الإمارات تطلق فحص "الحمض النووي" لتتبع الأنساب عبر الأجيال

وأضاف: «استناداً إلى سنوات من بيانات الأنساب في مختبرنا للجيل التالي من التسلسل، برزت المجموعة الجينية J1 (J1-P58) كالمجموعة العربية الرئيسة، وتنتشر بشكل واسع في شبه الجزيرة العربية، وتشكل 40 إلى 75 في المئة من السكان في بعض المناطق. نحو 34 في المئة من الذكور الإماراتيين الذين خضعوا للفحص في مستشفى رأس الخيمة ينتمون إلى هذه المجموعة، إلى جانب مجموعات أخرى مثل J2 وE1 وR1 التي وُجدت أيضاً ضمن السكان المحليين في الإمارات، ما يسلط الضوء على أن الحمض النووي للإماراتيين يتشارك أوجه شبه مهمة مع سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا».