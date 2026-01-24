الإمارات: جمال مفخخ.. صرخات تحذير من مضاعفات صحية لوصلات الرموش المنزلية

بالنسبة للكثيرين، تعد وصلات الرموش طريقة سريعة للحصول على رموش أكثر كثافة وجاذبية. ولكن بالنسبة للمغتربة السريلانكية تانيا رودريغو، تحول موعد صالون روتيني قبل خمسة أشهر إلى عدوى عين مستمرة جعلتها حذرة بشأن هذا الاتجاه الجمالي.
"تركت وصلة الرموش عيني حمراء ومع إحساس بالحرقان،" تتذكر الشابة البالغة من العمر 28 عامًا، والتي تعمل مديرة في حضانة بدبي. استمر الانزعاج لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام.
لم تكن هذه أول رد فعل لها تجاه الوصلات، لكنها كانت الأسوأ على الإطلاق. “مرة سابقة، احمرت عيني، لكنها زالت بسرعة. هذه المرة، كان الحرق شديدًا لدرجة أنني اضطررت لاستخدام قطرات العين فقط لإعادتها إلى طبيعتها.”
يقول الأطباء إن تجربتها ليست نادرة. وقالت الدكتورة نيكولا باراشوري، أخصائية طب وجراحة الشبكية في مستشفى أستر القصيص: "هناك زيادة في عدد المرضى الذين يراجعوننا بسبب مضاعفات وصلات الرموش".
وأوضحت أن المشاكل الشائعة تشمل مضاعفات مثل التهاب الجفن (التهاب حافة الجفن)، وجفاف العين، وتساقط الرموش، والتهاب الملتحمة، والتهاب القرنية. وأضافت: "يمكن للمرضى أيضًا أن يعانوا من ردود فعل تحسسية أو سامة للمواد اللاصقة المستخدمة في وصلات الرموش".
بينما يمكن أن تتراوح تكلفة مواعيد صالونات وصلات الرموش من 200 إلى 500 درهم، تتوفر مجموعات الرموش المنزلية بسهولة عبر الإنترنت بسعر لا يتجاوز 30 درهمًا. ومع ذلك، قد تساهم هذه الراحة في زيادة عدد الحالات التي يراها الأطباء.
تعلمت سادية، مغتربة مغربية تبلغ من العمر 31 عامًا (لم ترغب في الكشف عن اسمها الكامل)، هذا الأمر بنفسها بعد أن طلبت مجموعة وصلات رموش منزلية عبر الإنترنت في محاولة لتوفير المال. وبدلاً من ذلك، انتهى بها الأمر بإنفاق المزيد على العلاج بعد إصابتها باحمرار وحكة شديدين. وقالت إنها استخدمت في البداية قطرات للعين لتهدئة الاحمرار والحكة، ولكن عندما لم تتحسن الأعراض بعد عدة أيام، طلبت المساعدة الطبية.
“لقد خفت وقررت فحصها،” قالت. منذ ذلك الحين، تقوم بتركيب الرموش فقط بواسطة محترفين — وبوتيرة أقل بكثير.
“الآن، أنا فقط أقوم بتجعيد رموشي واستخدام الماسكارا،” قالت. “إذا كان لدي حدث أو إجازة، فإنني أحجز موعدًا لتركيب الرموش لأن وجودها جاهزة يوفر لي الكثير من الوقت.”
لاحظت فنية الرموش أولغا ف. أن حالات مثل حالة ساديا ليست نادرة على الإطلاق. "يأتي على الأقل عدد قليل من العملاء كل أسبوع بمشاكل ناجمة عن تركيب الرموش في المنزل،" قالت.
"غالبًا ما يقلل الناس من مدى حساسية منطقة العين. قد تبدو وصلات الرموش التي تصنعها بنفسك سهلة عبر الإنترنت، ولكن بدون تدريب مناسب، يمكنك إلحاق ضرر جسيم بعينيك. يكفي وضع خاطئ واحد أو أداة ملوثة لإحداث عدوى أو رد فعل تحسسي،" أضافت.
“أتفهم الرغبة في توفير المال، لكن الرموش التي تصنعها بنفسك لا تستحق المخاطرة. عيناك أهم من ذلك بكثير — اترك تركيب الرموش للمحترفين المدربين،" حذرت الأوكرانية البالغة من العمر 26 عامًا.
وفقًا لكل من أولغا ونيكولا، يمكن أن تحدد التقنيات المستخدمة لتطبيق هذه الرموش ما إذا كان العميل سينتهي بعيون جميلة أو إصابة مؤلمة. تعتبر الوصلات الثقيلة، والطبقات المتعددة من الرموش، والأدوات غير المعقمة، والغراء الموضوع قريبًا جدًا من حافة الجفن من بين أخطر الممارسات.
نوع اللاصق مهم أيضًا. “يمكن أن تسبب المواد اللاصقة القائمة على الفورمالديهايد ردود فعل تحسسية شديدة،” قالت الدكتورة نيكولا، مضيفة أن المواد اللاصقة القائمة على ميثيل وإيثيل سيانوأكريلات تشكل أعلى خطر للتهيج.
لقد أدى انتشار مجموعات الرموش المنزلية إلى تفاقم المشكلة. بينما يلجأ الكثيرون إليها كبديل أرخص، فإنهم يعرضون أنفسهم دون علم لمخاطر أكبر. “ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في هذا الاتجاه،” لاحظت نيكولا. “المزيد من الناس يجربون وصلات الرموش، ولكن عددًا أقل يفهم المخاطر. المشكلة الأكبر ليست فقط الأعداد — بل هي نقص الوعي.”
يعد التعرف على الأعراض المبكرة للعدوى أمرًا بالغ الأهمية، ومع ذلك يغفل العديد من مستخدمي الرموش علامات التحذير. أوضحت نيكولا أن أعراضًا مثل احمرار الجفن، والتورم، والحكة غالبًا ما تشير إلى التهاب الجلد التماسي الناتج عن غراء الرموش. قد يشير الحرقان والدموع المفرطة إلى إصابة في سطح العين، بينما يعتبر التقيح أو الإفرازات علامات كلاسيكية للعدوى.
يمكن أن تتفاقم ردود الفعل التحسسية أو السامة للمواد اللاصقة بسرعة إذا لم يتم علاجها. “الأكثر خطورة هي التهابات القرنية التي تؤدي إلى تقرحات وتندب، والتي يمكن أن تسبب العمى،” حذرت. “التهيج المتكرر يمكن أن يسبب أيضًا تندب الجفن.”
فقدان الرموش هو علامة حمراء أخرى. “يمكن أن تحدث الفجوات في الرموش أو تساقط الرموش الملحوظ عندما تسحب الوصلات الرموش الطبيعية،” أوضحت. “إذا استمر الناس في استخدام الوصلات عندما يحدث هذا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم لبصيلات الشعر.”
عندما يتعلق الأمر بالبدائل الأكثر أمانًا، قالت أولغا إن الخيارات موجودة، ولكن لا يوجد أي منها خالٍ تمامًا من المخاطر. الرموش المغناطيسية، على سبيل المثال، تقضي على التفاعلات المتعلقة بالغراء ولكنها لا تزال تتطلب استخدامًا دقيقًا ومحدودًا.
رددت نيكولا هذا، قائلة: “إنها’ أكثر أمانًا من الوصلات الملصقة، ولكن حتى الرموش المغناطيسية لا ينبغي استخدامها بشكل عرضي،” نصحت. “بالنسبة للكثير من الناس، فإن أفضل نهج هو ببساطة تقليل عدد مرات استخدامهم لأي من هذه المنتجات.”
وفقًا لنيكولا، فإن مجموعات معينة أكثر عرضة للمضاعفات من غيرها.
الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة أو مرض السكري يحتاجون إلى حذر إضافي أيضًا. حتى مكان إقامتك يهم. “يميل أولئك الذين يعيشون في بيئات متربة أو رطبة أو ملوثة إلى التعرض لتهيج والتهابات أكثر بكثير،" أوضحت.
تنشأ العديد من إصابات الرموش من المادة اللاصقة. عندما سُئلت كيف يمكن للمستهلكين معرفة ما إذا كانت منتجات الرموش التي يستخدمونها تحتوي على مكونات ضارة، أوضحت نيكولا أن المشكلة غالبًا ما تبدأ بسوء التنظيم. “للأسف، العديد من المواد اللاصقة للرموش ومنتجات التجميل غير منظمة بشكل جيد،” قالت.
قالت إنه يجب على الناس الانتباه جيدًا لتركيبة المادة اللاصقة، مع إعطاء الأولوية لـ
وفقًا لها، فإن علامات التحذير عادة ما تكون موجودة: رائحة كيميائية قوية، إحساس بالحرقان أثناء التطبيق، احمرار أو تمزق يستمر لساعات، أو لزوجة وتقشر على طول خط الرموش.
على الرغم من المخاطر الواضحة، يقول بعض المستخدمين إن صالوناتهم تقلل من شأن الالتهابات أو التهيج بوصفها “طبيعية.” ومع ذلك، توضح نيكولا: “لا، هذا ليس طبيعيًا. إنه شائع — لكن هذا لا يجعله مقبولًا.”
وأوضحت أن مشكلات مثل التهاب الجفن (التهاب خط الرموش بسبب الأوساخ أو سوء النظافة)، والتهاب الجلد التماسي التحسسي، والتهاب الملتحمة الكيميائي والبكتيري، وخلل الغدد الميبومية بسبب انسداد الغدد، وحتى سحجات القرنية يمكن أن تحدث حتى في الصالونات ذات السمعة الطيبة — ولكن يجب الوقاية منها بالنظافة المناسبة، والتقنية الصحيحة، والرعاية اللاحقة الجيدة.
“عندما يقول صالون إن الالتهابات طبيعية، فهذه علامة حمراء. عادة ما يعني ذلك أنهم يعيدون استخدام الأدوات، أو لا يقومون بالتطهير بشكل صحيح، أو يستخدمون مواد لاصقة منتهية الصلاحية أو ذات جودة منخفضة، أو يفشلون في توجيه العملاء بشأن التنظيف (الرعاية اللاحقة).”
لاحظت نيكولا أنها ترى مشاكل متعلقة بالرموش بشكل متكرر، غالبًا عدة مرات في الأسبوع. تشمل الحالات النموذجية ردود الفعل التحسسية تجاه الغراء، والتهاب الجفن بسبب سوء التنظيف، والدمل، والكيس الدهني، والتهاب الملتحمة، والإصابات الناتجة عن خدش الرموش الصناعية المطبقة بشكل خاطئ للعين. أسوأ حالة واجهتها كانت لمريضة أصيبت بـ "تندب دائم في الجفن وفقدان دائم للرموش (بعد تهيج متكرر وتطبيق غير صحيح)."
إذن كيف يمكن للعملاء تحديد صالون جدير بالثقة؟ وفقًا لنيكولا، يتبع أفضل الفنيين بروتوكولات نظافة صارمة، "يستخدمون مواد لاصقة طازجة من الدرجة الطبية، ويطهرون الأدوات جيدًا بين العملاء، ويعتمدون على الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل ضمادات العين وعصي الماسكارا، والفرش الدقيقة".
وأشارت إلى أنهم أيضًا "يجرون اختبارات الحساسية، ويحافظون على نظافة محطات عملهم، ويخزنون المنتجات بشكل صحيح، ويطبقون الرموش بالمسافة الصحيحة — حوالي واحد إلى اثنين مليمتر بعيدًا عن الجلد".
وأشارت إلى أن الصالونات الجيدة تشجع أيضًا على تنظيف خط الرموش وتعمل بإضاءة مناسبة وأدوات تكبير لضمان تطبيق دقيق وآمن.
