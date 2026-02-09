الإمارات تطلق تقنية "التروية" لثورة جديدة في زراعة الأعضاء

عندما يتوفر عضو متبرع به، غالباً ما يكون الوقت هو العدو الأكبر. بالنسبة للمرضى الذين ينتظرون في مستشفيات الإمارات وحول العالم، يمكن لكل ساعة أن تحدد ما إذا كانت عملية الزراعة ستنجح أم ستفشل.