الإمارات: تطبيق انقطاع الطمث يُمكّن النساء أوسطياً

لعقود، كان انقطاع الطمث مرحلة انتقالية صامتة ومربكة ومعزولة في كثير من الأحيان لملايين النساء، وخاصةً في المجتمعات التي تُحاط فيها الصحة الإنجابية بالوصمة. لكن كوثر طاهر، الصيدلانية الكندية المرخصة ومؤسسة التكنولوجيا النسائية، والبالغة من العمر 46 عامًا، مصممة على تغيير ذلك من خلال تطبيق MeNOW (رفيقتي في انقطاع الطمث)، وهو أول تطبيق من نوعه يُراعي الثقافات المختلفة لمرحلة انقطاع الطمث، ومتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية.
بُني تطبيق MeNOW على أسس التعاطف والعلم وسهولة الوصول، وهو ليس مجرد تطبيق صحي عادي، بل هو حركة تُمكّن النساء من تتبع الأعراض، والحصول على تعليم قائم على الأدلة، والتواصل مع بعضهن البعض خلال إحدى أهم مراحل حياتهن.
لم تبدأ رحلة كوثر نحو التكنولوجيا النسائية بخطة عمل، بل بشغفٍ بتثقيف المرضى. تخرجت من كلية الصيدلة بجامعة تورنتو، وعملت لعقدين في صيدليات كندية للمرضى الخارجيين، وترقت في نهاية المطاف لتصبح مديرة صيدلية إقليمية وأستاذة مساعدة. في السادسة والأربعين من عمرها، تمر كوثر بفترة ما قبل انقطاع الطمث، وتواجه مشاكل مثل ضبابية الدماغ والإرهاق وآلام المفاصل.
لطالما آمنتُ بقوة المعرفة في الشفاء، كما تُشارك. "سواءً في الصيدلية أو في قاعة الدراسة، رأيتُ كيف يُمكن للتعليم أن يُغيّر النتائج الصحية. MeNOW هو استمرارٌ لهذه الرسالة، ولكن الآن، أصبح رقميًا، ويُركّز على النساء."
كشف انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة قبل أربع سنوات عن فجوة كبيرة في الوعي بالصحة الإنجابية. تتذكر قائلةً: "لاحظتُ سريعًا قلة الحديث عن انقطاع الطمث. كانت النساء يعانين من مرحلة ما قبل انقطاع الطمث في صمت، في حيرة من أمرهن ودون أي دعم. أدركتُ أنه لا بد من وجود طريقة أفضل".
تقول كوثر: "معظمنا لم يتحدث عن الدورة الشهرية من قبل، لذا يبدو انقطاع الطمث بمثابة مرحلة جديدة". وتضيف: "منظمة MeNOW هنا لتغيير هذا الوضع من خلال تزويد النساء بأدوات لفهم صحتهن والتعبير عنها والدفاع عنها".
والأهم من ذلك، أنها مجانية تمامًا. وتضيف: "نؤمن بأن الوصول إلى المعلومات لا ينبغي أن يعتمد على الدخل. كل امرأة تستحق أن تشعر بأن صوتها مسموع ومدعوم".
أكثر من مجرد تطبيق، أصبح MeNOW بمثابة شريان حياة للنساء اللواتي يمررن برحلة انقطاع الطمث التي غالبًا ما يُغفل عنها. يعتمد MeNOW على ثلاثة ركائز أساسية: التتبع، والتثقيف، والتواصل، ويقدم دعمًا شاملًا وسهل المنال في كل مرحلة.
من خلال تطبيق "تراك"، يُمكن للنساء تسجيل أكثر من 40 عرضًا - جسديًا وعاطفيًا ومعرفيًا - بالإضافة إلى أنماط تدفق الدورة الشهرية. تُجمع البيانات في ملف PDF قابل للمشاركة، مما يُحوّل التجارب المتفرقة إلى صورة واضحة وشاملة تُمكّن من إجراء محادثات أكثر وعيًا وفعالية مع مُقدمي الرعاية الصحية.
يُتيح ركن التثقيف مساحةً آمنةً للتعلم. من خلال مكتبةٍ مُختارةٍ من المقالات المُستندة إلى الأدلة والمُراعية للثقافات، تُقدم MeNOW إجاباتٍ على أسئلةٍ تتردد الكثيرات من النساء في طرحها، حتى بين الصديقات المُقرّبات. إنه مصدرٌ موثوقٌ يلتقي فيه العلم بالتعاطف.
ثم هناك الركيزة الأساسية: "التواصل"، جوهر MeNOW. تجمع المجتمعات داخل التطبيق واللقاءات الواقعية النساء معًا، مما يخلق مساحة لتبادل الخبرات والدعم المتبادل والتواصل الهادف الذي يتجاوز حدود العيادات.
لفتت رؤية كوثر انتباه برنامج تسريع صحة المرأة التابع لشركة Flat6Labs، والمدعوم من شركة Organon. من بين أكثر من 300 متقدم عالميًا، اختيرت من بين أفضل سبعة مؤسسين، ودُعيت لتقديم عرضها التقديمي لمشروع MeNOW في معرض جيتكس دبي.
تقول: "كان البرنامج الذي استمر 25 أسبوعًا نقطة تحول. لقد ربطني بخبراء ومرشدين في مجال الرعاية الصحية ساعدوني في صقل كل التفاصيل. أكثر ما أدهشني هو قلة الأبحاث حول سن اليأس، حتى بين المتخصصين. يجب أن يتغير هذا".
كما ساعدها عملها في برنامج تسريع الأعمال على ربط عالمَي الابتكار في مجال الرعاية الصحية وريادة الأعمال. "نحن لا نبني تطبيقًا فحسب، بل نُرسي أسس حوار طال انتظاره حول صحة المرأة، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا."
لم يكن من السهل إدارة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية في منطقة محافظة، لكن الاستجابة كانت إيجابية للغاية. تقول كوسار: "تواصل معنا الأطباء، وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة، راغبين في المساهمة بالمحتوى أو نشر الوعي". وتضيف: "بالنسبة للعديد من المستخدمين، هذه هي المرة الأولى التي يشعرون فيها بأنهم ممثلون تمثيلاً حقيقياً في نقاشات الصحة".
وهي تركز الآن على التوسع: جمع الأموال لتوسيع المنصة إلى أربع أو خمس لغات إضافية، مع الهدف النهائي المتمثل في أن تصبح الرفيق الموثوق به في مرحلة انقطاع الطمث بالنسبة للنساء في مختلف الثقافات.
يُشيد المستخدمون والخبراء على حد سواء بتصميم MeNOW التعاطفي وتأثيره. تقول الدكتورة هديل عابدين، طبيبة عائلة مقيمة في المملكة المتحدة: "إنه ليس مجرد تطبيق. إنه يُساعد في رسم مسار رحلة المرأة الفردية خلال انقطاع الطمث، مما يسمح لها بطلب الدعم المناسب في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، يحمل التطبيق إمكانية إعادة صياغة فهمنا لصحة المرأة على نطاق أوسع بكثير، مما يُشكل موردًا حيويًا للأبحاث المستقبلية".
بُنيَت MeNOW على التعاطف والفوارق الثقافية في جوهرها، وتُعتبر بمثابة طوق نجاة. تقول الدكتورة نوال بوتيكجيريت، المديرة الطبية في أورجانون ميتا: "بفضل مراعاتها للثقافات المختلفة، وثنائية اللغة، وتعاطفها العميق، تُحدث هذه المنصة فرقًا ملموسًا بالفعل". وتضيف: "هذا أكثر من مجرد منتج تقني، بل هو تمكين عملي، يُساعد النساء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها على الشعور بالاهتمام والسماع والدعم".
يتردد صدى هذا الشعور لدى مستخدمات مثل نيفين مجيد، التي تصف تجربتها مع MeNOW بأنها شخصية للغاية. تقول: "يشبه الأمر وجود صديق حكيم ولطيف في جيبي يفهم الأمر ببساطة".
رضا خان، مستخدمة أخرى، تتأمل في شعورها بالارتياح بعد استخدام التطبيق: "أخيرًا، لديّ إجابات لأسئلة كثيرة لم أشعر بالراحة في طرحها. من المطمئن أن أعرف أنني لست وحدي، وأن ما أمر به مهم".
مع MeNOW، لم يعد انقطاع الطمث صراعًا صامتًا، بل تجربة مشتركة. مُخطط لها، مفهومة، ومدعومة. تقول كوثر: "هدفنا هو تطبيع الحوار، بحيث لا تشعر أي امرأة بالخجل أو عدم الدعم أو الخوف من التحدث. نريدها أن تذهب إلى عيادة طبيبها وهي على دراية، واثقة، ومستعدة للدفاع عن صحتها".
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة
www.menowhealth.com