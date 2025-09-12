الإمارات تطلق فحص "الحمض النووي" لتتبع الأنساب عبر الأجيال

ظل اختبار الأنساب ممارسة معروفة منذ وقت طويل، والآن في الإمارات، وسّع مستشفى رأس الخيمة هذه الخدمة بإضافة فحص Y-DNA المبتكر، الذي يحلل الحمض النووي للفرد أو المخطط البيولوجي عبر اللعاب لاكتشاف الأصول العائلية والخلفية العرقية والسلالة.
وجاء في بيان صادر عن المستشفى إلى صحيفة «الخليج تايمز» يوم الخميس: «من خلال مقارنة الحمض النووي للفرد مع السكان حول العالم، يساعد الاختبار في تحديد التركيبة العرقية، وحالات التزاوج الخارجي (التهجين)، والأقارب، والتاريخ العائلي ضمن نحو خمس إلى سبع أجيال».
يقوم فحص Y-DNA بتحليل الكروموسوم Y الموجود فقط لدى الذكور. وقد استخدمه العلماء بشكل متزايد لدراسة الهجرة البشرية والتطور وانتشار السكان. وتمتاز طفراته الفريدة بثباتها عبر الأجيال، ما يسمح للباحثين بتتبع التسلسلات بدقة ورسم خريطة مفصلة للسلالة الأبوية.
يمكن لفحص Y-DNA تحديد الروابط العائلية بين أقارب ذكور مثل الأب والابن، الأشقاء أو أبناء العم وتقدير عدد الأجيال التي مضت منذ السلف الأبوي المشترك. وعند دمجه مع فحص الأنساب، فإنه يوفّر رؤية شاملة لكل من السلالة الأبوية والأنساب عموماً.
يجمع مستشفى رأس الخيمة بين تقنيات الجيل التالي من التسلسل (NGS) وخوارزمياته المعلوماتية الحيوية الخاصة، وبواسطة عينة بسيطة من اللعاب فقط، يفتح نافذة على السلالة الأبوية.
وبما أن Y-DNA ينتقل حصراً من الأب إلى الابن، فإنه يتيح للرجال استكشاف أنماط الهجرة الذكورية عبر آلاف السنين. التحليل يركز على السلالة الأبوية، موضحاً من أين جاء أسلاف الأب وكيف جابوا التاريخ في رحلاتهم. ويشمل التقرير وصلة لخريطة تفاعلية حية، تتتبع آثار الأجداد أثناء هجرتهم عبر العالم.
قال الدكتور حافظ أحمد، رئيس قسم البيولوجيا الجزيئية في مستشفى رأس الخيمة ورئيس قسم الأحياء الدقيقة في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «اختبار الأنساب ليس مجرد علم إنه رحلة إلى الماضي. عبر فحص Y-Haplogroup يمكننا تتبع الجذور الأبوية، استكشاف مسارات الهجرة، وربط الناس بتراثهم التاريخي بطريقة لم تُطبَّق محلياً من قبل».
وأضاف: «استناداً إلى سنوات من بيانات الأنساب في مختبرنا للجيل التالي من التسلسل، برزت المجموعة الجينية J1 (J1-P58) كالمجموعة العربية الرئيسة، وتنتشر بشكل واسع في شبه الجزيرة العربية، وتشكل 40 إلى 75 في المئة من السكان في بعض المناطق. نحو 34 في المئة من الذكور الإماراتيين الذين خضعوا للفحص في مستشفى رأس الخيمة ينتمون إلى هذه المجموعة، إلى جانب مجموعات أخرى مثل J2 وE1 وR1 التي وُجدت أيضاً ضمن السكان المحليين في الإمارات، ما يسلط الضوء على أن الحمض النووي للإماراتيين يتشارك أوجه شبه مهمة مع سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا».
وأوضح قائلاً: «البصمات الجينية السلفية التي حُددت عند الإماراتيين متطابقة مع بصمات أشخاص من دول مثل تونس، الجزائر، مصر، سوريا، العراق، إيران والهند. هذا التداخل يعكس تاريخ الإمارات الطويل كمفترق طرق للتجارة والهجرة والتبادل الثقافي الممتد عبر قرون».
وقال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: «هناك شيء مثير للغاية في الاتصال بماضيك. اكتشاف من أين أتى أجدادك، وفهم الرحلات التي خاضوها، ورؤية كيف تستمر قصصهم في حمضك النووي. اختبارات الأنساب وY-Haplogroup المدمجة لدينا تمكّن الناس من عيش هذه الرحلة الشخصية للاكتشاف، وجعل التاريخ ينبض بالحياة ويصبح شخصياً للغاية».
وأضاف الدكتور أشندو باندي، الرئيس التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: «لطالما كان لدى البشر فضول حول أصولهم، ولكن اليوم تتيح لنا التكنولوجيا استكشاف هذا الفضول كما لم يحدث من قبل. بإمكاننا كشف رؤى تفصيلية عن السلالة والهجرة والتراث الجيني، والتي كان يستحيل الوصول إليها قبل عقد واحد فقط. إنها نقلة نوعية تجعل علم الأنساب أكثر دقة وإتاحة ومعنى للجميع في الإمارات».