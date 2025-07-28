الإمارات: عروض وجبات بـ 10 دراهم وزلابية بدرهم

نداءً لعشاق الطعام، الإمارات العربية المتحدة هي وجهتكم المثالية هذا الصيف. سواء كنتم تبحثون عن عروض مميزة أو مجرد مكان لقضاء وقت ممتع مع العائلة، فلدينا ما يناسبكم من عروض في جميع أنحاء الإمارات.

جرب وجبة الإفطار في مطعم L'ETO أو استمتع بوجبات بسعر 10 دراهم مع عروض مفاجآت صيف دبي هذا الموسم.

إلى البدايات الجيدة

وجبات الإفطار لا تُنسى مع رفقة طيبة. مطعم L'ETO يُدرك ذلك تمامًا، ولذلك يُقدم قائمة صباحية جديدة بأطباق تُناسب العائلة، مثل بيغل السلمون والأفوكادو، والبيض المخفوق بالكمأة على البريوش، وكرواسون بينيديكت. إذا كنت من مُحبي الحلويات، فتذوق خبز التوست الفرنسي بالموز والكراميل، أو جرانولا الماتشا والليتشي. حان وقت وجبة صباحية رائعة.

ابتداءً من 99 درهمًا إماراتيًا. من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 11 صباحًا. في دبي فستيفال سيتي ومردف سيتي سنتر.