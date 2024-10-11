الإمارات: زوجان يحولان الأحلام إلى حقيقة في الطب التجديدي

قالت نينا: "على الرغم من أنه لم يكن مستشاراً رسمياً للشركة حتى انتقلنا إلى الإمارات بعد سنوات، إلا أنه كان يعتبر بوصلة للشركة منذ إنشائها، ومستشاراً مهماً في كل خطوة على مسار شركتنا. وعدته أنه بحلول الوقت الذي يحتاج فيه حتماً إلى غضروف لشفاء كاحله، سنكون قد أعددناه له، وكنت أعلم أننا بحاجة لتسريع الأمور لتحقيق ذلك الوعد، وهو ما يجعل وجودنا في الإمارات ممكناً."