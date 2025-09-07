الإمارات: ضغط الأبوة مصدر قلق متزايد على الصحة العقلية للرجال

قضيتُ وقتًا مع عشرين أبًا قبل بضعة أسابيع. كانت ورشة العمل التي شاركتُ فيها بعنوان "ضغوط الأبوة" ، وكان أول ما قلتُه: "أعتذر لعدم تحدثنا بما فيه الكفاية عن العبء الذي تتحملونه. أعتذر لوصفكم بالوالد غير المتوفر عاطفيًا". إنها حالة مؤسفة.
يقول غابور ماتي، الطبيب الرائد عالميًا والمتخصص في الصدمات النفسية والإدمان ونمو الأطفال: "الصدمة النفسية ليست ما يحدث لك، بل هي أن تكون وحيدًا مع ما يحدث لك". غالبًا ما يكون الرجال وحيدين مع ما يحدث لهم. أما النساء، فلا. تستطيع النساء التحدث مع بعضهن البعض؛ فنحن نفهم بعضنا البعض، بينما لا يملك الرجال القدرة على التحدث مع أي شخص عن جروحهم النفسية، ليس لأنهم لا يريدون ذلك؛ بل ببساطة لأنهم لم يُسمح لهم بذلك. إنهم يفتقرون إلى المهارة اللازمة.
إن التناغم العاطفي مع أنفسنا ليس أمرًا طبيعيًا، بل هو مهارة نتعلمها. والطريقة الوحيدة لتعلمها هي أن نُمثلها لآبائنا. تعلّم آباء هذا الجيل أن كون المرء رجلًا يعني عدم قدرته على التعبير عن مشاعره. قيل لهم: "الأولاد الكبار لا يبكون"، مما خنقهم في صمتٍ مُعذب.
من الصعب أن تشعري بالتعاطف مع رجلٍ غاضبٍ منك، أو رجلٍ لا يبدي أي تعاطف. مع ذلك، من المهم أن تتذكري أن الكثير من هذا السلوك، وإن كان غير مقبول، يعود إلى ضعف عاطفي لدى رجالنا. سبب عدم شعورهم بما تمر به شريكاتهم هو عزلتهم عن الشعور؛ ففهم المشاعر هبةٌ لم تُمنح لهم.
عندما يعجز الأب عن ضبط مشاعره عاطفيًا، يشعر الطفل بعدم الأمان في التعبير عن نفسه، وتتكرر دورة الخوف والكبت، مما يؤدي إلى ما هو أخطر بكثير: الانفصال واللامبالاة. ونتيجةً لذلك، ينعزل الطفل عن والده، ويفقد قيمته الذاتية الأساسية. تُظهر الأبحاث أن وجود الأب المُشارك يُعزز نجاح الأطفال وتقديرهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم. عندما لا يرغب الأطفال في التواجد مع والدهم، أو لا يشعرون بأن والدهم يفهمهم، فإنهم لا يتطور لديهم شعورٌ كاملٌ بذواتهم. فكيف يُمكننا إذًا مساعدة آباء اليوم؟ الخطوة الأولى هي الاعتراف بمعاناتهم.
إن كونك مصدرًا للرفاهية المالية لعائلتك مسؤولية شاقة، مع تزايد النفقات والحفاظ على نمط حياة معين. وكما تُعتبر النساء مصدرًا للرعاية العاطفية، يُنظر إلى الرجال على أنهم المعيل المالي الرئيسي. قد يكون من الصعب مواجهة ضغوط العمل، والتعامل مع عدم الاستقرار الوظيفي، ومحاولة ضمان كفاية دخل الأسرة. حتى عندما تُساهم المرأة ماليًا، فقد رُبِطَت ثقة الرجال بأنفسهم بقدرتهم على التوفير، وليس بمدى تواجدهم مع أطفالهم.
يُنظر إلى الرجال على أنهم جديرون بالثقة عندما يحققون نجاحًا مهنيًا. هل رأيت رجلين يتحدثان؟ يقتصر حديثهما على ما يحدث في العمل، وحالة السياسة، والاستثمارات، وأخبار العالم. لا يكشفان أبدًا عما يُقلقهما. قول الحقيقة سيجعلهما يبدوان ضعيفين، وهو ما يُعتبر بالنسبة للرجل علامة ضعف.
الغضب هو العاطفة الوحيدة التي يُسمح للرجل بالشعور بها، إذ يُعتبر صفة "رجولية" مناسبة. إذا بكى رجل، أو كان عاطفيًا، أو عبّر عن حزنه أو ألمه، يُنظر إليه على أنه غريب، وتُطلق عليه ألقاب مهينة. وعندما يكبر الصبيان، يُعبّرون عن أي عاطفة يشعرون بها على أنها غضب، لأنه الشيء الوحيد الذي يعرفون كيف يشعرون به.
نعم، الأمهات يعانين. هناك ضغط، ونقص في الدعم، وتوقعات غير واقعية لما ينبغي أن تكون عليه الأم في عصرنا الحديث دون وجود مجتمع يساعدها على تحقيق هذه الأهداف النبيلة. آباؤنا يعانون أيضًا. الشفاء هو عندما ننظر إلى الرجال لا كمجرمين، بل كأشخاص يصارعون شيطانهم الداخلي. هذه هي الخطوة الأولى.
تابع كافيتا على @conscious.parent أو www.raising-hearts.com