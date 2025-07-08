الإمارات: حفيدة"رام بوكساني" تتأمل في إرثه

الدكتور رام بوكساني. ربما تعرفونه كرائد أعمال، أو صاحب رؤية، أو رئيس مجلس إدارة، أو مؤسس، أو إنساني. لكن بالنسبة لي، كان يحمل لقبًا آخر - الأعز على قلبي: جدي. جدتي.
اليوم، ٨ يوليو ٢٠٢٥، يصادف مرور عام على رحيل نانا. ومن الطبيعي أن نتذكره بالطريقة التي كان سيحبها أكثر من أي شيء آخر - من خلال الكلمات. كانت الكتابة إحدى هواياتنا المشتركة. وهكذا، بينما أجلس لأكتب هذا، أتخيله بجانبي، وقلمًا أخضر في يدي، يُحرر بابتسامة.
عندما كانت عطلات نهاية الأسبوع في دبي يومي الجمعة والسبت، كانت أمسيات الجمعة تُضفي علينا راحةً فريدة. كنتُ أنا وأختي الكبرى، جاهنفي، نزور منزل نانا وناني، فنجده دائمًا جالسًا على مكتبه، منشغلًا تمامًا، يكتب شيئًا بقلمه الأخضر المميز. كان يشرح لنا بحرارة ما يعمل عليه - سواءً كان خطابًا أو مقالًا أو حتى خواطر - وكنا نجلس بجانبه، نستمع إليه بإعجاب. كانت كلماته تحمل دائمًا عمقًا، وأفكاره تدعونا دائمًا إلى التفكير.
كان نانا راويًا للقصص، وموثقًا للزمن. من سيرته الذاتية الشهيرة "الطريق السريع" ، إلى مقالاته وخطاباته العديدة، وثّق رحلة دبي - ليس فقط بالحقائق، بل بالقلب أيضًا. لقد منح صوتًا لمدينة، لجيل بأكمله.
في أحد الأيام، نظرتُ إليه وقلتُ: "جدتي، أريد أن أصبح كاتبًا مثلكِ!" فأجابني دون تردد: "إذن عليكِ الكتابة يا هيماكو". هكذا كان. رجلٌ يُلهم الآخرين، ويُمكّننا نحن أحفاد بوكساني السبعة بطرقٍ فريدة.
بتشجيعه، نشرتُ أول كتاب أطفال لي، "كلمات ثمينة" ، عام ٢٠١٨. وفي العام التالي، حضرنا مهرجان الإمارات للآداب معًا - هو مع كتابه، وأنا مع كتابي. تعرّفنا على بعضنا البعض كثنائي أدبي يجمع بين الجد والحفيدة. وحقًا، لم أشعر قط بفخرٍ أكبر من تلك الابتسامة المتبادلة بيننا. منذ رحيله، أدركتُ أمرًا بالغ الأهمية: لا أحد يفقد جدًّا حقًّا. كلماتهم، وقيمهم، وحبهم - هي التي تُشكّل شخصيتنا. وتخليدًا لإرثه، أودُّ أن أشارككم ثلاثة مبادئ توجيهية علّمني إياها - دروسٌ أحملها معي كل يوم، مُدوّنة في ثلاثة أحرف من اسمه:
ر - المرونة
الحياة لا تُقدّم ضماناتٍ أو ضمانات، بل تُقدّم فقط إمكانياتٍ وفرصًا - فلا تُفوّتوها.
في الثامنة عشرة من عمره، غادر نانا الهند واستقل قاربًا إلى دبي رغم جهله السباحة وخوفه من البحر المفتوح. كل ما كان يحمله معه خمس روبيات، وعزيمة، وإيمان راسخ بأن شيئًا أعظم ينتظره.
كانت دبي آنذاك بعيدة كل البعد عن أفقها الذي نعرفه اليوم. لم تكن هناك مطارات، ولا كهرباء، ولا تكييف هواء - فقط مصابيح الكيروسين لإضاءة الأمسيات، وخبز النان من المتجر الإيراني لمشاركته مع الأصدقاء. لكن نانا لم يرَ قط ما كان ينقصها. لم يرَ إلا ما هو ممكن.
بالنسبة لي، لم تكن المرونة مجرد كلمة. بل كانت أسلوب حياة جدتي، وطريقة حديثها، وعملها، وعيشها. دائمًا إلى الأمام، ودائمًا بكرامة.
أ- استخدم خيالك دائمًا
"المنطق يمكن أن يأخذك من الألف إلى الياء. ولكن أبعد من ذلك، تحتاج إلى الخيال."
عندما كان جدي في الحادية والعشرين من عمره، سأل صاحب عمله إن كان بإمكانه تجاوز دوره المعتاد وجذب العملاء بنفسه. ثبطه رؤساؤه، لكن جدي كان لديه رؤية. في ظهيرة هادئة، عندما كان المكتب خاليًا، جمع العينات، وركب قاربًا صغيرًا عبر النهر، وحقق أول صفقة له: 125 دولارًا.
هذه اللحظة تعكس الطريقة التي تعاملت بها نانا مع الحياة: فكر
ثق بنفسك، وحاول. عندما أرى ITL Cosmos، لا أرى مجرد شركة، بل أرى كيف تحوّل خيال جدتي إلى واقع.
م – اصنع، لا تقلد
"القاعدة الذهبية التي اتبعتها دائمًا هي: لا تنافس أو تنسخ، بل ابتكر."
في سبعينيات القرن الماضي، ومع ازدهار اقتصاد دبي، تمسّكت معظم الشركات بمجالات مألوفة. بالنسبة لشركة ITL، كان ذلك المجال هو المنسوجات. لم تكن قيادة نانا تتمحور حول متابعة ما يفعله الآخرون، بل حول استشراف ما سيأتي لاحقًا.
بينما تمسك الآخرون بمسارهم، ساعد هو شركة كوزموس على التحول إلى الإلكترونيات. لم يكن الخيار سهلاً، ولم يكن الخيار الواضح. لكنه كان وفياً لإيمانه بالإبداع لا التقليد. وكما كان يقول دائماً: "إذا تغيرت مع التغيير، نجحت. إذا أحدثت التغيير، فأنت قائد".
وهذا يعني ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).
بدأت رحلة جدتي في دبي في الثامنة عشرة من عمرها، بقارب وخمس روبيات وحلم تحت سماء ماطرة. كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما توفي.
في حفل تخرجي من المدرسة الثانوية، ضغط على يدي وابتسم وقال: "العالم لك يا هيماكو". شعرتُ أنه بقي معي لفترة كافية لرؤيتي أخطو أولى خطواتي نحو الرشد. الآن، وأنا أخطو نحو الرشد، أحمل صوته وقيمه وقوته الهادئة معي دائمًا. أحبك يا جدتي.