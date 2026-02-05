الإمارات تدمج "الطب الشعبي" في المنظومة الصحية الرسمية

يجمع الطب التكاملي بين الطب التقليدي وتغييرات نمط الحياة، ويأخذ في الاعتبار العقل والروح، وليس الجسد المادي فحسب. واستذكر الصايغ، الذي عُين وزيراً للصحة في سبتمبر من العام الماضي، أن 70 بالمئة من علاجات طفولته كانت من الطب التقليدي، قائلاً إنها جعلت "الإماراتيين أقوى" في ذلك الوقت.