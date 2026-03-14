الإمارات تعزز أمن "أدوية الأطفال" وتدعم حقهم في "المعرفة الرقمية"

تعمل الإمارات على تعزيز معايير السلامة للأدوية التي يستخدمها الأطفال، وفي الوقت نفسه تعزز الوصول إلى معلومات صحية رقمية موثوقة، حسبما صرح مسؤول صحي رفيع قبل يوم الطفل الإماراتي.

قالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للأدوية (EDE)، إن حماية صحة الأطفال تظل أولوية وطنية، وأن هناك أنظمة تنظيمية صارمة لضمان سلامة الأدوية المتوفرة في الإمارات.

في بيان بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي يُحتفل به سنويًا في 15 مارس، قالت الدكتورة الكعبي إن هذه المناسبة توفر فرصة لإعادة تأكيد التزام الدولة بحماية رفاهية الأطفال وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المتاحة لهم.

“صحة أطفالنا أولوية وطنية،” قالت، مشيرة إلى أن مؤسسة الإمارات للأدوية ملتزمة بضمان أعلى معايير السلامة للأدوية المخصصة للأطفال في السوق المحلية لدولة الإمارات.

وأضافت أن هذه الجهود تشكل جزءًا من رؤية وطنية أوسع تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم التنمية.

كما سلطت الدكتورة الكعبي الضوء على شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام، 'الحق في المعرفة الرقمية.'

وقالت إن الشعار يؤكد على أهمية مساعدة الأطفال وأولياء الأمور في الوصول إلى معلومات صحية رقمية موثوقة حتى يتمكنوا من فهم الاستخدام الآمن للأدوية بشكل أفضل.

وفقًا لمؤسسة الإمارات للأدوية، فإن تمكين العائلات من الوصول إلى معلومات موثوقة عبر الإنترنت يمكن أن يساعد في تعزيز ممارسات الأدوية الآمنة ودعم مجتمعات أكثر صحة.

قالت الدكتورة الكعبي إن المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا لضمان سلامة أدوية الأطفال من خلال إطار تنظيمي شامل يتماشى مع معايير الجودة الدولية.

تساعد هذه الإجراءات أيضًا في تعزيز نظام أمن الأدوية في البلاد وتحسين كفاءة قطاع الرعاية الصحية، مع تشجيع الابتكار والمرونة في السياسات الصيدلانية.

وأضافت أن الإمارات تواصل تقديم مثال قوي عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأفراد وتحسين جودة الحياة.

“الأطفال هم المستقبل، وحماية صحتهم مسؤولية نأخذها على محمل الجد،” قال الدكتور الكعبي.