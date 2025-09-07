الإمارات: ضغط الأبوة مصدر قلق متزايد على الصحة العقلية للرجال

يقول غابور ماتي، الطبيب الرائد عالميًا والمتخصص في الصدمات النفسية والإدمان ونمو الأطفال: "الصدمة النفسية ليست ما يحدث لك، بل هي أن تكون وحيدًا مع ما يحدث لك". غالبًا ما يكون الرجال وحيدين مع ما يحدث لهم. أما النساء، فلا. تستطيع النساء التحدث مع بعضهن البعض؛ فنحن نفهم بعضنا البعض، بينما لا يملك الرجال القدرة على التحدث مع أي شخص عن جروحهم النفسية، ليس لأنهم لا يريدون ذلك؛ بل ببساطة لأنهم لم يُسمح لهم بذلك. إنهم يفتقرون إلى المهارة اللازمة.