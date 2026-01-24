الإمارات: جمال مفخخ.. صرخات تحذير من مضاعفات صحية لوصلات الرموش المنزلية

بالنسبة للكثيرين، تعد وصلات الرموش طريقة سريعة للحصول على رموش أكثر كثافة وجاذبية. ولكن بالنسبة للمغتربة السريلانكية تانيا رودريغو، تحول موعد صالون روتيني قبل خمسة أشهر إلى عدوى عين مستمرة جعلتها حذرة بشأن هذا الاتجاه الجمالي.

"تركت وصلة الرموش عيني حمراء ومع إحساس بالحرقان،" تتذكر الشابة البالغة من العمر 28 عامًا، والتي تعمل مديرة في حضانة بدبي. استمر الانزعاج لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام.

لم تكن هذه أول رد فعل لها تجاه الوصلات، لكنها كانت الأسوأ على الإطلاق. “مرة سابقة، احمرت عيني، لكنها زالت بسرعة. هذه المرة، كان الحرق شديدًا لدرجة أنني اضطررت لاستخدام قطرات العين فقط لإعادتها إلى طبيعتها.”

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع كيه تي على قنوات واتساب.

يقول الأطباء إن تجربتها ليست نادرة. وقالت الدكتورة نيكولا باراشوري، أخصائية طب وجراحة الشبكية في مستشفى أستر القصيص: "هناك زيادة في عدد المرضى الذين يراجعوننا بسبب مضاعفات وصلات الرموش".

وأوضحت أن المشاكل الشائعة تشمل مضاعفات مثل التهاب الجفن (التهاب حافة الجفن)، وجفاف العين، وتساقط الرموش، والتهاب الملتحمة، والتهاب القرنية. وأضافت: "يمكن للمرضى أيضًا أن يعانوا من ردود فعل تحسسية أو سامة للمواد اللاصقة المستخدمة في وصلات الرموش".