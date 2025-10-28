الإمارات تودع العود والزهور.. و"غزل البنات" و"المانجو" يسيطران على رفوف العطور

من علكة الفقاعات إلى غاناش الشوكولاتة، يُشير التحول عن عطور الأزهار والعود التقليدية إلى تغير جذري في تفضيلات المستهلكين، لا سيما بين المشترين الشباب الذين يُحركون الطلب من خلال منشوراتهم المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتقييمات الإلكترونية. ويشير مراقبو الصناعة إلى أن الانتشار الواسع لهذه العطور قد خلق منافسة حامية بين المصنّعين.