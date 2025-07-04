الإمارات: مراهقة تعيد رسم النوتة الكلاسيكية بأناملها المبدعة

قبل أربع سنوات، أثناء إجازة عائلية في العاصمة الجورجية تبليسي، رأت "برابتي راجورو"، التي كان عمرها تسع سنوات في ذلك الوقت، بيانو قديمًا كبيرًا يجلس بشكل أنيق في قاعة حفلات موسيقية في مطعم دخلته للتو مع والديها.
لم تستطع مقاومة سحر البيانو، فتقدمت من الموظفين طالبةً منهم الإذن بعزف مقطوعة. وعندما أومأوا برؤوسهم، وضعت برابتي أصابعها على المفاتيح برقة، ووقعت في غرام صوتها على الفور. ثم التفتت إلى فريدريك شوبان، تاركةً نغمات " غراند فالس بريلانتي" لعازف البيانو البولندي الشهير تملأ القاعة.
يتذكر بالاب، والد برابتي: "هتف الجميع بصوت عالٍ في النهاية. حتى رجل مسن كان مترددًا في البداية في التحدث إلينا لعدم إلمامه باللغة الإنجليزية. ولكن بعد أن عزف برابتي أغنية "غراند فالس بريلانتي"، لم يكفّ الرجل عن الابتسام، وظل يتحدث إلينا باللغة الجورجية حتى غادرنا. في ذلك اليوم، أدركتُ القوة الروحية للموسيقى، وكيف يمكنها أن تربط الناس بغض النظر عن الحواجز الثقافية واللغوية."
لقد نجحت برابتي، التي تبلغ من العمر الآن 13 عامًا، في كسر الحواجز لبعض الوقت في دبي باعتبارها عازفة البيانو الهندية الوحيدة التي حققت باستمرار مراكز متقدمة على منصة التتويج في المسابقات.
في مجال يهيمن عليه الأوروبيون والصينيون، فاجأت موهبة هذه الموسيقية الهندية الشابة في تقديم المقطوعات الكلاسيكية الغربية الخبراء في دبي.
"حتى نحن مندهشون من تطور مسيرتها الموسيقية، كما اعترف بالاب. "في طفولتها، لم تكن قادرة على التركيز جيدًا على دراستها، وكنا نتساءل: كيف يمكننا حل هذه المشكلة؟ عندها أخذناها إلى صف بيانو. لكن هدفنا كان مختلفًا - كانت تبلغ من العمر أربع سنوات وتسعة أشهر فقط، لذلك أردنا إشراكها في نشاط يُحسّن تركيزها. لم نكن نتوقع أبدًا أن يدور عالمها قريبًا حول البيانو."
وقد أدى حصول برابتي على المركز الثاني مؤخرًا في مسابقة ستاينواي للبيانو لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حصولها على مكان في النهائيات العالمية لمسابقة واشنطن الدولية لراشمانينوف في نيويورك في 12 يوليو. كما ستتضمن جولتها الأمريكية عرضًا منفردًا في قاعة كارنيجي المقدسة في مانهاتن.
ومن الطبيعي الآن أن تتوق المراهقة إلى ركوب الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة.
"أنا متحمسة جدًا لهذا الأمر. أعتقد أن الأداء في قاعة كارنيجي أمرٌ بالغ الأهمية"، كما قالت برابتي، التي تتدرب تحت إشراف الدكتور جوردان راشكوف.
سأتمكن من المنافسة مع فنانين من الولايات المتحدة وأوروبا. إنها فرصة رائعة لعرض موسيقاي وتمثيل الهند والإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.
تأمل برابتي أن يلهمها ظهورها الأول في أمريكا لتصبح أول عازفة بيانو هندية معترف بها عالميًا.
هذا هو حلمي، فأنا أعلم أن عازفي البيانو الهنود الذين يعزفون مقطوعات كلاسيكية غربية قليلة على المسرح العالمي. لذا آمل أن أكون مصدر إلهام لكل من يرغب في تجربة أشياء جديدة في الهند، كما قالت برابتي.
عندما يتعلق الأمر بالاستلهام، لا تتطلع برابتي إلى ما هو أبعد من عازفة البيانو الجورجية الفرنسية الشهيرة كاتيا بونياتشفيلي، والعازفة الصينية الأمريكية يوجا وانج، والأرجنتينية الأسطورية مارثا أرجيريتش، حتى أنها تتبنى طريقة تدريب عقلي.
نعم، هناك فيديوهات على يوتيوب حول هذا الموضوع (التدريب الذهني)»، قالت. «أحضر دروسًا مرتين أسبوعيًا، وفي بقية الأيام، آخذ النوتة الموسيقية وأقرأها جيدًا، وأستمر في الاستماع إلى مقطوعات عازفي البيانو المفضلين لديّ وأحاول فهم صوتها. عادةً ما تلتصق في ذهني. الاستماع هو أسهل طريقة للتعلم».
لقد بدأت ما تعلمته برابتي من خلال الاستماع إلى الكلاسيكيات تؤتي ثمارها حيث دعاها عازف البيانو الإيطالي الشهير أنطونيو دي كريستوفانو للأداء في سلسلة حفلات سكرابين 2025 في جروسيتو بإيطاليا، بعد أدائها الرائع في مسابقة ستاينواي للبيانو GCC.
قال بالاب: "أعتقد أنه لفخر كبير أن أتلقى دعوة من أنطونيو دي كريستوفانو. بصفتنا أبوين هنديين، يُعد هذا مجالًا جديدًا تمامًا بالنسبة لي ولزوجتي، وقد سعينا جاهدين لتقديم كل ما في وسعنا لبرابتي من دعم. لكن هناك فجوة كبيرة بينها وبين عازفي البيانو الشباب القادمين من أوروبا، حيث يتدربون بدوام كامل في معاهد الموسيقى. وهنا، يتعين على برابتي التوفيق بين دراستها ودروس البيانو. لكن دعوة أنطونيو دي كريستوفانو الخاصة أثبتت أن برابتي تسير على الطريق الصحيح رغم التحديات التي تواجهها".
وقد أدت مغامراتها إلى إبقاء أجدادها الآن على حافة مقاعدهم.
نحن عائلة هندية تقليدية للغاية، لذا من المذهل حقًا أن يتصل بها جدّها وجدّتها للاطمئنان عليها بعد انتهاء الحفل. ربما لم يروا بيانو من قبل، لكنهم فخورون بها للغاية،" قالت سوناليزا كار، والدة برابتي.
"من الواضح الآن أن هذه لحظة عاطفية للغاية بالنسبة للعائلة بأكملها عندما تقوم برابتي بالأداء في قاعة كارنيجي."