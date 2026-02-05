الإمارات تدمج "الطب الشعبي" في المنظومة الصحية الرسمية

أعلن وزير الصحة أن دولة الإمارات ستجمع بين الطب الشمولي التقليدي، الذي استخدمه أسلاف معظم الإماراتيين، وبين الطب التقليدي الحديث. وقال أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، يوم الخميس، إن العيادات الطبية ستدخل "الطب الشعبي الإماراتي" المدعوم بالعلم.
يجمع الطب التكاملي بين الطب التقليدي وتغييرات نمط الحياة، ويأخذ في الاعتبار العقل والروح، وليس الجسد المادي فحسب. واستذكر الصايغ، الذي عُين وزيراً للصحة في سبتمبر من العام الماضي، أن 70 بالمئة من علاجات طفولته كانت من الطب التقليدي، قائلاً إنها جعلت "الإماراتيين أقوى" في ذلك الوقت.
قبل عقود، وقبل ظهور أول ناطحة سحاب، كانت المراكز الطبية قليلة ومتباعدة، كما أن وسائل النقل المحدودة جعلت الوصول إليها أكثر صعوبة. وكما هو معروف على نطاق واسع داخل المجتمع، كان الإماراتيون يعتمدون غالباً في العلاج على أفراد من المجتمع في أحيائهم.
وقال: "حالياً، يقع (الطب التكاملي) على الهامش ونريد أن نجعله في صلب وقايتنا من الأمراض وتحسين نمط حياتنا"، مضيفاً أن الوزارة ستضع إطاراً تشريعياً لجعله آمناً للمرضى. وجاءت تصريحات الوزير في اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات في دبي.
وأضاف أن معدلات وفيات الأطفال والأمهات كانت من بين الأعلى في العالم قبل ستة عقود، وهو ما لم يعد قائماً الآن بسبب العلم، وليس الطب التقليدي. وقال الصايغ: "ممارستنا في دولة الإمارات هي أن نأخذ أي شيء يتعلق بسكاننا بجدية بالغة".
وتابع: "ندرك الآن أننا تجاهلنا نوعاً ما جزءاً مهماً من عافيتنا، وهو ما يتعلق بتقاليدنا"، موضحاً أن الاحتياجات الشمولية للنساء الحوامل يتم تجاهلها إلى حد كبير. وأوضح قائلاً: "أمهاتنا سيخبرنكم كيف يجب أن يمر كل شهر. الأمر لا يقتصر فقط على الفيتامينات؛ بل يصفن أطعمة وتمارين معينة. لدينا نوع خاص بنا من اليوغا مخصص للنساء الحوامل".
وأضاف: "لا نزال نمتلك بعض هذه المهارات، لكننا نفقدها. وأعتقد أن دورنا في الوزارة هو ضمان الحفاظ عليها، وتدريب شبابنا للتعلم من كبار السن، ولكن أيضاً جعلها قائمة على العلم".
في يناير من هذا العام، دعا مجلس الإمارات للطب التكاملي (UAEIMC) الذي تم تشكيله حديثًا إلى حقبة جديدة لدمج الرعاية الصحية الشاملة القائمة على الأدلة في العلاجات الطبية التقليدية.
ويرأس المجلس، الذي تأسس في سبتمبر 2025، الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان.
كما ستستضيف دولة الإمارات مؤتمر ومعرض "أيوش" (AYUSH) في وقت لاحق من هذا الشهر، والذي سيجمع العلامات التجارية المتخصصة في العافية والعيادات وممثلي المستشفيات لعرض تقاليدهم الطبية القديمة وتطبيقاتها في العصر الحديث.