الإمارات تستعرض سيارات فاخرة ومستدامة مع ختام 2024
مع اقترابنا من نهاية عام 2024، تواصل دبي إظهار نشاطها الملحوظ، حيث تتوالى الإعلانات أسبوعاً بعد أسبوع لتذكيرنا بأن الإمارات العربية المتحدة ليست فقط رائدة في مجال التنقل المستدام، بل هي أيضاً موطن للسيارات الفاخرة. في هذه المقالة، سنتناول الكشف عن أمير سيارات السيدان الفاخرة ونعرض تجربتنا مع سيارتين فاخرتين قمنا باختبار قيادتهما.
الكشف عن رولز رويس (غوست سيريز 2) Ghost Series II الجديدة كلياً.
تعد سيارة رولز رويس غوست واحدة من أبرز قصص النجاح للعلامة التجارية، حيث يعتبرها العديد من عشاق السيارات تجسيداً للفخامة. والآن، أصبحت النسخة التالية جاهزة للانطلاق. لقد شهدنا الكشف عن سيارة رولز رويس غوست سيريز 2 الجديدة كلياً والمذهلة في حدث فخم أقيم في جراند مايلز بفندق رويال أتلانتس، وهو موقع مثالي مع الطقس المعتدل والشاطئ الساحر في الخلفية.
وسط حشد مختار ومتحمس بشكل لافت، حيث كان بعضهم يحمل المشروبات في أكواب زجاجية فاخرة وآخرون يمدون أذرعهم ممسكين بكاميرات هواتفهم، تم رفع الأغطية عن سيارة رولز رويس غوست سيريز 2. كان اللون الجديد للطلاء الخارجي، المسمى (موستيك بلو) "Mustique Blue"، يلمع تحت أشعة الشمس، وازداد تألقه مع اقتراب الغسق. تضمنت التغييرات في الجزء الأمامي مصابيح أمامية معاد تصميمها، وستارة سفلية جديدة، وخط نافر مدبب، في حين تم تعديل تصميم المصابيح الخلفية أيضاً. كما تم تقديم العجلتين الجديدتين بقياس 22 بوصة والمكونتين من تسعة أضلاع، اللتين تتميزان بلمسات من الكروم أكثر من تلك الموجودة في السيارات الأمريكية الفاخرة التقليدية. أما في الداخل، فقد تم استخدام مواد جديدة مثل خشب الرماد الرمادي الملطخ، وقماش الرايون المصنوع من الخيزران، الذي يُعرف باسم (ديواليتي تويل) "Duality Twill". بالإضافة إلى ذلك، تضم السيارة بطانة سقف (ستارلايت) "Starlight" وسجاد صوفي ناعم للغاية، مما يجعلك تشعر وكأنها لحاف فاخر للقدمين، رغم أن يدي لم تستطع مقاومة لمسها أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن نسخة (بلاك بادج) Black Badge، التي تجسد شعار "احتضان الظلام". هنا، تم معالجة "روح النشوة" المضيئة و"شبكة البانثيون" بلمسات من الكروم الأسود، مع مقابض وأطر مصابيح خلفية سوداء. كما تميزت العجلات المعدنية الرياضية مقاس 22 بوصة ذات السبعة أضلاع، التي توفر رؤية واضحة لفرامل القرص العملاقة. أما في الداخل، فتتميز المقاعد بـ 107,000 ثقب - عمل فني تجريدي يشبه السحب المتحركة فوق جودوود Goodwood.
كما هو الحال من قبل، يظل محرك V12 بسعة 6.75 لتر كما هو، كما لو أنك تركب بساطاً سحرياً، وذلك بفضل نظام التعليق الهوائي ذاتي التسوية.
القيادة الأولى: بوليستار 4 الجديدة كلياً
أطلقت شركة الفطيم للتنقل الكهربائي مؤخراً سيارة بوليستار 4 SUV كوبيه الجديدة كلياً في معهد SEE، وهو مركز مخصص للتعليم والبحث في مجال الاستدامة في المدينة المستدامة بدبي. فقط الأسبوع الماضي، كنا من بين الأوائل في المنطقة الذين حصلوا على فرصة قيادة هذه السيارة. بدايةً، ماذا عن وجود صالة عرض داخل مول الإمارات، أحد أبرز مراكز التسوق الفخمة والأكثر ازدحاماً في دبي؟ إنها تجربة بيع بالتجزئة تنتمي إلى العصر الجديد. وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا الأوائل في القيام بذلك، إلا أن الفكرة لا تزال مذهلة جداً.
عندما ذهبت لاستلام السيارة، كانت هناك سيارة بوليستار 4 بلون ذهبي لامع تحت الأضواء. إنها لا تشبه أي شيء آخر على الطريق، خصوصاً مع مقدمتها الحادة وأضوائها المستقبلية وتصميمها الذي يشبه الكوبيه. لا تحتوي على نافذة خلفية؛ بدلاً من ذلك، يتم عرض بث فيديو من خلال مرآة الرؤية الخلفية. لن تلاحظ الفرق إلا عندما تتناثر حبيبات الضوء في الليل.
يتبع التصميم الداخلي فلسفة بسيطة تجمع بين الأناقة والوظائف، مع لمسة خاصة من بوليستار، حيث تتوسطه شاشة كبيرة مقاس 15.4 بوصة. وما يميزها هو وحدة تحكم دوارة واحدة تتعامل مع وظيفة واحدة فقط - التحكم في مستوى الصوت، وهو تصميم يبدو مبسطاً للغاية في عصر التكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك، أعجبت حقاً بالتنجيد المحكم والجلد الفاخر المستخدم في السيارة، الذي يتفوق على معظم المركبات الكهربائية الأخرى. كما أن المقعد الخلفي يوفر راحة استثنائية.
كانت السيارة التي قمت بقيادتها من طراز بمحرك واحد، بلون أبيض - على الرغم من أنه ليس بنفس قوة الطلاء الذهبي، إلا أنه لا يزال يجذب أنظار الفضوليين. تتميز ببطارية بسعة 100 كيلووات في الساعة ومحرك بقوة 200 كيلووات. ستتفاجأ بمدى سلاسة قيادتها؛ حيث تتسارع بسرعة وبشكل خطي للغاية، وتنتقل بسلاسة إلى السرعة العالية. كما أن المكابح تعمل بسلاسة شديدة. والأهم من ذلك، أنها تواصل الأداء المتميز لمسافة تصل إلى 620 كيلومتراً بشحنة واحدة.
بفضل البطاريات الموجودة أسفل الأرضية والشكل الشبيه بالكوبيه، كان الدخول إلى المقصورة أضيق مما كان متوقعاً، وخاصة بالنسبة للأفراد طويلي القامة. وبالنظر إلى كل شيء، فهناك الكثير من "المزايا" هنا مقابل شيء يبلغ سعره 237,900 درهم إماراتي (ويصل إلى 299,900 درهم إماراتي)، ولكننا سنصدر حكمنا بعد اختبار قيادة مناسب.
القيادة الأولى: سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المحدثة
هناك أيام وأيام يمكنك فيها قيادة سيارة كوبيه رياضية فاخرة وعالية الأداء. وهذا ما اختبرناه عندما تمت دعوتنا لقيادة سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المحدثة حديثاً في حلبة دبي أوتودروم.
عند النظر إلى خطوط سيارة كونتيننتال جي تي، لم أستطع إلا أن أقول في ذهني كلمة "الكمال". لكن الآن، مع الشكل الجديد، تم تعديل تلك الخطوط المثالية قليلاً. فقد تم استبدال هندسة المصابيح الأمامية المزدوجة الجميلة بمصباح واحد، مع شريط أفقي يمتد عبره، بينما تبدو المصابيح الخلفية أكثر امتداداً، رغم أنها ما زالت تحتفظ بجمالها. كما تضم المقصورة تصميماً معقداً مع أسطح متعددة الطبقات مزينة بشرائط من الزخارف الجلدية اللامعة (اختياري)، مما يخلق مزيجاً بين القديم والجديد. وعندما دخلت السيارة، انتقلت على الفور من أجواء مضمار السباق المثيرة إلى هدوء سيارة الكوبيه الفاخرة للغاية. وبالطبع، إنها سيارة 2+2، مما يعني أن صديقين أو حتى أطفالك يمكنهم مرافقتك إذا لم يمانعوا في ثني ملابسهم وتجعيدها أثناء الدخول إلى المقاعد الخلفية.
يمكن لمحرك V8 الهجين فائق الأداء الذي يجهز هذه السيارة GT توليد 1000 نيوتن متر من عزم الدوران و782 حصاناً من القوة، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية مذهلة والوصول إلى سرعة قصوى هائلة تبلغ 335 كم/ساعة. لا شك أن هذا المحرك قادر على التفوق على أي شيء من 911 الأساسية إلى أستون مارتن وكل ما بينهما، رغم وزنه الثقيل.
ورغم أن الرحلة كانت قصيرة بأربع لفات وكان يرافقني مدرب، إلا أن التجربة كانت ساحرة. إنها سيارة كوبيه فاخرة تتمتع بمؤهلات رياضية أكثر حدة من أي وقت مضى، مما أعاد بنتلي إلى أيام مجدها عندما كانت تحظى بتقدير كبير بفضل سجلها المميز في مجال السباقات.