الإمارات: مراهقة تعيد رسم النوتة الكلاسيكية بأناملها المبدعة

في مجال يهيمن عليه الأوروبيون والصينيون، فاجأت موهبة هذه الموسيقية الهندية الشابة في تقديم المقطوعات الكلاسيكية الغربية الخبراء في دبي.

"حتى نحن مندهشون من تطور مسيرتها الموسيقية، كما اعترف بالاب. "في طفولتها، لم تكن قادرة على التركيز جيدًا على دراستها، وكنا نتساءل: كيف يمكننا حل هذه المشكلة؟ عندها أخذناها إلى صف بيانو. لكن هدفنا كان مختلفًا - كانت تبلغ من العمر أربع سنوات وتسعة أشهر فقط، لذلك أردنا إشراكها في نشاط يُحسّن تركيزها. لم نكن نتوقع أبدًا أن يدور عالمها قريبًا حول البيانو."