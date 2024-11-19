الإمارات تستعرض سيارات فاخرة ومستدامة مع ختام 2024

عندما ذهبت لاستلام السيارة، كانت هناك سيارة بوليستار 4 بلون ذهبي لامع تحت الأضواء. إنها لا تشبه أي شيء آخر على الطريق، خصوصاً مع مقدمتها الحادة وأضوائها المستقبلية وتصميمها الذي يشبه الكوبيه. لا تحتوي على نافذة خلفية؛ بدلاً من ذلك، يتم عرض بث فيديو من خلال مرآة الرؤية الخلفية. لن تلاحظ الفرق إلا عندما تتناثر حبيبات الضوء في الليل.

يتبع التصميم الداخلي فلسفة بسيطة تجمع بين الأناقة والوظائف، مع لمسة خاصة من بوليستار، حيث تتوسطه شاشة كبيرة مقاس 15.4 بوصة. وما يميزها هو وحدة تحكم دوارة واحدة تتعامل مع وظيفة واحدة فقط - التحكم في مستوى الصوت، وهو تصميم يبدو مبسطاً للغاية في عصر التكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك، أعجبت حقاً بالتنجيد المحكم والجلد الفاخر المستخدم في السيارة، الذي يتفوق على معظم المركبات الكهربائية الأخرى. كما أن المقعد الخلفي يوفر راحة استثنائية.

كانت السيارة التي قمت بقيادتها من طراز بمحرك واحد، بلون أبيض - على الرغم من أنه ليس بنفس قوة الطلاء الذهبي، إلا أنه لا يزال يجذب أنظار الفضوليين. تتميز ببطارية بسعة 100 كيلووات في الساعة ومحرك بقوة 200 كيلووات. ستتفاجأ بمدى سلاسة قيادتها؛ حيث تتسارع بسرعة وبشكل خطي للغاية، وتنتقل بسلاسة إلى السرعة العالية. كما أن المكابح تعمل بسلاسة شديدة. والأهم من ذلك، أنها تواصل الأداء المتميز لمسافة تصل إلى 620 كيلومتراً بشحنة واحدة.

بفضل البطاريات الموجودة أسفل الأرضية والشكل الشبيه بالكوبيه، كان الدخول إلى المقصورة أضيق مما كان متوقعاً، وخاصة بالنسبة للأفراد طويلي القامة. وبالنظر إلى كل شيء، فهناك الكثير من "المزايا" هنا مقابل شيء يبلغ سعره 237,900 درهم إماراتي (ويصل إلى 299,900 درهم إماراتي)، ولكننا سنصدر حكمنا بعد اختبار قيادة مناسب.