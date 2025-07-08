الإمارات: حفيدة"رام بوكساني" تتأمل في إرثه

الدكتور رام بوكساني. ربما تعرفونه كرائد أعمال، أو صاحب رؤية، أو رئيس مجلس إدارة، أو مؤسس، أو إنساني. لكن بالنسبة لي، كان يحمل لقبًا آخر - الأعز على قلبي: جدي. جدتي.

اليوم، ٨ يوليو ٢٠٢٥، يصادف مرور عام على رحيل نانا. ومن الطبيعي أن نتذكره بالطريقة التي كان سيحبها أكثر من أي شيء آخر - من خلال الكلمات. كانت الكتابة إحدى هواياتنا المشتركة. وهكذا، بينما أجلس لأكتب هذا، أتخيله بجانبي، وقلمًا أخضر في يدي، يُحرر بابتسامة.

عندما كانت عطلات نهاية الأسبوع في دبي يومي الجمعة والسبت، كانت أمسيات الجمعة تُضفي علينا راحةً فريدة. كنتُ أنا وأختي الكبرى، جاهنفي، نزور منزل نانا وناني، فنجده دائمًا جالسًا على مكتبه، منشغلًا تمامًا، يكتب شيئًا بقلمه الأخضر المميز. كان يشرح لنا بحرارة ما يعمل عليه - سواءً كان خطابًا أو مقالًا أو حتى خواطر - وكنا نجلس بجانبه، نستمع إليه بإعجاب. كانت كلماته تحمل دائمًا عمقًا، وأفكاره تدعونا دائمًا إلى التفكير.

كان نانا راويًا للقصص، وموثقًا للزمن. من سيرته الذاتية الشهيرة "الطريق السريع" ، إلى مقالاته وخطاباته العديدة، وثّق رحلة دبي - ليس فقط بالحقائق، بل بالقلب أيضًا. لقد منح صوتًا لمدينة، لجيل بأكمله.

في أحد الأيام، نظرتُ إليه وقلتُ: "جدتي، أريد أن أصبح كاتبًا مثلكِ!" فأجابني دون تردد: "إذن عليكِ الكتابة يا هيماكو". هكذا كان. رجلٌ يُلهم الآخرين، ويُمكّننا نحن أحفاد بوكساني السبعة بطرقٍ فريدة.

بتشجيعه، نشرتُ أول كتاب أطفال لي، "كلمات ثمينة" ، عام ٢٠١٨. وفي العام التالي، حضرنا مهرجان الإمارات للآداب معًا - هو مع كتابه، وأنا مع كتابي. تعرّفنا على بعضنا البعض كثنائي أدبي يجمع بين الجد والحفيدة. وحقًا، لم أشعر قط بفخرٍ أكبر من تلك الابتسامة المتبادلة بيننا. منذ رحيله، أدركتُ أمرًا بالغ الأهمية: لا أحد يفقد جدًّا حقًّا. كلماتهم، وقيمهم، وحبهم - هي التي تُشكّل شخصيتنا. وتخليدًا لإرثه، أودُّ أن أشارككم ثلاثة مبادئ توجيهية علّمني إياها - دروسٌ أحملها معي كل يوم، مُدوّنة في ثلاثة أحرف من اسمه: