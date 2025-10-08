الإمارات تستبق الأمراض: الذكاء الاصطناعي يفك شفرة مخاطر القلب والسكري والخصوبة مبكراً

يستكشف الأطباء في دولة الإمارات كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الجينية والأدوات الصحية التنبؤية للتعرف على الأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية ومضاعفات السكري ومشكلات الخصوبة قبل سنوات من ظهور الأعراض على المرضى. ويقول الخبراء إن هذا النهج يملك إمكانات كبيرة لإنقاذ الأرواح، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات أخلاقية وهيكلية مهمة.

وخلال جلسة بعنوان «التشخيص قبل الأعراض» ضمن القمة الخامسة لمستقبل الرعاية الصحية 2025 التي نظمتها صحيفة «خليج تايمز»، شبّه الدكتور سامر اللحام، المدير الطبي في كليفلاند كلينك، جودة البيانات في الطب التنبؤي بصناعة الفشار، قائلاً: «إذا لم تكن البيانات جيدة، فلن يكون للمعادلات أو الخوارزميات المتطورة أي فائدة. لا يمكنك أن تصنع وجبة جيدة من حبات محترقة».

وأكد أن الرعاية التنبؤية تتطلب تحولاً من الأنظمة التي تركز على الأطباء أو الإداريين إلى نماذج تتمحور حول مقدمي الرعاية. وشدد على ضرورة دمج أجهزة الاستشعار والمراقبة المستمرة والسجلات الطبية الإلكترونية منذ البداية لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.

وأوضح اللحام أن الأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة التتبع الحيوي يمكنها تنبيه الأطباء إلى العلامات المبكرة لأمراض القلب أو السكري، ما يسمح بالتدخل قبل أن تستدعي الحالة دخول المستشفى. وقال: «الأمر يتعلق بالانتقال من الرعاية التفاعلية إلى العمل الوقائي».

وشارك في الجلسة إلى جانب اللحام كل من الدكتور رياز خان، رئيس الاستراتيجية في شركة "هوزماك"، والدكتور إحسان المرزوقي، الشريك المؤسس لشركة "ميتابولك"، والدكتور بارثا داس، المدير الطبي في مركز "أوركيد" للخصوبة، إلى جانب رجيس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة "مايندفاير".

وتحدث الدكتور إحسان المرزوقي عن كيفية إسهام التقنيات التنبؤية بالفعل في تغيير أساليب رعاية مرضى السكري، موضحاً أن قياس نسبة الكالسيوم التاجي باستخدام الوسائل الحاسوبية — والذي كان يتطلب سابقاً إجراء فحص بالأشعة المقطعية المكلفة — يمكن اليوم إجراؤه عبر فحص شبكية العين لمرضى السكري، مما يحول الفحص إلى مرحلة مبكرة من العلاج.

وقال المرزوقي: «نطبق هذا النظام منذ عام تقريباً، وهو يوفر مؤشرات مبكرة من دون أي إجراءات جراحية أو تدخلية»، مشيراً إلى مساهمته في تحسين تجربة المريض وتقليل التكلفة في الوقت نفسه.