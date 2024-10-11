الإمارات: "سارة بروك"من ضحية تنمرإلى تغيير حياة الآلاف

باعتبارها منظمة غير حكومية دولية مسجلة في المملكة المتحدة، تتميز مؤسسة سارة بنهجها الشامل الذي يركز على التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، وتمكين المجتمع. يتميز نهج سارة بالاستدامة، حيث يهدف إلى مساعدة المجتمعات على تحقيق الازدهار بشكل مستقل، مع تحسين رفاهية الآلاف من الناس في جميع أنحاء القارة.

اكتسبت سارة خبرة فريدة في العمل الخيري وجمع التبرعات والمسؤولية الاجتماعية من خلال سنوات من الخبرة التي بدأت في مجال الإعلام. بعد حصولها على درجة البكالوريوس في علم النفس، بدأت حياتها المهنية كصحفية، ثم انتقلت إلى مجالات الاتصالات والتنمية والعلاقات العامة. ساعدت خبرتها في الاستشارات المؤسسية، بالتعاون مع منظمات مرموقة مثل (كليفور تشانس و بي دبليو سي) PwC وClifford Chance وبورصة لندن، في سد الفجوة بين عالم الشركات والعمل الخيري."