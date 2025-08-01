الإمارات: تطبيق انقطاع الطمث يُمكّن النساء أوسطياً

لعقود، كان انقطاع الطمث مرحلة انتقالية صامتة ومربكة ومعزولة في كثير من الأحيان لملايين النساء، وخاصةً في المجتمعات التي تُحاط فيها الصحة الإنجابية بالوصمة. لكن كوثر طاهر، الصيدلانية الكندية المرخصة ومؤسسة التكنولوجيا النسائية، والبالغة من العمر 46 عامًا، مصممة على تغيير ذلك من خلال تطبيق MeNOW (رفيقتي في انقطاع الطمث)، وهو أول تطبيق من نوعه يُراعي الثقافات المختلفة لمرحلة انقطاع الطمث، ومتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية.