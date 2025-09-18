الإمارات تطلق حملة لقاح الإنفلونزا.. توفر واسع وأنواع خاصة لكبار السن

تحث السلطات الصحية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة السكان على أخذ لقاحات الإنفلونزا، مشيرة إلى أن اللقاحات متوفرة بسهولة في المراكز الصحية في جميع أنحاء دبي.

وأشار الأطباء خلال الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية 2025-2026 يوم الخميس، إلى أن الإنفلونزا يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الحالات المزمنة، وفي الحالات الشديدة، تؤدي إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي أو تعفن الدم.

وقال الأطباء أيضًا إن الأفراد الذين يعانون من حالات طبية سابقة أو أعراض شديدة يجب أن يطلبوا رعاية طبية فورية.

صرحت الدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، قائلةً: "يتوفر لقاح الإنفلونزا الجديد في مراكز ومستشفيات دبي الصحية، ويغطي جميع الفئات العمرية، ابتداءً من عمر ستة أشهر. يتوفر نوعان من اللقاحات: لقاح قياسي لعامة السكان، ولقاح بجرعات عالية مصمم خصيصًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر ويعانون من ضعف في جهاز المناعة. وتمتد حملة التطعيم من سبتمبر 2021 إلى مارس 2026، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدل انتشار لفيروس الإنفلونزا في دولة الإمارات".

لماذا التطعيم مهم؟

تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسرعة، خاصةً في الأماكن المزدحمة كالمدارس ودور رعاية المسنين. عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب، تنطلق قطرات صغيرة تحمل الفيروس في الهواء، وقد تُصيب الأشخاص القريبين. كما قد ينتشر الفيروس عبر الأيدي الملوثة. للحد من انتقال العدوى، من الضروري تغطية الفم والأنف عند السعال وغسل اليدين باستمرار.

في المناطق المعتدلة، تنتشر حالات تفشي الإنفلونزا بشكل شائع خلال فصل الشتاء، بينما في المناطق الاستوائية، يمكن أن تحدث في أي وقت من السنة. فترة الحضانة - وهي الفترة بين الإصابة وظهور الأعراض - عادةً ما تستمر حوالي يومين، وقد تتراوح بين يوم واحد وأربعة أيام.