري العرض من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس.